După ce disputa dintre merdenea și croissant a încins rețelele sociale și a generat cozi la celebra patiserie din Piața Amzei, grupul Divertis a intervenit în stilul care l-a consacrat, cu o parodie muzicală autoironică și contagioasă.

Într-un clip de aproximativ două minute, devenit viral, umoriștii elogiază, dar cu cinism, merdeneaua, ca pe un adevărat simbol popular, ridicat la rang de subiect național.

Rezultatul este o satiră cu trimitere atât la snobismul culinar, cât și la tendința mediului online de a exagera orice dispută.

Piesa jonglează cu referințe la dietă, ingrediente, obiceiuri alimentare și contraste sociale, construind o scenetă în care merdeneaua devine personaj principal, iar alegerea unei gustări pare să capete semnificații aproape ideologice:

„Are branza fermentată,/ Hopa, hopa, merdeneaua,/ O înghiți nemestecată,/ Hopa, hopa, merdeneaua,/ Decât să mănânc croissant./ Hopa, hopa, merdeneaua,/Mai bine beau diluant”.

Divertis nu ține partea vreunei tabere, ci satirizează întreaga controversă și felul în care o simplă alegere de la vitrina unei patiserii poate ajunge subiect de dezbatere publică, simbol cultural și motiv de identitate urbană.

Parodia a apărut pe fondul controversei generate în jurul unei cunoscute patiserii din Piața Amzei, unde disputa a a depășit de mult zona gastronomică și s-a transformat într-un fenomen.

În ultimele zile, cozi, glume, postări și mesaje de susținere au alimentat „războiul merdenea versus croissant”.

Clipul are peste un milion de vizualizări numai pe Facebook Foto: FB Divertis

Disputa merdenea - croissant

Controversa merdenea - croissant a pornit de la un videoclip publicat de Edmond Niculușcă, cofondator al proiectului „La Mița Biciclista”, care a ironizat clienții unei cunoscute patiserii și a promovat, în contrast, croasantul cu unt. Deși mesajul a fost prezentat ulterior drept o greșeală de comunicare, iar autorul și-a cerut scuze, reacțiile din mediul online au continuat și au transformat subiectul într-un adevărat fenomen viral.

În doar câteva zile, dezbaterea a depășit sfera gastronomiei. Pentru mulți internauți, merdeneaua a ajuns să simbolizeze tradiția, autenticitatea și gusturile populare, în timp ce croissantul a fost asociat cu stilul cosmopolit, rafinamentul occidental și, în unele comentarii, cu o anumită doză de elitism.

Discuția a generat mii de reacții, glume și meme-uri, iar la patiseria din Piața Amzei s-au format cozi de susținători ai „taberei merdenelei”. Unii au mers până la a adopta sloganuri ironice și mesaje inspirate din marile mișcări de solidaritate din mediul online.

În realitate, disputa s-a construit mai degrabă pe simboluri decât pe fapte. Atât merdeneaua, cât și croissantul au rădăcini istorice complexe și influențe culturale multiple, fiind rezultatul circulației rețetelor și tradițiilor culinare de-a lungul timpului. Cu toate acestea, confruntarea dintre cele două produse a devenit rapid o metaforă pentru opoziția dintre „tradițional” și „modern”, dintre gusturile locale și influențele occidentale.