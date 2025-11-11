Cine trage sforile la Kremlin? Lavrov, marginalizat. Se întărește cercul fiicei lui Putin, Ekaterina Tihonova?

search
Marți, 11 Noiembrie 2025
Publicat:

În timp ce la Moscova se așterne tăcerea după ultimele semne ale unei posibile rupturi între Vladimir Putin și ministrul său de Externe, Serghei Lavrov, o altă figură pare să se contureze în spatele scenei. Surse apropiate cercurilor de putere susțin că Ekaterina Tihonova, una dintre fiicele președintelui rus, ar fi vizat chiar poziția diplomatului veteranului.

Ekaterina Tihonova frage sforile la Kremlin/FOTO:Profimedia
Ekaterina Tihonova frage sforile la Kremlin/FOTO:Profimedia

Lavrov, considerat ani de zile „omul lui Putin” în relația cu Occidentul, ar fi fost exclus din întâlnirile de vârf ale Kremlinului — un detaliu care, într-un regim atât de centrat pe simboluri, echivalează cu o formă de exil intern.

Potrivit unor surse citate de presa rusă independentă, Tihonova i-ar fi reproșat tatălui său că Lavrov „înrăutățește situația” și că adoptă o atitudine „prea agresivă” în gestionarea războiului din Ucraina. Fostul consilier prezidențial Abbas Galiamov comentează că, „poate, de data aceasta Putin și-a ascultat fiica — și, trebuie spus, are un punct de vedere”.

„Lavrov este un diplomat de vremuri victorioase. Când câștigi, e util să ai un om care știe să lovească în masa negocierilor. Când pierzi însă, e nevoie de prudență — o calitate pe care Lavrov pare că a pierdut-o demult”, spune Galiamov.

Diplomatul rus, supranumit în presa occidentală „Dr. No” pentru refuzul constant de compromis, se află în fruntea Ministerului de Externe de peste două decenii. Totuși, absența sa de la recenta ședință a Consiliului de Securitate — unde Putin a discutat reluarea testelor nucleare — a atras atenția analiștilor.

Publicația Kommersant a relatat că Lavrov ar fi fost „absent prin acord”, fără alte detalii. Alte surse, precum The Moscow Times, susțin că el ar fi fost „căzut în dizgrație” după eșecul unei întâlniri planificate cu reprezentanți americani.

În căutarea vinovaților

Mai multe relatări indică faptul că Lavrov ar fi fost făcut țap ispășitor după anularea unui summit ruso-american, în urma unei convorbiri considerate „dezastruoase” cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio. Washingtonul ar fi perceput poziția Moscovei ca inflexibilă, iar Trump ar fi decis suspendarea discuțiilor.

În acest context, Lavrov a fost înlăturat inclusiv din delegația rusă la summitul G20 din Africa de Sud — o funcție simbolică, având în vedere că Putin însuși nu poate participa din cauza mandatului internațional de arestare emis pe numele său.

Rivalități și cercuri de influență

Tensiunile s-ar fi amplificat și din cauza apropierii Ekaterinei Tihonova de Kirill Dmitriev, șeful Fondului Suveran Rus și un apropiat al Kremlinului. Dmitriev, un vechi canal informal între Moscova și administrația Trump, ar fi fost „șters” dintr-o delegație de către Lavrov însuși, într-un gest care a atras nemulțumirea cercului prezidențial.

„Lavrov a devenit sinonim cu linia dură”, explică Galiamov. „Într-un moment în care Putin se confruntă cu presiuni externe și interne, un ministru care accentuează conflictele nu mai e de folos.”

Creșterea influenței Ekaterinei Tihonova

Tihonova, fostă dansatoare acrobatică și conducătoare a Institutului Innopraktika, și-a făcut tot mai simțită prezența în spațiul public rus prin conferințe și intervenții televizate. Ea este descrisă ca un veritabil „nod” între companiile high-tech din Rusia, implicată inclusiv în eforturile de ocolire a sancțiunilor occidentale.

Analiștii apropiați Kremlinului cred că influența ei crește. „Cercul din jurul Ekaterinei Tihonova are toate șansele, în timp, să preia puterea în Rusia”, a afirmat Galiamov. „Nu sunt adepții războiului total, dar promovează ideea unei Rusii care să-și impună interesele prin soft power, nu prin tancuri.”

Fostul ei soț, Kirill Șamalov — cel mai tânăr miliardar al Rusiei și fiul unui aliat apropiat al lui Putin — rămâne și el o piesă în acest mozaic al loialităților din jurul liderului de la Kremlin.

Rusia

