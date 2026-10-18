Atac ucrainean devastator asupra infrastructurii ruse: incendiu de proporții la terminalul petrolier din Sankt Petersburg

Un atac de amploare cu drone al Ucrainei a vizat în noaptea de sâmbătă spre duminică mai multe obiective strategice din Sankt Petersburg și regiunea Leningrad, inclusiv un terminal petrolier, un centru de date și infrastructură energetică.

Un incendiu de amploare a izbucnit la terminalul petrolier din Sankt Petersburg Foto: captură Exilenova_plus / Telegram

Potrivit presei de stat ruse, dronele au lovit Terminalul Petrolier din Sankt Petersburg, unul dintre cele mai importante noduri de stocare și export al produselor petroliere de la Marea Baltică, precum și un centru de date aparținând companiei ruse VK (VKontakte), relatează Kyiv Independent.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a declarat că apărarea antiaeriană a interceptat 127 de drone ucrainene. Acesta a precizat că resturile unor aparate de zbor au provocat incendii și au avariat mai multe autoturisme.

Imagini distribuite pe rețelele sociale și preluate de canale de monitorizare a războiului arată explozii puternice și incendii de proporții în zona portului. Înregistrări video surprind ceea ce pare a fi lovirea unui pod rutier cu opt benzi, precum și flăcări care cuprind instalații ale terminalului petrolier.

Terminalul petrolier din Sankt Petersburg este unul dintre cele mai importante centre logistice pentru exporturile rusești de combustibili, cu o capacitate anuală de manipulare estimată la 12,5 milioane de tone.

Compania ucraineană producătoare de drone Fire Point a susținut că în atac au fost utilizate drone de tip FP-1, însă informația nu a putut fi verificată independent.

Presa independentă rusă a relatat că a fost afectată și o substație electrică, ceea ce a provocat întreruperi de energie și probleme în alimentarea cu apă în unele zone. Totodată, un bloc de locuințe ar fi suferit avarii.

În ultimele săptămâni, forțele ucrainene au fost acuzate că au vizat și alte centre de date și facilități tehnologice din apropierea Moscovei.

Amintim că, de cealaltă parte, șeful Statului Major General al Rusiei, Valeri Gherasimov, i-a raportat liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, că forțele rusești vizează acum în mod specific podurile strategice, infrastructura feroviară și centrele de date din Ucraina.

Gherasimov a făcut aceste remarci vineri, 16 octombrie, în timpul unei conferințe cu Putin, la un post de comandă al Grupului Comun de Forțe al Rusiei, a relatat Interfax-Rusia, citând Kremlinul. El a confirmat că au fost lansate atacuri masive și asupra infrastructurii energetice a țării, scrie Kyiv Post.