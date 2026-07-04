Video Ucraina lovește cu drone în apropiere de Sankt Petersburg. A fost vizat un port-cheie pentru exporturile de petrol ale Rusiei

Sankt Petersburg și regiunea Leningrad au fost ținta unui atac de amploare cu drone ucrainene, autoritățile ruse anunțând lovituri asupra unor obiective portuare și energetice importante de la Marea Baltică.

Guvernatorul orașului, Alexandr Beglov, a descris operațiunea drept un atac „la scară mare”, fără a oferi însă detalii despre eventualele pagube sau victime.

În schimb, publicația locală Bumaga a relatat că la terminalul petrolier din Sankt Petersburg, unul dintre punctele importante pentru exporturile rusești prin Marea Baltică, a izbucnit un incendiu în urma atacului, potrivit Agerpres.

La rândul său, guvernatorul regiunii Leningrad, Alexandr Drozdenko, a anunțat că dronele au lovit și portul Vîsoțk, situat în Golful Finlandei, la aproximativ 170 de kilometri nord-vest de Sankt Petersburg. Portul are un rol strategic în tranzitul de petrol, cereale, cărbune și gaze naturale lichefiate.

Potrivit oficialului rus, sistemele de apărare antiaeriană au interceptat și distrus 72 de drone pe teritoriul regiunii Leningrad.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice și logistice din Rusia, vizând în special instalațiile petroliere și facilitățile utilizate pentru susținerea efortului de război. Aceste operațiuni au contribuit la apariția unor penurii temporare de carburant în anumite regiuni ale Federației Ruse.

Sankt Petersburg, aflat la aproximativ 900 de kilometri de frontiera ruso-ucraineană, s-a numărat și anterior printre țintele atacurilor cu drone lansate de Ucraina.

Printre obiectivele vizate în trecut s-au aflat terminalele petroliere din zonă și o navă militară aflată în port în timpul Forumului Economic Internațional desfășurat în luna iunie.