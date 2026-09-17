Mega‑furt la Mintia: 18 percheziții, după ce șantierul a fost prădat din interior. 12 angajați sunt vizați de anchetă

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Hunedoara au efectuat joi 18 percheziții domiciliare într-un dosar penal ce vizează furtul unor cantități importante de cabluri din cupru de pe șantierul Termocentralei Mintia. 12 angajați ai șantierului sunt suspectați de implicare în sustragerea, transportarea sau valorificarea cablurilor. Prejudiciul este estimat la aproape 600.000 de euro.

Foto: Poliția Română

Perchezițiile au avut loc la locuințele celor 12 bărbați cercetați, unde au fost ridicate bucăți de cablu de cupru, precum și sume de bani în lei și valută.

„Cercetările au început în urma unei sesizări formulate la sfârșitul lunii august 2026, după ce reprezentanții unei societăți comerciale au constatat sustragerea, în mod repetat, a unor cabluri din cupru depozitate în incinta șantierului termocentralei, prejudiciul estimat fiind de peste 590.000 de euro”, a transmis Poliția Română

Angajați suspectați de furt, complicitate și tăinuire

În baza probelor, polițiștii au dispus continuarea cercetărilor față de cele 12 persoane pentru infracțiuni de furt cu consecințe deosebit de grave, furt, complicitate la furt și tăinuire, în funcție de rolul fiecăruia.

„Persoanele cercetate au vârste între 22 și 48 de ani și sunt din Deva, Hunedoara, Băița, Sântămăria-Orlea, Vețel, Vorța, Ilia, Simeria, aceștia fiind bănuiți de implicarea, în forme diferite, în sustragerea, transportarea sau valorificarea cablurilor din cupru”, mai precizează Poliția Română.

Ce au găsit polițiștii la percheziții Foto: Poliția Română

Pe numele celor 12 persoane au fost emise mandate de aducere, suspecții fiind conduși la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara pentru a fi audiați.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, în vederea stabilirii întregii activități infracționale a persoanelor implicate și pentru dispunerea măsurilor legale față de acestea.

Cablu furat Foto: Poliția Română

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor mai multor structuri și subunități de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale.