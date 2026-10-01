 Rezultate la tragerea loto de joi, 1 octombrie. Premiile puse în joc de Loteria Română | adevarul.ro
search
Joi, 1 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Rezultate la tragerea loto de joi, 1 octombrie. Premiile puse în joc de Loteria Română

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Joi, 1 octombrie 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La jocul-vedetă, Loteria Română a anunțat un report care depășește 2,11 milioane de euro. La Joker, reportul a ajuns la peste 1,56 milioane de euro.

Tragere loto
Tragere loto Foto: Loteria Română

Numerele câștigătoare de joi, 1 octombrie:

Loto 6/49: 3, 19, 49, 48, 2, 8

Noroc: 9 6 8 8 1 6 9

Joker: 2, 31, 45, 29, 30 + 4

Noroc Plus: 1 7 9 8 9 1

Loto 5/40: 27, 6, 21, 35, 31, 23

Super Noroc: 8 8 0 5 8 9

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 11,13 milioane de lei (peste 2,11 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,33 milioane de lei (peste 1 milion de euro). La Joker, la categoria a I, se înregistrează un report în valoare de peste 8,22 milioane de lei (peste 1,56 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 247.000 de lei (peste 46.800 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 75.300 de lei. La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,95 milioane de lei (peste 370.000 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 466.000 de lei (peste 88.400 de euro).

Premii acordate la tragerile de duminică

La tragerile loto de duminică, 27 septembrie, Loteria Română a acordat peste 28.400 de câștiguri în valoare totală de peste 2,38 milioane de lei. La tragerea Noroc, s-a câștigat premiul de categoria a III-a în valoare de 84.647,76 de lei.

Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro. La tragerea Loto 5/40, s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 67.285 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro. La tragerea Joker s-au înregistrat două câștiguri de categoria a III-a în valoare de 60.181,40 de lei fiecare.

Biletele norocoase au fost jucate pe aplicația mobilă AmParcat.ro și la o agenție din Miroslava, județul Iași.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
digi24.ro
image
Un adolescent de 14 ani din Muntenegru a prins un pește de 10,6 kilograme și 90 de centimetri lungime în șapte minute
stirileprotv.ro
image
După ce ani întregi au folosit sperietoarea „vin rușii”, un lider USR a fost săltat de procurorii DIICOT pentru că ar fi făcut comerț ilegal cu Belarus, satelitul Rusiei
gandul.ro
image
Nicușor Dan, în fața unui nou impas! Două variante pentru Guvern: premier tehnocrat sau rocadă
mediafax.ro
image
Giovanni Becali, șocat după ce a auzit promisiunea lui Reghe la FCSB: “Bă, ăsta nu e sănătos!”
fanatik.ro
image
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
libertatea.ro
image
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
digi24.ro
image
Cursă ca în filme pentru „recuperarea” lui Cristiano Ronaldo » Selecționerul și președintele au gonit pe străzile din Copenhaga
gsp.ro
image
Cosmin Bodea a făcut infarct
digisport.ro
image
Scântei la Asia Express în cursa pentru ultima șansă. Concurentul, la un pas să părăsească emisiunea
click.ro
image
A cumpărat de la second-hand cu mărunțiș o hârtie rulată. Era de fapt o copie a Declarației de Independență și a vândut-o cu 477.650 $
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
EXPERIMENT. Cât timp economisesc şoferii după ce s-a deschis Centura Comarnic
observatornews.ro
image
Aurelia, o angajată Selgros, a murit la locul de muncă. ULTIMELE cuvinte ale femeii de 58 de ani
cancan.ro
image
Bolojan anunță că pensiile se indexează sigur. Vestea rea: Crește vârsta de pensionare pentru unii români
newsweek.ro
image
Iubirea a transformat-o pe Simona Halep: „Sunt mult mai deschisă, accept căldura oamenilor”
prosport.ro
image
Elevii au liber luni, 5 octombrie. De ce nu se fac cursuri și ce semnificație are această zi
playtech.ro
image
Cu cât a fost amendat Gabi Torje, de fapt, după episodul «Steaua e numai una»: „Nici nu aveam salariul atât la Dinamo”
fanatik.ro
image
Planta care a fost folosită pentru a reduce contaminarea radioactivă de la Cernobîl. Cum funcționează metoda
ziare.com
image
S-a aflat motivul pentru care și-a omorât prietenul din copilărie. L-a împușcat în fața casei
digisport.ro
image
Arnold Schwarzenegger va îmbrăca costumul lui Moș Crăciun într-un nou film de sărbători. Când va avea lansarea
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini dureroase de la înmormântarea lui Gheorghe Moldovan. Mesajul de ADIO lăsat pentru fetiţe şi soţie
romaniatv.net
image
Ilie Bolojan, citat oficial la DNA. Premierul interimar trebuie să dea explicații
mediaflux.ro
image
Business-ul românesc care a intrat pe piața din Polonia » Cât am plătit pe un produs cumpărat cu 2 lei la București
gsp.ro
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani
actualitate.net
image
Tragedie în Galați! Patru persoane, printre care și o minoră, au murit după ce mașina lor a fost spulberată de un tren
click.ro
image
Cine este pilotul care a evitat o posibilă tragedie la bordul unui avion Flydubai. A fost atacat de copilot
click.ro
image
Ce soție de milionar a pus la bătaie o geantă de 150.000 de euro pentru campania lui Codin Maticiuc? Emily Burghelea a sărit și ea în ajutor
click.ro
FotoJet Lady Worsley jpg
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal
okmagazine.ro
sharon stone sydney sweeney GettyImages (2) jpg
A renunțat la sex una dintre cele mai sexy actrițe ale tuturor timpurilor? ”Este fantastic să fii single!”
okmagazine.ro
Moartea lui Vitellius, pictură de Gustave Housez, din 1847
De ce erau asasinați împărații romani?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ileana Sărăroiu ar fi împlinit 90 de ani. A fost îngropată de vie? Gheorghe Turda: „Bârfe de babe de la poarta cimitirului”
image
Tragedie în Galați! Patru persoane, printre care și o minoră, au murit după ce mașina lor a fost spulberată de un tren

OK! Magazine

image
Sydney Sweeney, noua Pamela Anderson! Costum roșu minuscul și escapadă fierbinte pentru blonda momentului