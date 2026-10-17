 Rusia lovește podurile, infrastructura feroviară și centrele de date din Ucraina. Kievul vizează „Google-ul Rusiei” | adevarul.ro
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Rusia lovește podurile, infrastructura feroviară și centrele de date din Ucraina. Kievul vizează „Google-ul Rusiei”

Război în Ucraina
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Șeful Statului Major General al Rusiei, Valeri Gheramisov, i-a spus președintelui rus Vladimir Putin că forțele ruse au început atacuri masive asupra instalațiilor energetice ale Ucrainei și vizează poduri strategice, căi ferate și centre de date.

Atacuri rusești în Ucraina
Atacuri asupra Ucrainei Foto: X

Șeful Statului Major General al Rusiei, Valeri Gherasimov, i-a raportat liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, că forțele rusești vizează acum în mod specific podurile strategice, infrastructura feroviară și centrele de date din Ucraina.

Gherasimov a făcut aceste remarci vineri, 16 octombrie, în timpul unei conferințe cu Putin, la un post de comandă al Grupului Comun de Forțe al Rusiei, a relatat Interfax-Rusia, citând Kremlinul. El a confirmat că au fost lansate atacuri masive și asupra infrastructurii energetice a țării, scrie Kyiv Post.

„Conform planului Statului Major General, se efectuează atacuri asupra podurilor de importanță strategică, a instalațiilor de transport feroviar și a centrelor de date utilizate pentru a susține nevoile Forțelor Armate ale Ucrainei”, a declarat Gherasimov.

Putin a ordonat comandanților să continue campania militară, concentrându-se în special pe susținerea atacurilor la scară largă asupra complexului militar-industrial al Ucrainei, potrivit TASS.

Atacuri asupra podurilor din Kiev

Declarația lui Gherasimov echivalează cu o recunoaștere oficială a unei campanii pe care Rusia o desfășoară de câteva săptămâni.

Între 23 și 25 septembrie, forțele rusești au efectuat o serie de atacuri asupra centrelor de date ucrainene, inclusiv asupra celor operate de DATAGROUP, MiroHost și UTELS . Și alte infrastructuri de comunicații au fost afectate, lăsând sute de mii de cetățeni ai Ucrainei fără acces la internet.

Președintele Volodimir Zelenski a convocat o reuniune a Statului Major al Comandantului Suprem pe 26 septembrie, ordonând autorităților ucrainene să ia măsuri suplimentare pentru a proteja infrastructura de telecomunicații a țării.

Începând cu 1 octombrie, dronele rusești au atacat în mod repetat Podul de Sud (Pivdennîi) din Kiev și ulterior Podul de Nord, forțând închideri care au paralizat traficul în capitală.

Un nou pod din Zaporojie a fost, de asemenea, vizat.

Potrivit maiorului Artem Bilyk din Forțele Armate ale Ucrainei (AFU), Rusia folosește o abordare cu atacuri repetate care forțează închiderea podurilor pentru inspecții și reparații, în loc să le distrugă complet.

Remarcile vin pe fondul tensiunilor crescânde dintre Kiev și Washington.

Pe 9 octombrie, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat un acord cu Putin privind motorina, declarând că Rusia a fost de acord să furnizeze peste 300.000 de tone de motorină către piețele americane și globale. Alte 500.000 de tone ar urma în noiembrie, iar 1 milion de tone ulterior.

„Google-ul Rusiei”, afectat de atacurile ucrainene. Două centre de date ale gigantului Yandex au fost scoase din funcțiune

Acțiunea a avut loc în timp ce delegația de negocieri a Ucrainei se afla la Miami, sperând să ajungă la o înțelegere cu înalții reprezentanți americani Steve Witkoff și Jared Kushner, și a fost condamnată de senatorii ambelor partide, UE și Ucraina.

Trump a anunțat apoi un armistițiu energetic pe 11 octombrie, fără ca vreuna dintre părți să fie de acord oficial cu acesta, iar purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pe 14 octombrie că Rusia nu poate fi acuzată de încălcarea unui armistițiu care nu a fost niciodată definit.

Deși Ucraina a respectat ordinul timp de mai multe zile, Rusia și-a amplificat atacurile asupra centralelor electrice ale țării și a lăsat peste 600.000 de oameni fără electricitate.

Apărarea Ucrainei a fost, de asemenea, pusă sub presiune după ce restricțiile asupra terminalelor Starlink au perturbat operațiunile cu drone în noaptea de 13-14 octombrie, inclusiv interceptoarele folosite împotriva avioanelor Shahed ale Rusiei.

Nici directorul general al SpaceX, Elon Musk, nici Trump nu și-au asumat oficial responsabilitatea pentru restricții. Cu toate acestea, Musk a declarat că limitele de viteză pe terminalele militare Starshield ale Ucrainei sunt stabilite de armata americană, inclusiv de Trump însuși, nu de SpaceX.

Ucraina vizează „Google-ul Rusiei”

Începând cu 8 octombrie, atacurile ucrainene au afectat trei dintre cele cinci centre de date majore care alimentează operațiunile Yandex, un Google al Rusiei, perturbând viața de zi cu zi a milioane de utilizatori. În Rusia și în țările vecine, precum Kazahstanul și Belarus, întreruperile au afectat servicii de la plăți online și operațiuni comerciale până la căutare, navigare, servicii de ride-hailing și livrare de alimente, scrie CNN.

Atacurile expun vulnerabilitățile economiei digitale interne a Rusiei, pe care Moscova a încurajat-o să reducă dependența de tehnologia occidentală pe fondul sancțiunilor dure și al retragerilor corporative în urma invaziei sale la scară largă în Ucraina, dar în care centrele de date au apărut ca un călcâi al lui Ahile.

Kievul a încadrat atacurile drept represalii pentru atacurile rusești asupra centrelor de date ucrainene din septembrie, atacuri pe care Ministerul rus al Apărării le-a descris în mod batjocoritor drept „detoxifiere digitală”, subliniind modul în care infrastructura digitală critică a devenit o altă linie a frontului în război.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris aceste atacuri drept „sancțiuni pe termen lung” pentru acțiunile Kremlinului în Ucraina.

Cea mai mare bancă din Rusia, Sberbank, a raportat, de asemenea, miercuri un atac asupra centrului său de date din Balakovo, regiunea Saratov. 

Yandex a declarat într-un comunicat că banii clienților sunt în siguranță și că lucrează la restabilirea serviciilor aplicației după atacurile asupra celor trei centre de date.

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