Un atac cu drone desfășurat în noaptea de 13 septembrie a provocat un incendiu la o instalație industrială din Nijnekamsk, un important centru petrolier și petrochimic din Republica Tatarstan, au anunțat autoritățile ruse.

Ucrainenii au atacat un important centru petrolier din Tatarstan Foto: Shutterstock

Două persoane au fost ucise, iar alte 12 au fost rănite, au precizat autoritățile regionale, potrivit The Kyiv Independent. Jurnaliștii nu au putut verifica aceste informații.

Locuitorii din zonă au relatat că au auzit drone zburând deasupra orașului, urmate de o serie de explozii, potrivit presei independente din Rusia și canalelor de monitorizare de pe Telegram.

Martorii au mai relatat că sistemele rusești de apărare antiaeriană au fost active în apropierea zonei industriale a orașului. Autoritățile ruse nu au precizat imediat ce instalație a fost lovită și nici amploarea pagubelor.

Autoritatea rusă pentru aviație a impus temporar restricții de zbor pe aeroporturile din Nijnekamsk, Kazan și Bugulma în timpul nopții, invocând motive legate de siguranța zborurilor.

Nijnekamsk găzduiește mai multe importante unități rusești de rafinare a petrolului și de producție petrochimică, printre care rafinăriile TANECO și TAIF-NK, precum și combinatul petrochimic Nizhnekamskneftekhim.

TANECO, parte a companiei petroliere ruse Tatneft, procesează anual peste 16 milioane de tone de petrol și produce benzină, motorină, kerosen pentru aviație, combustibil marin și alte produse petroliere.

Autoritățile din Tatarstan au anunțat că rafinăria a procesat 16,2 milioane de tone de petrol în 2022.

În apropiere, TAIF-NK operează o rafinărie cu o capacitate de procesare de aproximativ 7,3 milioane de tone de țiței pe an, precum și instalații distincte pentru procesarea condensatului de gaze. Printre produsele sale se numără benzina, motorina și combustibilul pentru avioane.

În aceeași zonă industrială se află și Nizhnekamskneftekhim, parte a gigantului rus din industria petrochimică SIBUR. Compania descrie această unitate drept una dintre cele mai mari fabrici petrochimice din Europa și unul dintre primii 10 producători de cauciuc sintetic din lume. Fabrica produce peste 120 de tipuri de produse, inclusiv cauciuc sintetic și materiale plastice.