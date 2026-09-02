Un elicopter a efectuat o aterizare de urgență pe o șosea din insula Sahalin și s-a răsturnat în șanț. Ambele motoare ale Mi-8-ului s-ar fi oprit după ce aparatul a rămas fără combustibil.

Potrivit Dialog, pe rețelele sociale a apărut o înregistrare video cu accidentul unui elicopter rusesc Mi-8, care a rămas fără combustibil în timpul zborului.

Motoarele s-au oprit, iar elicopterul a încercat să aterizeze pe șoseaua pe care circulau în acel moment mai multe mașini. Aparatul de zbor a ieșit de pe carosabil și a ajuns în șanț, în apropierea localității Sokol. Momentul incidentului a fost surprins de o cameră de bord.

Jurnaliști locali, citând martori, relatează că elicopterul a început să piardă brusc altitudine cu aproximativ un kilometru înainte de aerodrom și a aterizat pe șosea. Ulterior, Mi-8 s-a răsturnat în șanț, lovind copacii cu palele. Elicopterul ar fi suferit avarii semnificative.

Canalul Z militar și paramilitar „Fighterbomber” susține că aterizarea de urgență a fost provocată de oprirea ambelor motoare din cauza epuizării complete a combustibilului.

Potrivit comisiei electorale din regiunea Sahalin, elicopterul zbura spre Capul Terpenia pentru a asigura desfășurarea votului în zone greu accesibile. Incidentul s-a produs în timpul zborului de întoarcere. La bord se aflau opt persoane: trei membri ai echipajului, un angajat al comisiei electorale și jurnaliști.

Elicopterul nu a mai ajuns la aerodrom, rămânând la aproximativ cinci kilometri de acesta.

Cauza exactă pentru care a rămas fără combustibil nu a fost stabilită oficial și urmează să fie clarificată în urma anchetei.

Criza combustibilului în Rusia a început să se agraveze în primăvară, pe fondul atacurilor cu drone asupra rafinăriilor rusești și al creșterii sezoniere a cererii. În unele regiuni au apărut cozi și limite la cantitatea de combustibil pe care o poate cumpăra un șofer.

Autoritățile de la Moscova au reacționat prin interzicerea exporturilor, relaxarea temporară a unor cerințe privind calitatea combustibilului.