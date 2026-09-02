Erdogan ia în calcul aderarea deplină a Turciei la organizația condusă de China și Rusia: „Nu implică o ruptură față de Occident”

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat miercuri că Ankara va lua în considerare ridicarea relațiilor cu Organizația de Cooperare de la Shanghai (OCS) la nivelul de membru cu drepturi depline. O astfel de decizie ar reprezenta o apropiere semnificativă de organizația dominată de China și Rusia, în condițiile în care Turcia este, în același timp, membră NATO.

Erdogan. Foto: Profimedia

Erdogan a precizat însă că eventuala aderare deplină la OCS nu ar însemna o rupere a relațiilor cu NATO sau cu Occidentul.

„Perspectiva Turciei de a deveni membru (cu drepturi depline) al organizației nu implică o ruptură față de niciun alt bloc sau față de Occident”, a declarat liderul turc, potrivit unei transcrieri a declarațiilor făcute jurnaliștilor în timpul zborului de întoarcere din Kârgâzstan, relatează Reuters.

Erdogan a participat marți, la Bișkek, la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, unde Turcia are în prezent statut de „partener de dialog”.

Erdogan, Putin și Lukașenko, fotografiați împreună la summit

În timpul reuniunii de la Bișkek, Erdogan a avut și o întâlnire informală cu președintele rus Vladimir Putin și liderul belarus Aleksandr Lukașenko.

O fotografie din timpul discuției a fost distribuită intens pe rețelele sociale. Imaginea, publicată de canalul Telegram Pul Pervogo, asociat serviciului de presă al lui Lukașenko, îi arată pe cei trei lideri stând pe aceeași canapea și discutând informal, în timp ce interpreții se află în spatele lor.

Canalul lui Lukașenko a publicat mai multe imagini de la întâlnire, însoțite de mesajul: „Lukașenko, Putin și Erdoğan. Negocieri non-stop”.

Fotografia a atras atenția în contextul în care Turcia încearcă să își consolideze relațiile atât cu statele occidentale, cât și cu Rusia și China.

Ce este Organizația de Cooperare de la Shanghai

Organizația de Cooperare de la Shanghai a fost creată în jurul Chinei și Rusiei și reunește în prezent zece membri cu drepturi depline: China, Rusia, India, Pakistan, Iran, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan și Uzbekistan.

Mongolia și Afganistan au statut de state observatoare, în timp ce Turcia se numără printre partenerii de dialog ai organizației.

Turcia este singurul stat membru NATO din cadrul acestei structuri, ceea ce face ca o eventuală aderare deplină a Ankarei la OCS să fie urmărită cu atenție de aliații săi occidentali.

Organizația și-a consolidat în ultimii ani rolul pe scena internațională, în special prin cooperarea dintre China și Rusia și prin extinderea relațiilor cu state din Asia și Orientul Mijlociu.

Ankara încearcă să își păstreze relațiile cu ambele tabere

Declarațiile lui Erdogan reflectă politica externă a Turciei de a menține relații cu mai multe centre de putere. Ankara este membră NATO, dar are în același timp relații strânse cu Rusia și China și încearcă să își consolideze influența în Asia Centrală.

Președintele turc insistă că apropierea de OCS nu trebuie interpretată ca o alegere între Orient și Occident. Eventuala aderare deplină ar putea însă amplifica dezbaterile privind poziționarea strategică a Turciei în cadrul NATO și relația sa cu aliații occidentali.