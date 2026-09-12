Avertisment de la Kiev pentru Europa: „Dacă nu vreți să aveți de-a face cu Rusia, aveți de-a face cu noi”

Europa începe să înțeleagă amploarea amenințării reprezentate de războiul hibrid purtat de Rusia, susține Kirilo Budanov, șeful Biroului Președintelui Ucrainei. Fostul șef al serviciului de informații militare de la Kiev spune că Moscova își extinde acțiunile dincolo de statele baltice, prin propagandă, dezinformare și acte de sabotaj.

Kirilo Budanov, șeful Biroului Președintelui Ucrainei Foto: Profimedia

Budanov a declarat pentru Euronews, în marja Conferinței de la Riga, că statele din Europa Centrală încep să resimtă concret efectele operațiunilor rusești.

„Statele din Europa Centrală (...) văd și simt manifestările acțiunilor agresive ale Rusiei, concretizate în operațiuni hibride”, a declarat acesta.

Potrivit oficialului ucrainean, acțiunile Moscovei urmează un tipar care pornește de la „operațiuni speciale de informare și propagandă” și poate ajunge la incidente grave care vizează infrastructura și industria de apărare.

„Sper că această schimbare are loc, că va continua și că acum toată lumea înțelege cu cine avem de-a face”, a spus Budanov.

Sabotaje și incidente investigate în Europa

Avertismentul vine în contextul mai multor incidente investigate în state europene și puse de autorități pe seama unor posibile acțiuni rusești.

Premierul Estoniei, Kristen Michal, a declarat recent că un atac incendiar asupra unui contractor din industria de apărare ar putea avea legătură cu Rusia, deși ancheta nu a fost finalizată.

În Germania, autoritățile au atribuit oficial Rusiei o dronă încărcată cu explozibili descoperită pe aeroportul din Leipzig. La începutul lunii august, ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a acuzat Moscova că desfășoară o „lungă serie de tentative de destabilizare, dezinformare, amenințări, sabotaj și agresiune îndreptate împotriva Europei”.

În acest context, vizita surpriză la Moscova a directorului CIA, John Ratcliffe, care a trecut prin Riga, a atras atenția în regiune și a alimentat speculațiile privind informațiile aflate la baza deplasării sale.

„Va rămâne o amenințare potențială”

Întrebat dacă statele baltice tratează cu suficientă seriozitate aceste avertismente, Budanov a spus că țările din regiune beneficiază de informațiile necesare și mențin schimbul de date cu aliații.

„Statele baltice primesc toate informațiile necesare, iar toți aliații fac schimb permanent de informații pe această temă”, a declarat el.

Oficialul ucrainean a avertizat însă că amenințarea rusă nu poate fi ignorată.

„Această amenințare va rămâne o amenințare potențială. Ar trebui să țineți cont de experiența țării noastre”, a spus Budanov.

Ucraina își oferă experiența militară Europei

Budanov a susținut, în cadrul unei dezbateri la Riga, că Ucraina și Rusia sunt singurele state care au acumulat o experiență militară de asemenea amploare în războiul actual.

„Nimeni în lume nu are experiența militară pe care o au Ucraina și Rusia”, a spus el, adăugând că Kievul este pregătit să împărtășească această experiență cu statele europene.

Mesajul său pentru țările europene a fost direct:

„Dacă nu vreți să aveți de-a face cu Rusia, aveți de-a face cu noi”, le-a spus Budanov participanților la Conferința de la Riga.

El a subliniat că lecțiile învățate de Ucraina au fost plătite cu un cost uriaș și că statele europene pot evita repetarea acelorași pierderi dacă folosesc experiența acumulată de Kiev.

„Experiența pe care o avem a fost dobândită cu un preț foarte mare, în sânge și bani. Așa că economisiți-vă sângele și economisiți-vă banii și folosiți experiența noastră.”