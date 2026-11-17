Propagandistul rus Vladimir Soloviov a acuzat NATO că a intrat într-un război direct cu Rusia, după prăbușirea parțială a podului Kerci, care leagă peninsula Crimeea de teritoriul Rusiei, în urma unui atac lansat de Ucraina.

Acesta a acuzat țările NATO că au intrat într-un război direct cu Rusia și le-a recomandat rușilor să „se retragă în subteran, să se ascundă sub apă”.

„În această noapte, țările NATO au trecut, în fapt, la o agresiune directă împotriva noastră, încălcând toate regulile care au fost respectate până acum.

Știm foarte bine unde vor lovi și care sunt țintele. Prin urmare, trebuie să acționăm și să ne pregătim din timp, să ne adăpostim în subteran și sub apă și să gândim strategic”, a declarat Soloviov.

„Podul Crimeei a răspuns apelului și a fost primul care a ajuns sub apă”, au ironizat utilizatorii rețelelor sociale.

Operațiunea fără precedent

Amintim că, podul Kerci s-a prăbușit parțial marți, 17 noiembrie, în urma unui atac atribuit forțelor ucrainene. Președintele Volodimir Zelenski a descris operațiunea drept una fără precedent, desfășurată în mai multe etape, pe parcursul câtorva săptămâni.

Potrivit acestuia, au fost utilizate mai multe tipuri de drone și rachete, printre care „Palianîția”, „Neptun”, „Ruta” și FP-5 „Flamingo”, precum și alte sisteme de armament ucrainene.

Zelenski a declarat că dronele și rachetele ucrainene, printre care „Palianîția”, „Neptun” și „Flamingo”, au avut un rol important în atac. Președintele a prezentat operațiunea drept un răspuns la loviturile rusești asupra infrastructurii Ucrainei.

„Rusia lovește zilnic infrastructura noastră. Noi o reconstruim, dar îi reamintim Moscovei că războiul se va întoarce întotdeauna acolo unde a început”, a transmis liderul ucrainean.

Ce pagube a suferit podul

Potrivit imaginilor publicate de canale de monitorizare, o structură arcuită de pe partea rutieră a podului s-a prăbușit, iar o porțiune a carosabilului a ajuns în strâmtoarea Kerci.

Podul are o lungime de aproximativ 19 kilometri. Arcul rutier afectat avea o lungime de circa 227 de metri și cântărea aproximativ 5.000 de tone.

Imaginile apărute după atac indică prăbușirea structurii și avarierea unei porțiuni a căii de rulare. Arcul feroviar din apropiere ar fi rămas în picioare, însă nu este clar dacă a suferit, la rândul său, avarii.

Autoritățile ruse au suspendat circulația pe pod, inclusiv pe calea ferată.

Comitetul de Investigații al Rusiei a anunțat că, în urma atacurilor din 16 și 17 noiembrie, au fost identificate avarii la structura podului. Instituția nu a precizat însă amploarea exactă a pagubelor și a deschis un dosar penal pentru „act terorist”.