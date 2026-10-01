Au plecat din China pentru a lupta în Ucraina. Ce îi motivează pe voluntarii chinezi

În ciuda riscurilor, mai mulți cetățeni chinezi s-au alăturat forțelor ucrainene, într-un moment în care Beijingul este considerat principalul partener al Moscovei. Pentru unii dintre ei, decizia de a lupta în Ucraina este legată de convingeri politice și de nemulțumirea față de viața din China.

Armata ucraineană atrage tot mai multi luptători străini/FOTO:Profimedia

Într-o casă modestă dintr-un sat aflat în apropierea frontului din Ucraina, o masă improvizată este transformată într-un atelier pentru repararea dronelor. Pe pereți sunt agățate clești și role de bandă adezivă, iar pe masă se află șurubelnițe, fire și componente electronice.

Sprijinite de un perete sunt două drone kamikaze. Un singur obiect pare să nu-și aibă locul într-o astfel de încăpere: un vas cu ceai chinezesc longjing. Ceaiul este unul dintre lucrurile de care Tim spune că îi este dor din China. Părinții săi îi trimit lunar provizii în Ucraina.

„Mă gândesc la toate,”, spune bărbatul de 44 de ani, care a cerut jurnaliștilor de la The Guardian să fie prezentat doar prin numele său englezesc.

Tim este principalul voluntar al unei unități militare ucrainene de recunoaștere care a lansat în acest an un proiect neobișnuit: recrutarea unor cetățeni chinezi pentru a lupta de partea Ucrainei.

Un proiect ținut secret

Multe unități militare ucrainene își promovează public activitatea pentru a atrage finanțare și recruți. În cazul acestei unități, însă, comandantul a cerut ca identitatea formațiunii să nu fie dezvăluită, invocând sensibilitatea proiectului.

Comandantul, cunoscut sub indicativul Muse, spune că protejarea voluntarilor chinezi este prioritară.

„Este în primul rând pentru siguranța lor și a familiilor lor”, afirmă el.

Potrivit lui Muse, cinci chinezi care se alăturaseră unității au revenit în China după încheierea pregătirii, pe fondul presiunilor exercitate de autoritățile chineze.

„Ne-am pus sufletul în pregătirea lor”, spune comandantul.

În unitate se află în prezent aproximativ 12 voluntari chinezi, potrivit acestuia. Muse se teme că și alții ar putea renunța dacă identitatea lor ar deveni publică. El a cerut, de asemenea, ca fețele militarilor să nu fie prezentate în fotografii.

Ucraina caută noi recruți

Forțele armate ucrainene se confruntă cu o lipsă de personal. Potrivit articolului, majoritatea celor dispuși să se ofere voluntari au făcut deja acest lucru, iar mulți dintre cei aflați pe front sunt epuizați. În același timp, unii bărbați civili încearcă să evite mobilizarea.

În aceste condiții, autoritățile ucrainene și unitățile militare au acordat o atenție mai mare recrutării cetățenilor străini.

În Ucraina se află aproximativ 16.000 de luptători străini, reprezentând mai puțin de 3% din efectivele forțelor armate, potrivit The Guardian.

Înainte de demiterea sa din funcția de ministru al Apărării, în iulie, Mihailo Fedorov a susținut mai multe reforme menite să faciliteze recrutarea străinilor. El estima că cetățenii străini ar putea ajunge să reprezinte până la jumătate dintre militarii aflați în unitățile de asalt sau în prima linie.

În cazul cetățenilor chinezi, însă, situația este mai complicată.

Presiunile autorităților chineze

Cetățenii chinezi care luptă pentru Ucraina sunt expuși presiunilor propriului guvern. Autoritățile chineze monitorizează îndeaproape cetățenii aflați în străinătate.

Legislația chineză nu interzice în mod explicit cetățenilor să se alăture unor armate străine. Mai mulți voluntari chinezi aflați în Ucraina au declarat însă că serviciile de securitate le-au interogat pe rudele lor cu privire la activitatea desfășurată de ei în Ucraina.

Un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe a declarat că Beijingul a emis în repetate rânduri avertismente prin care le cere cetățenilor chinezi să evite zonele de conflict și, în special, să nu participe la operațiuni militare ale niciuneia dintre părți.

Există și o altă sensibilitate. China afirmă că este neutră în războiul din Ucraina, dar relațiile comerciale dintre Beijing și Moscova s-au intensificat puternic după 2022, iar China a oferit în mai multe rânduri sprijin diplomatic Rusiei. Au existat, de asemenea, relatări despre o cooperare militară strânsă între cele două țări, informații respinse de autoritățile chineze.

Unii militari ucraineni se tem că voluntarii chinezi ar putea transmite informații militare utile Beijingului.

Un ofițer dintr-o altă brigadă ucraineană spune că s-ar gândi de două ori înainte de a recruta un cetățean chinez.

Muse are însă o altă perspectivă.

„În această situație, pentru noi, comandanții, pentru poporul ucrainean, oricine este binevenit. Pentru că nu avem suficienți oameni”, spune el.

