Ministerul rus de Externe l-a convocat miercuri pe însărcinatul cu afaceri al Germaniei la Moscova, Bernd Finke, la o zi după ce Berlinul a anunțat o serie de măsuri de represalii împotriva Rusiei, pe care o acuză că s-ar afla în spatele unui incident cu o dronă încărcată cu explozibili, produs la începutul lunii august pe aeroportul Leipzig/Halle.

Însărcinatul cu afaceri al Germaniei la Moscova, Bernd Finke, a fost convocat în capitala rusă. Foto: captură video X

Diplomația rusă a anunțat că diplomatul german a fost convocat „în urma acțiunilor și declarațiilor antirusești ale autorităților germane”. Potrivit agenției TASS, Bernd Finke a petrecut aproximativ o oră la Ministerul rus de Externe, după care a părăsit clădirea.

Convocarea are loc la o zi după ce guvernul german a atribuit oficial Rusiei responsabilitatea pentru incidentul cu drona de la aeroportul Leipzig/Halle și a anunțat măsuri de ripostă.

Printre deciziile Berlinului se numără închiderea Consulatului General al Federației Ruse de la Bonn, începând cu 18 septembrie. Germania a decis, de asemenea, denunțarea acordului care reglementa activitatea „Casei Rusia” din Berlin și înăsprirea controalelor la intrarea în țară pentru cetățenii ruși.

Putin acuză Berlinul de o „greșeală gravă”

Președintele rus Vladimir Putin a criticat dur măsurile anunțate de Germania, calificându-le drept o altă „greșeală gravă” a autorităților de la Berlin.

Liderul de la Kremlin susține că deciziile Berlinului contravin intereselor poporului german și afirmă că acestea ar fi legate inclusiv de situația politică internă din Germania și de poziția cancelarului Friedrich Merz.

Moscova respinge astfel acuzațiile și măsurile adoptate de Berlin în urma incidentului de la Leipzig și avertizează că relațiile dintre cele două țări s-ar putea deteriora și mai mult.

La rândul său, viceministrul rus de Externe, Aleksandr Grușko, a declarat că Germania a ales „calea escaladării”. Diplomatul a sugerat că Moscova ar putea lua în calcul inclusiv reducerea nivelului relațiilor diplomatice dintre cele două state, deși a precizat că acest lucru nu exclude continuarea eforturilor diplomatice.

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