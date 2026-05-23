search
Sâmbătă, 23 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rusia pregătește un atac cu rachete „Oreșnik”: Zelenski avertizează asupra unei lovituri combinate de amploare asupra Kievului

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că serviciile de informații ucrainene, împreună cu parteneri din SUA și Europa, au detectat semne privind pregătirea unui posibil atac combinat al Rusiei asupra teritoriului ucrainean, inclusiv asupra capitalei Kiev.

Rachete Oreșnik Foto: Shuterstock
Rachete Oreșnik Foto: Shuterstock

„Am primit date, inclusiv de la parteneri americani și europeni, despre pregătirile rușilor pentru un atac cu ajutorul rachetei Oreșnik”, a declarat Volodimir Zelenski pe rețelele de socializare.  

Zelenski a precizat că informațiile sunt în curs de verificare, dar a subliniat necesitatea unei stări sporite de alertă în întreaga țară.

„Observăm semne de pregătire ale unui atac combinat asupra teritoriului ucrainean, inclusiv asupra Kievului”, a transmis președintele ucrainean, îndemnând populația să respecte cu strictețe alertele de raid aerian și să se adăpostească atunci când este necesar.

Avertismentul vine la scurt timp după ce președintele rus Vladimir Putin a ordonat armatei să pregătească opțiuni de represalii, în urma unor atacuri cu drone atribuite Ucrainei în regiuni controlate de Rusia.

Zelenski a făcut apel la partenerii occidentali pentru o reacție preventivă și o presiune mai mare asupra Moscovei, susținând că lipsa unor măsuri ferme ar putea încuraja continuarea și extinderea conflictului.

„Este nevoie de pace, nu de rachete”, a transmis liderul ucrainean, subliniind că apărarea aeriană a Ucrainei este în stare de alertă maximă și că autoritățile pregătesc răspunsuri la eventuale atacuri.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
digi24.ro
image
Trump: ”Se va termina în curând”. Ultima decizie a președintelui SUA dă de înțeles că ar urma noi atacuri asupra Iranului
stirileprotv.ro
image
Ilie Bolojan, primit cu ostilitate la Iași. Oamenii i-au strigat: „Nu vă dați demisia?”
gandul.ro
image
Alertă pe banii europeni! Bolojan cere mobilizare totală
mediafax.ro
image
Video șocant! Denis Alibec a înjurat copiii de la Barca Academy după Chindia – Farul 3-3. Reacția atacantului: „Vorbeam cu cei de la Târgoviște, nu cu cei mici”
fanatik.ro
image
Cât vei primi la pensie dacă ai azi un salariu de 5.000 de lei? Calculul care îi sperie pe români
libertatea.ro
image
Toți oamenii ayatollahului: aliații Iranului învață să se descurce singuri
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
FOTO Neverosimil: au pronunțat trei nume și au scăpat de controlul polițiștilor
digisport.ro
image
Noaptea Muzeelor a adus săli pline și expoziții spectaculoase la Palatul Cesianu-Racoviță
click.ro
image
O comoară de aur de acum 3.000 de ani a fost găsită în Prahova, de un bărbat cu detector de metale
antena3.ro
image
O familie care deţine un imperiu cu afaceri de 100 mld. euro: România este în top pentru noi. Schimbările sunt uimitoare, s-a construit mult în infrastructură. Suntem în România să rămânem!
zf.ro
image
Măsuri draconice de securitate în Bucureşti. Fanii lui Max Korzh se bucură: "Trebuie cineva să ne controleze"
observatornews.ro
image
125 de lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie, de la 1 iulie 2026
cancan.ro
image
700 lei în plus la pensie pentru un pensionar cu grupe de muncă. Cum a învins Casa de pensii în instanță?
newsweek.ro
image
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
prosport.ro
image
Cum schimbi cel mai avantajos lei în euro în 2026. Trucurile folosite de români pentru curs mai bun
playtech.ro
image
Daniel Pancu, acord de principiu cu Dan Șucu pentru a o prelua pe Rapid. Când ar urma să fie prezentat antrenorul, care renunță la o sumă mare de bani. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Noi dezvăluiri despre cuplul Macron: gelozie, suspiciuni de infidelitate și tensiuni la Palatul Élysée. ”S-a simțit dată la o parte. Și de către o femeie mult mai tânără”
ziare.com
image
"Telenovela" Radu Drăgușin s-a încheiat! ADIO, Tottenham
digisport.ro
image
Trump a cumpărat acțiuni la un restaurant de sushi, iar internetul a explodat: „A confundat companiile?”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Surpriză MARE, Nicuşor Dan a găsit premier. Nu este nici de la PSD, nici de la PNL!
romaniatv.net
image
Cum arată Andreea Marin fără strop de machiaj pe față și complet nearanjată: „La 51 de ani, mă simt mai femeie ca oricând”
mediaflux.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
Restaurantul lui Pescobar din Londra, închis pentru neplata chiriei. Afaceristul se lăuda cu încasări de 1 milion de euro
actualitate.net
image
Intervenții de urgență la Brașov: „Toate resursele operative disponibile sunt implicate în teren. Numărul victimelor a ajuns la 16”
actualitate.net
image
Daniel Iordăchioaie, experiență de coșmar după ce a acceptat un avans de 10.000 de dolari: „M-am băgat de frică. Groapa era adâncă de doi metri, iar pământul era deasupra mea”
click.ro
image
Detalii inedite din viața lui Stephen Hawking. Era privit cu îngrijorare de tatăl său în perioada studenției: „Stă prin casă fără prea multă iniţiativă”
click.ro
image
Ramona Olaru nu a uitat de unde a plecat! Ipostaza neașteptată în care s-a filmat la țară: „Mă întorc la origini”
click.ro
RHONDA FLEMING în rolul Cleopatrei foto profimedia 0137026979 jpg
„Regina prostituată” își ținea iubiții drogați într-un templu. Recordul ei personal – 100 de bărbați într-o singură noapte!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Neagoe Basarab, domnitorul Țării Românești, 1512-1521. Frescă din Mănăstirea Curtea de Argeș
Cum a devenit Neagoe Basarab cel mai cult domnitor din istoria Țării Românești
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor colțul ei de relaxare: „Am scăpat de un stres”
image
Daniel Iordăchioaie, experiență de coșmar după ce a acceptat un avans de 10.000 de dolari: „M-am băgat de frică. Groapa era adâncă de doi metri, iar pământul era deasupra mea”

OK! Magazine

image
Exclusiv! Alina-Maria de Roumanie, interviu special despre familia regală, copii și cum l-a cunoscut pe Principele Nicolae

Click! Pentru femei

image
Ce mamă egoistă! Jessica Simpson își ia bilet de avion la clasa I, iar copiii ei călătoresc la economic!

Click! Sănătate

image
Știam că am o tulpină de HPV cu risc crescut. Interviu cu o pacientă cu cancer de col uterin