Comandantul afirmă, de asemenea, că voluntarii chinezi muncesc mult. Tim, de exemplu, se ocupă în principal de repararea dronelor. Într-o singură săptămână, spune el, a reparat aproximativ 10 drone Mavic și 15 drone FPV.

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Muse glumește că „este mai bine să ai un chinez decât 10 ucraineni”.

Cum sunt recrutați voluntarii chinezi

Voluntarii chinezi ajung în unitate prin intermediul rețelelor sociale și al recomandărilor personale.

Există verificări preliminare realizate de autoritățile centrale de la Kiev, însă procesul principal de selecție este coordonat de Tim, printr-o serie de interviuri.

El spune că urmărește în primul rând ca voluntarii să susțină democrația și suveranitatea Ucrainei și să poată comunica eficient.

„Sunt ferm împotriva acceptării cuiva motivat pur și simplu de ură față de propria țară”, afirmă Tim.

El spune că a respins deja peste 30 de candidați chinezi de când s-a alăturat unității, în ianuarie, și că încearcă să excludă persoanele cu antecedente penale.

În cazul luptătorilor străini, verificarea trecutului este însă dificilă, iar unele informații furnizate de candidați sunt greu de confirmat independent.

De la nemulțumirea față de China la frontul din Ucraina

Printre voluntarii chinezi se află Vania, în vârstă de 36 de ani, originar din provincia Hubei.

El s-a alăturat unității în timpul verii. Aflat în apropierea frontului și în condițiile amenințării reprezentate de dronele FPV rusești, Vania spune că viața din China devenise „sufocantă”.

Folosind un VPN pentru a ocoli sistemul chinez de cenzură a internetului, el spune că a început să citească despre războiul din Ucraina și să se familiarizeze cu ideile despre democrație și libertate.

În aceeași perioadă, economia Chinei a început să încetinească, iar veniturile sale din lucrări de renovare a locuințelor au scăzut cu până la 50% în anumite luni.

Vania spune că a fost interesat de armată de mult timp, dar era prea în vârstă pentru a se înrola în China.

„Nu a fost o decizie apărută din senin. A fost rezultatul multor lucruri care s-au acumulat în timp: oboseala față de viața mea anterioară, dorința de democrație și libertate, precum și modul în care vedeam Ucraina”, afirmă el.

Un alt voluntar, Nero, în vârstă de 37 de ani, din provincia Fujian, spune că avea o poziție publică pro-ucraineană cu mult înainte de a ajunge pe front.

El a publicat ani la rând mesaje în sprijinul Ucrainei și a devenit cunoscut pe rețelele sociale. Mai multe dintre conturile sale au fost șterse, iar Nero consideră că acest lucru s-a întâmplat din cauza opiniilor sale.

El afirmă că mesajele ostile primite din partea unor conturi despre care credea că erau asociate cu Rusia l-au determinat să se gândească la implicarea directă în război.

„M-am gândit: lumea nu ar trebui să fie așa. De ce ar trebui să sufăr sau să trec prin toate acestea doar pentru că spun adevărul?”, povestește el.

După ce și-a făcut publică plecarea în Ucraina, spune că a continuat să primească mesaje de hărțuire.

La scurt timp după sosirea sa în Ucraina, pe internet a apărut un presupus afiș rusesc de tip „wanted”, care conținea numele real al lui Nero, data nașterii și fotografia sa. Documentul, care părea fals, îl acuza că participă la un conflict armat în calitate de mercenar și că ar fi trecut ilegal frontiera Federației Ruse.

Momentul exploziei unei drone care s-a prăbușit miercuri în Republica Moldova, surprins de o cameră de supraveghere

Nero a susținut că materialul ar fi putut fi produs de o agenție chineză de propagandă care lucrează pentru Rusia. El a negat, de asemenea, că ar fi realizat chiar el afișul și a spus că dezvăluirea identității sale îl pune în pericol.

În China, Nero lucra ca manager de proiect și avea un venit considerat bun. În Ucraina se pregătește acum să devină pilot de drone FPV.

„Vreau ca oamenii să știe că nu toți chinezii susțin agresiunea Rusiei. Mulți chinezi, ca mine, sunt oameni pașnici și vor să ajute Ucraina”, afirmă el.

Un drum care ar putea schimba vieți

Toți voluntarii intervievați de jurnaliștii The Guardian spun că presiunile autorităților chineze le-ar putea face dificilă întoarcerea în țară.

Jinmu, un sudor care lucrează acum ca inginer electric specializat în explozibili și baterii, spune că o revenire în China ar putea însemna pierderea posibilității de a pleca din nou.

„Dacă mă întorc acum, mi-ar fi greu să plec din nou”, spune el.

Pentru acești voluntari, implicarea în războiul din Ucraina poate avea consecințe care depășesc durata conflictului.

La 23 septembrie, unul dintre camarazii lor chinezi a fost ucis într-un atac rusesc. După ce a aflat vestea, unul dintre voluntari, un medic, a decis să părăsească unitatea. Ceilalți, spune Nero, au ales să rămână.