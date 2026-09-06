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Haos la intrările în UE: Expirarea regulilor flexibile readuce cozile kilometrice

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Călătorii care intră în Uniunea Europeană din afara blocului comunitar s-ar putea confrunta cu noi cozi la frontiere, după expirarea perioadei de flexibilitate acordate statelor pentru implementarea sistemului de intrare-ieșire (EES).

Aeroport
Cozi pe aeropoarte Foto: Adevărul (arhivă)

Călătorii care intră în UE s-ar putea confrunta cu noi cozi la frontieră, pe măsură ce măsurile de flexibilizare a sistemului de intrare-ieșire al blocului comunitar au expirat.

Săptămâna trecută, companiile aeriene au solicitat Comisiei Europene să extindă puterile discreționare de a suspenda controalele EES atunci când este necesar până la sfârșitul anului 2026, termenul limită pentru „flexibilitate” urmând să expire pe 6 septembrie, scrie The Guardian.

Sezonul estival nu a dus la o repetare a cozilor observate pe unele aeroporturi europene la începutul verii, care, în cel mai rău caz, au dus la pierderea zborurilor de către numeroși pasageri. Însă industria aviației și a turismului consideră că un haos suplimentar a fost evitat doar prin relaxarea regulilor care impun informații biometrice, inclusiv amprentele digitale ale cetățenilor din afara UE.

Deși Bruxelles-ul nu a prelungit perioada discreționară, călătorii care traversează Canalul Mânecii și călătoresc în Franța nu se vor confrunta cu modificări săptămâna viitoare din cauza problemelor tehnice cu software-ul EES comandat de autoritățile franceze.

Chioșcurile de amprentare achiziționate cu costuri mari de Eurotunnel, Port of Dover și Eurostar la Londra St Pancras încă nu sunt funcționale. Dover a declarat că nu se așteaptă la nicio schimbare săptămâna viitoare, șoferii de mașini nefiind încă supuși verificărilor EES.

Un purtător de cuvânt al Eurotunnel a declarat că „așteaptă confirmarea autorităților franceze cu privire la momentul realizării acestei faze următoare”, dar este „gata să implementeze verificări biometrice complete imediat ce va fi acordată autorizația oficială”.

O sursă importantă din cadrul companiei aeriene a declarat că, deși vor monitoriza îndeaproape, nu se așteaptă să vadă o aplicare completă a legii pe cele mai aglomerate aeroporturi europene. Se pare că autoritățile de frontieră din principalele destinații turistice străine, în special Grecia, au scutit neoficial pasagerii britanici de verificările EES pentru a evita cozile. Sursa a spus că se așteaptă ca practica să continue.

Luke Petherbridge, directorul de relații publice al organismului comercial din industria turismului din Marea Britanie, Abta, a declarat că organismul continuă să facă presiuni asupra Comisiei Europene pentru a permite suspendarea discreționară a verificărilor la frontieră după luna septembrie, „recunoscând că mai este cale lungă până când EES va fi pe deplin și în mod constant operațional în toate țările participante”.

Organismul comercial al companiilor aeriene, Iata, a solicitat o prelungire oficială, declarând săptămâna trecută că întârzierile legate de EES au dus la pierderea zborurilor și a conexiunilor de către persoane.

Comisia Europeană a refuzat să ofere alte comentarii. Purtătorul de cuvânt a declarat la începutul săptămânii trecute: „Suntem în contact strâns și constructiv cu acele câteva state membre în care sunt necesare anumite ajustări la anumite puncte de trecere a frontierei. Și pe parcursul unei perioade suplimentare de ajustare operațională necesară la aceste câteva puncte de trecere a frontierei operaționale, Comisia este pregătită să ofere sprijin suplimentar acestor state membre.”

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