Un general veterean rus s-ar fi sinucis în apartamentul său din Moscova. Participase la operațiunile de decontaminare de la Cernobîl

Generalul-colonel Stanislav Petrov, din cadrul Forțelor de Apărare Radiologică, Chimică și Biologică ale armatei ruse, s-ar fi sinucis la Moscova, la 87 de ani. Trupul său neînsuflețit a fost descoperit de rude pe 2 aprilie.

Potrivit Moscow Times, forțele de ordine au confirmat informația pentru RIA Novosti, adăugând că un pistol a fost găsit lângă decedat. Trupul lui Petrov a fost găsit „în bucătărie, stând pe un scaun”, a declarat o sursă pentru Izvestia.

Publicația notează că, înainte de presupusa sinucidere, generalul în retragere, care a fost ultimul comandant al trupelor de apărare chimică al URSS și a condus noile trupe ruse de apărare până în 2001, a lucrat ca cercetător la un institut militar.

De asemenea, a fost și redactor-șef al revistei „Vestnik Voysk NBC Defense Troops”.

Născut în 1939 la Gorki (Nijni Novgorod), Petrov a servit în trupele de apărare chimică de la vârsta de 20 de ani.

A participat la operațiunile de decontaminare după dezastrul de la Accidentul de la Cernobîl. Între 1989 și 1992, a comandat trupele de apărare chimică ale URSS. În 1991 a primit Premiul Lenin, iar zece ani mai târziu titlul de doctor în științe militare.

Potrivit biografiei oficiale, el a fost cercetător la Centrul Științific nr. 27, instituție aflată sub sancțiuni din partea UE, SUA, Regatului Unit, Elveției, Ucrainei și Canadei pentru implicarea în „dezvoltarea și utilizarea agenților chimici” în cadrul armatei ruse.

O sursă din serviciile medicale, citată de TASS, a declarat că moartea generalului a survenit în urma unei boli: „Era grav bolnav de ceva vreme.”