Rusia pregătește un atac cu rachete „Oreșnik”: Zelenski avertizează asupra unei lovituri combinate de amploare asupra Kievului

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că serviciile de informații ucrainene, împreună cu parteneri din SUA și Europa, au detectat semne privind pregătirea unui posibil atac combinat al Rusiei asupra teritoriului ucrainean, inclusiv asupra capitalei Kiev.

„Am primit date, inclusiv de la parteneri americani și europeni, despre pregătirile rușilor pentru un atac cu ajutorul rachetei Oreșnik”, a declarat Volodimir Zelenski pe rețelele de socializare.

Zelenski a precizat că informațiile sunt în curs de verificare, dar a subliniat necesitatea unei stări sporite de alertă în întreaga țară.

„Observăm semne de pregătire ale unui atac combinat asupra teritoriului ucrainean, inclusiv asupra Kievului”, a transmis președintele ucrainean, îndemnând populația să respecte cu strictețe alertele de raid aerian și să se adăpostească atunci când este necesar.

Avertismentul vine la scurt timp după ce președintele rus Vladimir Putin a ordonat armatei să pregătească opțiuni de represalii, în urma unor atacuri cu drone atribuite Ucrainei în regiuni controlate de Rusia.

Zelenski a făcut apel la partenerii occidentali pentru o reacție preventivă și o presiune mai mare asupra Moscovei, susținând că lipsa unor măsuri ferme ar putea încuraja continuarea și extinderea conflictului.

„Este nevoie de pace, nu de rachete”, a transmis liderul ucrainean, subliniind că apărarea aeriană a Ucrainei este în stare de alertă maximă și că autoritățile pregătesc răspunsuri la eventuale atacuri.