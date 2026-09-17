Accident grav în Dolj. O femeie ani a murit, după ce un șofer de 71 de ani a intrat pe contrasens

Un grav accident rutier s-a produs joi, 17 septembrie 2026, pe DN 65 C, în județul Dolj. O femeie în vârstă de 54 de ani a decedat, iar alte trei persoane sunt rănite.

Foto: IPJ Dolj

Accidentul mortal s-a produs pe Drumul Naționnal 65 C, în afara localității Murgoci. Două mașini s-au ciocnit după ce un șofer în vârstă de 71 de ani a pătruns cu mașina pe contrasens.

„Astăzi (n. red. - joi, 17 septembrie 2026), ora 12.50, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul că pe DN 65 C, în afara localității Motoci, a avut loc un accident rutier.

Foto: IPJ Dolj

La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Dolj care au stabilit faptul că un bărbat, de 71 de ani, din Craiova, în timp ce conducea un autoturism pe DN 65 C, în direcția către Craiova, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi pătruns pe sensul opus de circulație, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 34 de ani, din Murgași”, au comunicat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Olt.

În urma evenimentului rutier, o femeie de 54 de ani, din Murgași, pasageră în autoturismul condus de bărbatul de 34 de ani, a decedat. Au fost de asemenea răniți cei doi conducători auto, precum și un alt bărbat, în vârstă de 56 de ani, pasager în autoturismul condus de tânăr, cei trei fiind transportați la spital.

„Conducătorul auto de 71 de ani a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ, în cazul celui de 34 de ani urmând a fi recoltate mostre biologice, întrucât nu a putut fi testat la fața locului”, au mai precizat polițiștii.

În urma accidentului, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.