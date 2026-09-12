Criza de combustibil din Rusia afectează și Sankt Petersburg, unde șoferii reclamă cozi de zeci de mașini la benzinării, pompe fără carburant și creșteri puternice ale prețurilor.

Foto: Arhivă

Potrivit publicației Dialog, unele benzinării din oraș au ajuns să vândă benzina cu 600-700 de ruble pe litru (peste 7 euro). Informațiile sunt bazate pe relatări publicate de șoferi pe rețelele sociale.

O femeie din Sankt Petersburg a filmat coada în care aștepta să alimenteze și a spus că, la ora 1 noaptea, avea aproximativ 60 de mașini în față.

„Stau la coadă pentru benzină. Este ora unu noaptea. În față mai sunt 60 de mașini. Stau deja de o oră. Gazprom... Am sunat la serviciul de livrare. Un litru de benzină costă aici 600-700 de ruble. Și nu o livrează într-o oră, ci în 24 de ore. Nu știu ce să fac”, a povestit șoferița.

Potrivit sursei citate, noul val al crizei de combustibil din Rusia a început la începutul lunii septembrie, pe fondul unor atacuri ucrainene asupra unor rafinării rusești.

O rafinărie care aprovizionează piața din Sankt Petersburg ar fi fost avariată în urma unui atac cu drone, ceea ce ar fi contribuit la reducerea disponibilității benzinei în regiune.

În ultimele zile, șoferii din Sankt Petersburg au relatat și despre cozi formate pe timpul nopții și despre limitele impuse la vânzarea carburantului în unele stații.

Un elicopter a aterizat de urgență pe o șosea din Rusia

Un elicopter a efectuat o aterizare de urgență pe o șosea din insula rusă Sahalin și s-a răsturnat în șanț. Ambele motoare ale Mi-8-ului s-ar fi oprit după ce aparatul a rămas fără combustibil, fapt ce arată amploarea crizei de carburanți din Rusia. Incidentul s-a produs la începutul acestei luni.

Motoarele s-au oprit, iar elicopterul a încercat să aterizeze pe șoseaua pe care circulau în acel moment mai multe mașini. Aparatul de zbor a ieșit de pe carosabil și a ajuns în șanț, în apropierea localității Sokol. Momentul incidentului a fost surprins de o cameră de bord și poate fi urmărit AICI.

Șoferii din Rusia s-au luat la bătaie într-o benzinărie, pe fondul crizei de combustibil

Canalele rusești de Telegram au publicat o filmare de la o benzinărie din regiunea Moscovei, unde aproximativ zece persoane au fost implicate într-o încăierare după ce un șofer ar fi încercat să alimenteze fără să aștepte la rând, luna trecută. Potrivit Dialog, conflictele în benzinării au loc pe fondul deficitului tot mai accentuat de carburanți din regiunile Federației Ruse.

Conflictul a început la coada pentru combustibil, cel mai probabil după ce unul dintre șoferi a încercat să alimenteze fără să aștepte la rând. În imaginile publicate se vede cum doi bărbați se aruncă unul asupra celuilalt, după care conflictul se transformă rapid într-o încăierare.