 General rus ucis de o dronă ucraineană, la câteva zile după ce Putin l-a decorat pentru o falsă victorie | adevarul.ro
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Video General rus ucis de o dronă ucraineană, la câteva zile după ce Putin l-a decorat pentru o falsă victorie

Război în Ucraina
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Un general rus recent decorat de Vladimir Putin a fost ucis în estul Ucrainei de o dronă ucraineană, la doar câteva săptămâni după ce Moscova îl lăudase pentru capturarea orașului Kostiantînivka, o „victorie” pe care analiștii internaționali o contestă.

Armata ucraineană revendică „eliminarea” generalului Anton Grunis
Armata ucraineană revendică „eliminarea” generalului Anton Grunis Foto: FB Support group for the Ukrainian people

„Eliminarea” lui Anton Grunis a fost confirmată atât de comandamentul ucrainean al dronelor, cât și de un alt oficial militar rus, potrivit The Guardian.

Anton Grunis fusese recompensat la sfârșitul lunii august cu titlul de Erou al Rusiei, după ce raportase personal președintelui Putin că trupele sale ar fi capturat Kostiantînivka.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a contrazis însă capturarea orașului, explicând că rușii doar s-au „infiltrat” anumite zone. Potrivit analiștilor, declarațiile Kremlinului fac parte dintr-o campanie de propagandă menită să sugereze prăbușirea frontului ucrainean.

Comandantul ucrainean al unității de drone, Robert Brovdi, a transmis că Grunis a fost „eliminat” pe 12 septembrie, fiind al șaptelea general rus ucis de aceste forțe.

Atacuri rusești în mai multe orașe ucrainene

În noaptea de joi, bombardamentele rusești au lovit clădiri din Kiev și au rănit civili în Odesa, unde un bloc de 19 etaje a fost avariat. Debrisul a căzut în mai multe zone ale capitalei, inclusiv lângă o stație de benzină, a transmis primarul Vitali Kliciko.

Dronele rusești au atacat și un autobuz de pasageri lângă Nikopol, ucigând cinci persoane și rănind alte șapte. Președintele Volodimir Zelenski a condamnat atacul, afirmând că „nu există logică militară, doar brutalitate”.

În sudul regiunii Mikolaiv, un tren de pasageri a fost lovit de trei ori, însă toți călătorii au fost evacuați în siguranță. Un alt atac a vizat o locomotivă în Kovel, aproape de granița cu Polonia.

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