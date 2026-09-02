Tensiunile dintre Moscova și Berlin au escaladat și în discursul propagandei ruse. Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai cunoscuți propagandiști ai Kremlinului, și invitații săi au discutat la televiziunea rusă despre „prăbușirea Germaniei” și chiar despre posibilitatea revenirii la un stat german separat, după modelul fostei Republici Democrate Germane (RDG).

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Declarațiile au fost făcute pe fondul deteriorării relațiilor dintre Rusia și Germania, după ce autoritățile de la Berlin au atribuit oficial Moscovei responsabilitatea pentru incidentul cu dronă produs la aeroportul din Leipzig.

Germania a anunțat, de asemenea, închiderea Consulatului General al Rusiei din Bonn și denunțarea acordului privind activitatea Casei Ruse din Berlin.

În acest context, Soloviov și participanții la emisiunea sa au lansat ideea ca Rusia să nu mai recunoască legitimitatea actualei Republici Federale Germania și au discutat despre o eventuală restaurare a Republicii Democrate Germane, statul est-german existent până în 1990, notează dialog.ua.

Retorica propagandistului rus vine în timp ce Moscova și Berlinul își aduc reciproc acuzații privind escaladarea conflictului. Propaganda rusă și reprezentanți ai autorităților de la Moscova susțin în continuare că Germania adoptă o poziție tot mai ostilă față de Rusia și contribuie la amplificarea tensiunilor.

Republica Democrată Germană a fost statul socialist din partea de est a Germaniei, aliat al Uniunii Sovietice, și a dispărut în 1990, în urma reunificării Germaniei.

Republica Federală Germania (RFG) a fost denumirea oficială a Germaniei de Vest, care a existat între 1949 și 1990. După reunificarea Germaniei cu RDG (Germania de Est), în 1990, denumirea de Republica Federală Germania a fost păstrată pentru statul german reunificat.

Moscova reacționează după represaliile Berlinului

Ministerul rus de Externe l-a convocat miercuri pe însărcinatul cu afaceri al Germaniei la Moscova, Bernd Finke, la o zi după ce Berlinul a anunțat o serie de măsuri de represalii împotriva Rusiei, pe care o acuză că s-ar afla în spatele incidentului de la aeroportul Leipzig/Halle.