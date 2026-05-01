Un atac cu bombă produs într-o garnizoană militară din Rusia a avut ca țintă un general rus cunoscut drept „Măcelarul din Bucea”. Explozia s-a soldat, însă, cu moartea unui ofițer aflat în subordinea acestuia.

Atacul a avut loc marți dimineață, în jurul orei 09:00, în localitatea militară Knyaze-Volkonskoye-1, o zonă restricționată din apropierea orașului Khabarovsk, unde accesul este strict controlat.

Potrivit surselor citate, ținta atacului trebuia să fie fost generalul-maior Azatbek Omurbekov, comandant al trupelor ruse implicate în ocupația orașului Bucha în 2022. Acesta a fost sancționat de Uniunea Europeană, fiind acuzat de rolul său în acțiunile soldate cu moartea a sute de civili ucraineni, relatează theguardian.

Omurbekov este asociat în spațiul public cu supranumele de „Măcelarul din Bucea”, folosit de unele publicații internaționale în contextul acuzațiilor privind presupuse crime de război.

Bomba, plasată într-o cutie poștală

Conform informațiilor furnizate de trei surse apropiate anchetei, dispozitivul exploziv ar fi fost amplasat într-o cutie poștală, între etajele unu și doi ale unui bloc de locuințe destinat personalului militar. Atacatorul ar fi instalat și o cameră video pentru a monitoriza detonarea.

Planul nu și-a atins însă obiectivul. Explozia a avut loc în fața unei alte intrări decât cea vizată inițial, iar un locotenent-colonel identificat cu numele Kuzmenko a fost ucis. Ținta principală, generalul Omurbekov, nu se afla la fața locului și nu a fost rănit.

Knyaze-Volkonskoye-1 este descrisă ca o comunitate militară închisă, aflată într-o zonă strategică din Extremul Orient rus, aproape de granița cu China. Accesul este permis doar pe baza unor aprobări speciale, iar perimetrul este supravegheat permanent de forțe militare.

În urma exploziei, zona blocului a fost izolată, iar patrulele au fost intensificate, potrivit surselor locale.

Deși nu există o confirmare oficială din partea autorităților ruse sau ucrainene, incidentul este interpretat de unele surse ca parte a unei serii de operațiuni atribuite unor structuri de sabotaj ucrainene, care ar fi vizat în ultimii ani oficiali militari ruși și persoane implicate în războiul din Ucraina.

De la începutul conflictului, au fost raportate mai multe tentative de asasinat împotriva unor ofițeri de rang înalt sau oficiali instalați de Moscova în teritoriile ocupate.

Până în acest moment, autoritățile ruse nu au oferit un comentariu oficial detaliat privind incidentul. Nici partea ucraineană nu a reacționat public.