Zelenski a cerut României și țărilor vecine să permită tranzitul cerealelor ucrainene. Anunțul făcut de premierul Ungariei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut României, Poloniei, Slovaciei și Ungariei să permită tranzitul cerealelor ucrainene către piețele occidentale, în condițiile în care atacurile rusești din Marea Neagră au afectat grav exporturile agricole ale Ucrainei. Premierul ungar Peter Magyar a declarat că nu se va opune transporturilor prin Ungaria, dacă acestea vor traversa doar teritoriul țării, fără a avea ca destinație piața locală.

Peter Magyar și Volodimir Zelenski Foto: EPA-EFE

Solicitarea lui Zelenski vine după ce Rusia a intensificat atacurile asupra infrastructurii și porturilor ucrainene de la Marea Neagră, afectând aproape complet exporturile agricole prin această rută.

Peter Magyar a făcut declarațiile sâmbătă, 17 octombrie, într-un interviu acordat postului privat de televiziune RTL, după ce s-a întâlnit vineri cu președintele ucrainean, în marja unui summit al liderilor Uniunii Europene de la Bruxelles. Cei doi au convenit să relanseze relațiile dintre Ungaria și Ucraina, relatează Reuters.

Ce condiție pune Ungaria pentru tranzitul cerealelor ucrainene

Premierul ungar a afirmat că Zelenski i-a cerut sprijinul pentru transportul cerealelor către Europa Occidentală, după modelul mecanismelor folosite la începutul războiului, în urmă cu trei-patru ani.

„Zelenski le-a cerut Poloniei, României, Slovaciei, Ungariei și tuturor țărilor vecine să permită tranzitul, așa cum au făcut-o în urmă cu trei sau patru ani, la începutul războiului”, a declarat Peter Magyar.

Potrivit premierului ungar, președintele ucrainean i-a explicat că transportul porumbului în trenuri sigilate, cu destinația Europa Occidentală, ar reprezenta un ajutor important pentru Ucraina.

„I-am spus că, atât timp cât transporturile doar tranzitează țara, nu va exista niciun obstacol”, a precizat Magyar.

Soluția propusă ar urma să fie similară celei discutate la scurt timp după invazia rusă din februarie 2022, când statele vecine au contribuit la facilitarea transporturilor de cereale ucrainene către piețele internaționale.

Ucraina exportă aproximativ 90% din cereale prin Marea Neagră

Ucraina este unul dintre cei mai mari producători mondiali de grâu, porumb și semințe de floarea-soarelui. Aproximativ 90% din exporturile acestor culturi agricole sunt transportate în mod obișnuit prin Marea Neagră.

Atacurile rusești asupra porturilor ucrainene au perturbat grav aceste livrări, iar transportul terestru prin țările vecine ar putea deveni o alternativă importantă pentru menținerea exporturilor.

Peter Magyar a adoptat o poziție mai puțin conflictuală față de Kiev decât predecesorul său, Viktor Orbán. Cu toate acestea, premierul ungar a declarat în repetate rânduri că țara sa nu va trimite arme Ucrainei și a cerut progrese în privința drepturilor minorității etnice maghiare din această țară.

În discuțiile cu Zelenski, Magyar și-a exprimat solidaritatea cu Ucraina în fața „agresiunii inumane a Rusiei”.

Recolta de porumb a Uniunii Europene, la cel mai scăzut nivel din aproape două decenii

Problemele exporturilor ucrainene apar într-un moment dificil și pentru agricultura europeană.

La sfârșitul lunii august, Comisia Europeană a estimat că recolta de porumb a Uniunii Europene va ajunge la 50,1 milioane de tone în 2026, cel mai scăzut nivel din aproape două decenii și cu aproximativ 20% sub media ultimilor trei ani.

Franța și Ungaria se numără printre țările în care culturile de porumb au fost afectate puternic de temperaturile record și de secetă.