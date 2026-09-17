Rusia a bombardat aproape toată noaptea Odesa și Kievul: cel puțin 34 de răniți, printre care mai mulți copii

Forțele ruse au lansat în noaptea de 16 spre 17 septembrie un atac combinat, cu drone și rachete, asupra mai multor orașe ucrainene, inclusiv capitala Kiev și regiunea Odesa. Cel puțin 34 de persoane au fost rănite, printre care mai mulți copii, iar zeci de clădiri rezidențiale și instituții publice au fost avariate.

Bloc de locuințe, lovit de ruși în Odesa Foto: X@aleksthgrt

Odesa, lovită de valuri succesive de atacuri

Atacul asupra regiunii Odesa a durat practic toată noaptea, potrivit șefului administrației militare regionale, Oleg Kiper. Șapte persoane au fost rănite, printre care doi copii, în vârstă de 4 și 13 ani, și o femeie în vârstă.

O dronă a lovit direct un bloc de locuințe din Odesa, unde au fost distruse zece apartamente situate între etajele 14 și 16, iar 11 mașini parcate în apropiere au fost avariate. Trei persoane au fost rănite în acest incident, printre care copilul de 4 ani.

Alte lovituri au provocat pagube la cel puțin cinci blocuri de locuințe, o grădiniță, un cămin, terasa de vară a unui restaurant, mai multe depozite, garaje și autoturisme.

Kiev: 18 răniți și întreruperi ale aprovizionării cu apă în trei sectoare

În aceeași noapte, capitala Kiev a fost lovită de un nou atac major cu rachete și drone. Potrivit primarului Vitali Kliciko, 18 persoane au fost rănite, dintre care doi copii, în vârstă de 10 și 12 ani; nouă dintre victime au fost spitalizate.

Exploziile au început în jurul orei 00:30, ora locală, în centrul Kievului, atacul reluându-se cu putere spre 02:13, când mai multe rachete balistice au vizat capitala - două explozii puternice la câteva secunde distanță, urmate de altele. Aproximativ opt minute mai târziu, alte opt explozii au zguduit orașul.

Pagube au fost raportate în sectoarele Dnipro, Sviatoșin și Solomianka: o clădire de birouri și un bloc de locuințe au fost avariate în sectorul Dnipro, unde resturi de rachete au căzut și lângă niște depozite și o benzinărie; în Sviatoșin a fost lovită o clădire nerezidențială, iar în Solomianka, potrivit primelor informații, un depozit a fost distrus.

O clădire a unei instituții de învățământ superior din sectorul Holosiiv a fost, de asemenea, avariată, fațada și geamurile unei clădiri cu patru etaje au fost afectate de un incendiu, stins ulterior de pompieri.

În urma atacului, presiunea apei a scăzut pe malul stâng al orașului, precum și în sectoarele Solomianka, Holosiiv și Sviatoșin.

Serviciile de urgență au raportat pagube suplimentare și în afara capitalei, în raioanele Brovari și Fastiv din regiunea Kiev, unde au fost avariate o gospodărie, utilaje agricole, semiremorci și un autoturism.

Atacul de această noapte vine la doar două zile după un alt bombardament asupra Kievului, în dimineața de 15 septembrie, soldat cu un mort și cel puțin 12 răniți, după ce o benzinărie din sectorul Darnița a fost lovită.

Rusia a vizat fostul studio de comedie al lui Zelenski

Un atac rusesc cu o dronă de tip jet a distrus, miercuri, 16 septembrie, un depozit din Kiev folosit de studioul de comedie Kvartal 95 - compania înființată de Volodimir Zelenski înainte de a intra în politică. Douăzeci de ani de costume, decoruri și recuzită au ars în incendiu. Niciun angajat al studioului nu a fost rănit, însă simbolistica loviturii este greu de ignorat: Rusia a distrus o parte din arhiva fizică a carierei care l-a transformat pe Zelenski din actor de comedie în președinte.

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O tactică veche: lovirea simbolurilor

Regimurile autoritare au încercat dintotdeauna să slăbească adversarii atacându-le liderii și simbolurile. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, bătălia de la Stalingrad a arătat forța acestui gen de simbolism: orașul avea valoare strategică, dar numele său, care îl onora pe Iosif Stalin, a conferit cuceririi sale o miză propagandistică enormă pentru Hitler, la fel cum apărarea sa a devenit la fel de importantă pentru Stalin.

Când Rusia nu reușește să obțină victorii decisive pe front, atacurile simbolice devin o altă modalitate de a proiecta putere pe plan intern. Krivoi Rog, orașul natal al lui Zelenski și locul unde au trăit părinții săi, a fost lovit în repetate rânduri de rachete și drone rusești. Tot săptămâna aceasta, președintele ucrainean a declarat pentru CBS News că avionul său prezidențial a fost vizat de două ori de drone rusești în timpul unor deplasări recente prin spațiul aerian al Republicii Moldova.

Lovind orașul natal al unui lider, amenințându-i avionul sau distrugându-i vestigiile trecutului, Moscova își proiectează influența acolo unde nu a reușit să își impună voința, în ciuda pierderilor uriașe suferite pe front.

Timp de ani de zile, presa de stat și oficialii ruși l-au prezentat pe Zelenski drept un fost comediant care avea să cedeze în câteva zile de la începutul invaziei ruse la scară largă. Însă, pe măsură ce așa-numita „operațiune militară specială” a Rusiei a intrat în al cincilea an, această narațiune a devenit tot mai greu de susținut. Ironia este evidentă: ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, vorbește acum despre Zelenski nu ca despre o notă de subsol politică, ci ca despre o figură centrală a sprijinului occidental pentru Ucraina. Omul pe care Moscova l-a desconsiderat cândva a devenit liderul de război al unei țări pe care Kremlinul nu a reușit să o supună și una dintre cele mai persistente obsesii ale sale.

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Unde se află, de fapt, forța Ucrainei

Puterea studioului Kvartal 95 nu a stat niciodată într-un depozit plin cu recuzită, așa cum nici reziliența Ucrainei nu depinde de o singură clădire, un avion sau un oraș. La câteva ore după atac, studioul a transmis un mesaj care surprinde spiritul neclintit al țării: „Armele rusești pot distruge bunuri materiale. Dar nu ne pot opri (...) Continuăm să lucrăm, să scriem glume noi și să-i ajutăm pe apărătorii Ucrainei. Toate concertele programate vor avea loc. Cu recuzită sau fără ea (...) Pentru că râsul, astăzi, înseamnă tot viață. Viață care continuă în ciuda a orice.”

Încercând să ardă trecutul lui Zelenski sau să șteargă arhive istorice, precum cele ale Studiourilor Dovjenko, Putin recurge la o formă clasică de revizionism de tip sovietic. Kremlinul face însă o greșeală de calcul: distrugerea simbolurilor nu poate șterge ceea ce reprezintă ele. Ucraina a rupt de mult scenariul scris de Moscova, scrie Sevinj Osmanqizi, în Kyiv Post.