 Germania pregătește noi livrări de arme pentru Ucraina după incidentul de la Leipzig. Dmitri Medvedev amenință Berlinul | adevarul.ro
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Germania pregătește noi livrări de arme pentru Ucraina după incidentul de la Leipzig. Dmitri Medvedev amenință Berlinul

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Germania intenționează să-și intensifice sprijinul militar pentru Ucraina după incidentul cu drone de la aeroportul Leipzig/Halle, pe care autoritățile germane îl atribuie Rusiei. Decizia Berlinului a provocat o reacție dură la Moscova.

Rachete IRIS-T
Rachete IRIS-T /GOTO:Getty Images

Berlinul ar urma să livreze Kievului, în septembrie, rachete suplimentare pentru sistemele de apărare antiaeriană IRIS-T și câteva mii de drone de atac. În paralel, guvernul german pregătește noi sancțiuni împotriva Moscovei și vrea să consolideze cooperarea în domeniul informațiilor cu Ucraina.

Potrivit publicației t-online, care citează o sursă din guvernul german, rachetele IRIS-T vor fi livrate în cursul acestei luni, iar dronele ar urma să ajungă în Ucraina „în cel mai scurt timp”. Nu au fost oferite informații despre modelele exacte de drone care vor fi furnizate.

Guvernul german intenționează, de asemenea, să intensifice schimbul de informații cu Ucraina în urma incidentului de la Leipzig.

Potrivit informațiilor citate de presa germană, cancelarul Friedrich Merz a avut un rol important în decizia Berlinului de a considera Rusia responsabilă pentru tentativa de atac și în stabilirea măsurilor de răspuns.

„În ultimele luni, Ucraina a obținut succese militare semnificative, în mare parte datorită sprijinului german. Trebuie să fim pregătiți pentru noi atacuri hibride din partea Rusiei, inclusiv pentru unele care ar putea duce la escaladare”, se arată în mesajul guvernului.

Germania acuză Rusia în cazul incidentului de la Leipzig

La 1 septembrie, postul german Tagesschau a relatat că autoritățile consideră Rusia responsabilă pentru tentativa de sabotaj de la aeroportul Leipzig/Halle, produsă la 4 august.

Ancheta ar fi identificat la locul incidentului o dronă, explozibili și echipamente de detonare. Potrivit autorităților germane, unele dintre aceste elemente ar fi fost întâlnite și în alte operațiuni hibride atribuite Rusiei, precum și în contextul războiului din Ucraina.

Anterior, ABC News relatase că drona de la Leipzig ar avea legături cu serviciile militare de informații ale Rusiei, inclusiv cu GRU. Potrivit acestor informații, scopul dispozitivului ar fi fost perturbarea transporturilor de armament destinate Ucrainei.

După incident, anchetatorii au descoperit și alte drone, inclusiv un aparat care ar fi transportat explozibili.

Incidentul a avut loc în seara de 4 august, când o dronă cu explozibili a fost descoperită în apropierea mai multor avioane cargo ucrainene. Aeroportul Leipzig/Halle este utilizat ca important centru logistic pentru transportul ajutorului militar destinat Ucrainei.

Al treilea sabotaj într-o singură zi în Germania: dispozitive explozive descoperite la o instalație energetică de lângă Köln

Poliția a descoperit șase dispozitive explozive la o substație electrică din orașul Bergheim, lângă Köln, după ce s-a produs un scurtcircuit acolo, scrie ziarul Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), citând o declarație a șefului poliției criminale din Köln, Michael Esser.

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El a clarificat că dispozitivele pirotehnice au fost folosite pentru a trage un fir peste o linie electrică și, astfel, a provocat un scurtcircuit.

Esser a declarat că a fost un act deliberat de vandalism care a dus la oprirea mai multor unități electrice de la substație. Incidentul este investigat ca sabotaj.

Anchetatorii investighează, de asemenea, legătura dintre incidentele din Köln și Brandenburg, unde explozibili au fost descoperiți în mod similar cu o zi înainte lângă o linie electrică la o substație din Turnov-Preilak. Esser a subliniat că artificiile au fost folosite ca sabotaj în ambele cazuri.

De asemenea, forțele de ordine intenționează să examineze dispozitivele de lansare a dispozitivelor pirotehnice găsite la fața locului pentru a depista urme de ADN.

Acesta este al treilea sabotaj din Germania în ultimele 24 de ore. Pe lângă scurtcircuitele de la substațiile din Brandenburg și Köln, un alt incident a avut loc în această dimineață devreme în orașul bavarez Augsburg. Un dispozitiv necunoscut a explodat în gara de acolo, iar un altul a fost găsit ulterior. Două persoane au fost rănite.

Dmitri Medvedev amenință cu atacuri asupra unor obiective din Germania

Decizia Berlinului a provocat o reacție dură la Moscova.

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a respins acuzațiile germane privind implicarea Rusiei în incidentul de la Leipzig și a susținut că acestea nu sunt demonstrate.

Într-un mesaj publicat pe Telegram, Medvedev a calificat tentativa de sabotaj drept „inventată” și a amenințat cu atacuri asupra unor obiective din Germania.

„Merită un atac direct asupra tuturor fabricilor germane care produc echipamente militare pentru clica banderistă. Și este foarte posibil și asupra altor obiective din Berlin”, a scris Medvedev.

El a comentat și declarațiile privind riscurile pentru aviația civilă în spațiul aerian rus. Medvedev a susținut că acestea ar reprezenta, în opinia sa, o formă de „terorism de stat” și a afirmat că Rusia ar trebui să răspundă prin represalii.

Medvedev i-a acuzat, de asemenea, pe liderii occidentali, în special pe cei europeni, că sprijină ceea ce Moscova consideră terorism. El a făcut referire la vizitele frecvente ale oficialilor europeni la Kiev, inclusiv deplasările cu trenul.

Moscova promite un răspuns la măsurile Berlinului

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că Rusia va răspunde la ceea ce a numit „măsurile antirusești” adoptate de Germania.

În acest context, noile livrări de arme către Ucraina marchează o consolidare a sprijinului militar german pentru Kiev, în timp ce acuzațiile reciproce dintre Berlin și Moscova contribuie la creșterea tensiunilor dintre cele două țări.

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