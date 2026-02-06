Breaking General rus împușcat de mai multe ori într-un bloc din Moscova: ocupă a două poziție în serviciile secrete militare GRU

Un general de rang înalt din armata Rusiei a fost împușcat de mai multe ori într-un bloc de locuințe din Moscova, iar autorul atacului a fugit de la fața locului, anunță surse oficiale ruse.

Potrivit Svetlanei Petrenko, purtătoare de cuvânt a Comitetului de Investigații al Rusiei, în dimineața zilei de 6 februarie 2026, o persoană neidentificată a tras mai multe focuri asupra general-locotenentului Vladimir Alekseiev într-un imobil de pe șoseaua Volokolamskoie, în nord-vestul capitalei. Ulterior, agresorul ar fi fugit.

Victima a fost transportată de urgență la spital, iar starea sa de sănătate nu a fost comunicată oficial, scrie BBC.

Alekseev ocupă a două poziție în serviciile secrete militare GRU din Rusia. A fost implicat în mai multe operațiuni militare, inclusiv negocierile cu Ucraina în timpul asediului Mariupolului din 2022.

Generalul a fost plasat sub sancțiuni ale Uniunii Europene după ce serviciile ruse au fost acuzate că se află în spatele unui atac cu agent neurotoxic din 2018 la Salisbury, în Marea Britanie.

De asemenea, el a mediat în trecut conflicte cu grupul mercenar Wagner condus de Yevgeny Prigozhin.

Comitetul de Investigații a deschis un dosar penal pentru tentativă de omor.

Până în prezent, nu se cunosc autorii atacului, iar ancheta este în desfășurare.

Acesta este cel mai recent atac asupra unui oficial militar de rang înalt din Rusia, după mai multe incidente similare în capitală și alte orașe rusești în ultimii ani.