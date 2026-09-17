Miruță explică poziția USR la Cotroceni printr-un pseudo‑cod: care este linia roșie

Radu Miruță (USR) a prezentat joi, într-o postare pe Facebook, poziția USR la consultările de la Cotroceni într-o formă neobișnuită: un pseudo‑cod inspirat din programare. Informatician de profesie, ministrul Apărării și al Transporturilor a transformat opțiunile politice ale partidului într-o funcție logică, cu condiții și rezultate.

Radu Miruță, la consultări cu președintele Foto: Inquam Photos / George Călin

Inginer de software și telecomunicații, cu o carieră de peste un deceniu în domeniul rețelelor IP, telecomunicațiilor și infrastructurilor digitale, Radu Miruță a explicat, în limbaj de IT-ist, că USR are o regulă „de excludere absolută”: dacă premierul propus provine din PSD, formațiunea „respinge” automat varianta.

„Dacă inginerii software ar explica poziția USR la consultările de astăzi de la Cotroceni, cam așa ar arăta:

FUNCTION decidePozitieUSR(candidatPM, partidCandidat, propunerePresedinte):

// Pasul 1 - condiție de excludere absolută

IF partidCandidat == "PSD" THEN

RETURN "RESPINGE", a scris Miruță pe Facebook.

În același limbaj, Miruță a arătat că USR îl susține fără rezerve pe Siegfried Mureșan, considerat „varianta preferată”.

Ministrul a descris și o opțiune alternativă: un premier tehnocrat, dar cu un guvern politic și o formulă de „rotativă” în două etape.

Prima ar include PNL, USR și UDMR, iar a doua PSD, însă premierul tehnocrat ar rămâne „peste ambele ture”, indiferent de rotația politică.

Dacă niciuna dintre aceste condiții nu este îndeplinită, Miruță spune că USR ar susține „alegeri anticipate”, prezentate în pseudo‑cod drept soluția de „fallback”.

Sintetizând, mesajul ministrului USR s-ar traduce astfel:

1. (Linia roșie) USR respinge automat orice premier din PSD

Dacă premierul propus vine din PSD, USR spune NU.

2. Varianta preferată a USR este Siegfried Mureșan

Dacă președintele îl propune pe Mureșan, USR îl susține.

3. Dacă nu e Siegfried Mureșan desemnat, USR acceptă doar un premier tehnocrat

Dar cu următoarea condiție: premier tehnocrat, guvern politic, format de „rotativă” în două ture astfel:

tura 1: PNL-USR-UDMR

tura 2: PSD - premierul tehnocrat rămâne peste ambele ture

Cu alte cuvinte: USR acceptă un premier tehnocrat doar dacă acesta conduce guvernul indiferent de rotația politică.

4. Alegeri anticipate

Dacă nu se îndeplinește niciuna dintre condițiile de mai sus, USR vrea alegeri anticipate.

Postarea ministrului vine la scurt timp după consultările de la Cotroceni pentru desemnarea unui nou prim‑ministru, unde USR a transmis că nu va susține un premier PSD și că preferă fie varianta Siegfried Mureșan, fie un premier tehnocrat cu mandat stabil.

Amintim că Dominic Fritz, președintele USR, a relatat că i-a spus președintelui Nicușor Dan că partidul pe care îl conduce vrea să fie parte din soluția de guvernare, iar propunerea de prim-ministru este Siegfried Mureșan.

„Am venit cu frustrările oamenilor, cu îngrijorările cetățenilor din România, că blocajul în care ne-au aruncat PSD și AUR nu se mai termină. Nu e doar un blocaj politic, ci unul resimțit de întreaga societate. De aceea, USR vrea să facă parte din soluție. Noi am pus pe masă din nou care este poziția noastră. În primul rând, am făcut o propunere împreună cu PNL și UDMR în persoana lui Siegfried Mureșan. Dacă domnul președinte nu dorește să-l nominalizeze nici pe Mureșan, nici propunerea PSD, suntem deschiși să discutăm altă nominalizare a domnului președinte. Guvernul condus de viitorul premier va trebui să fie unul coerent, care să facă reformele necesare ca românii să o duca bine. Ne menținem propunerea să avem două guverne minoritare succesive, amândouă sub conducerea unui premier nominalizat de președinte”, a precizat Dominic Fritz.