Ucraina a avariat grav podul din Kerci, care leagă Crimeea ocupată de Rusia, într-un atac cu rachete desfășurat în timpul nopții, acțiune pe care oficialii ucraineni o consideră o lovitură simbolică adusă Kremlinului.

Podul Crimeea vizat a doua zi consecutiv de ucraineni Foto: X@sentdefender

Podul Kerci, care leagă peninsula Crimeea, ocupată de Rusia, de teritoriul rus, a fost vizat de un nou atac în noaptea de 17 noiembrie. Imagini distribuite pe rețelele sociale arată explozii și avarii la infrastructura podului.

Imaginile au arătat o rachetă de croazieră ucraineană de tip „Flamingo” cu câteva secunde înainte de a lovi intersecția dintre șosea și calea ferată, urmată de o explozie. Acest atac vine după un altul, desfășurat luni, care a vizat o arcadă din secțiunea centrală a podului.

Forțele ucrainene au atacat din nou podul Crimeea, cunoscut și sub numele de podul Kerci, în cursul nopții, la scurt timp după ce Rusia a lansat un atac masiv cu rachete balistice asupra Ucrainei.

Potrivit canalului ucrainean de monitorizare Exilenova+, atacul ar fi fost efectuat cu drone. Înregistrări video distribuite online surprind o explozie care luminează cerul nopții în apropierea podului.

Mai multe imagini publicate ulterior pe rețelele sociale par să indice prăbușirea unei porțiuni din carosabil și avarierea unuia dintre arcurile construcției.

Canalul local „Crimeea Vântului” susține că resturile rezultate în urma prăbușirii unui tronson rutier ar fi ajuns pe șenalul navigabil din Strâmtoarea Kerci. Dacă informația se confirmă, traficul maritim dintre Marea Neagră și Marea Azov ar putea fi, de asemenea, afectat.

Autoritățile ruse au confirmat suspendarea circulației pe pod în urma unui nou atac cu drone. Măsura vizează atât transportul rutier, cât și cel feroviar.

Guvernatorul instalat de Moscova în Crimeea, Serghei Aksionov, a anunțat pe Telegram că podul a fost atacat din nou și că traficul este suspendat.

Localnicii au relatat că exploziile au fost atât de puternice încât, în unele locuințe din apropiere, geamurile s-ar fi spart.

În paralel, mai mulți bloggeri militari ruși au susținut că atacul a fost unul de amploare și că ar fi fost înregistrate peste 15 lovituri. Unele relatări neconfirmate menționează și posibila utilizare a rachetelor.

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Ucraina nu a revendicat oficial atacul, iar autoritățile de la Kiev nu au comentat deocamdată informațiile privind lovirea podului.

O infrastructură strategică pentru Rusia

Podul Kerci are o lungime de aproximativ 19 kilometri și leagă regiunea Krasnodar din Rusia de peninsula Crimeea, traversând strâmtoarea Kerci.

Construcția a început după anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia, în 2014. Podul rutier a fost inaugurat în 2018, iar circulația trenurilor de pasageri a început în 2019.

Infrastructura reprezintă o rută importantă pentru transportul de personal și echipamente către forțele ruse din Crimeea ocupată și din sudul Ucrainei. De asemenea, podul are o puternică valoare simbolică pentru Kremlin, fiind unul dintre principalele proiecte asociate controlului rus asupra peninsulei.

Podul a mai fost vizat de operațiuni ucrainene. În octombrie 2022, o explozie provocată de o bombă amplasată într-un camion a avariat construcția. În iulie 2023, drone navale ucrainene au lovit din nou infrastructura.

În iunie 2025, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat o operațiune subacvatică împotriva pilonilor podului.

Atacuri asupra podurilor din Kiev

Noul atac raportat asupra podului Crimeea are loc în contextul unor lovituri rusești asupra unor infrastructuri de transport din capitala ucraineană.

În noaptea de 16 spre 17 noiembrie, rachete rusești ar fi lovit podurile de Nord și de Sud din Kiev, care traversează râul Nipru.

Primarul capitalei, Vitali Kliciko, a anunțat că primele informații indicau lovituri asupra celor două poduri. Forțele aeriene ucrainene avertizaseră anterior cu privire la lansarea unor rachete balistice, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană erau active deasupra orașului.

Rusia a vizat în mod repetat infrastructura de transport și energetică a Ucrainei, atacuri care pot afecta serviciile esențiale și populația civilă, în condițiile apropierii sezonului rece.