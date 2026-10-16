 Atacurile Rusiei au ucis trei oameni și au rănit alți 52 în Ucraina. Sute de mii de oameni au rămas fără curent | adevarul.ro
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Video Atacurile Rusiei au ucis trei oameni și au rănit alți 52 în Ucraina. Sute de mii de oameni au rămas fără curent

Război în Ucraina
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Cel puțin trei persoane au fost ucise, iar alte 52 au fost rănite în Ucraina în ultimele 24 de ore, în urma atacurilor rusești care au vizat infrastructura energetică din mai multe regiuni, au anunțat autoritățile regionale pe 16 octombrie.

atac rusesc ucraina
Cel puțin trei oameni au murit Foto: Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei

În regiunea Volînia, din vestul Ucrainei, atacurile rusești au rănit două persoane și au lăsat 370.000 de oameni fără energie electrică, a declarat guvernatorul regional Roman Romaniuk. Atacurile cu drone de tip Shahed propulsate de motoare cu reacție au vizat 20 de locații, provocând distrugeri la infrastructura civilă și la cea critică, a adăugat oficialul, relatează Kyiv Independent.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că Rusia a lansat în timpul nopții 149 de drone de tip Shahed, dintre care 108 propulsate de motoare cu reacție. Potrivit instituției, 114 drone rusești au fost neutralizate în 24 de locații, inclusiv toate cele 108 drone cu propulsie de tip reactiv.

La Kiev, o dronă rusească s-a prăbușit pe 15 octombrie în districtul Pecersk, rănind șapte persoane și avariind o clădire rezidențială, a anunțat primarul capitalei, Vitali Kliciko. Trei dintre răniți au fost transportați la spital. Drona s-a prăbușit în apropierea unei clădiri rezidențiale cu cinci etaje, avariind fațadele imobilelor din apropiere și provocând incendierea unui autoturism, a precizat primarul.

În regiunea Kiev, două persoane au fost rănite în ultimele 24 de ore, potrivit guvernatorului regional Tîmur Tkacenko. O persoană a fost rănită în timpul unui atac desfășurat în dimineața zilei de 14 octombrie în districtul Fastiv, în urma căruia au fost avariate și opt clădiri rezidențiale. O altă persoană a fost rănită într-un atac rusesc asupra districtului Bucea, în dimineața zilei de 15 octombrie.

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HUwHv93WQAATpT9 jpg Foto: Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei

În regiunea Harkov, trei persoane au fost rănite în atacurile rusești din ultimele 24 de ore, a declarat guvernatorul regional Oleh Sînehubov. Printre victime se numără o femeie în vârstă de 105 ani. Rusia a atacat patru localități din regiune folosind bombe planante, rachete și drone FPV, a adăugat oficialul.

În regiunea Donețk, din estul Ucrainei, atacurile rusești au ucis o persoană și au rănit alte șase în ultimele 24 de ore, potrivit guvernatorului regional Vadîm Filașkin. O persoană a fost ucisă, iar alte trei au fost rănite în Kramatorsk. Alte trei persoane au fost rănite în Sloviansk. Atacurile au provocat, de asemenea, distrugeri la locuințe private, infrastructură, magazine și autoturisme.

Șase muncitori care sortau legume, uciși într-un atac rus asupra unui depozit agricol din regiunea Harkov

În regiunea Cerkasî, atacurile rusești asupra orașului Uman au rănit cinci persoane, a anunțat guvernatorul regional Ihor Tabureț. Trei dintre răniți au fost spitalizați. Un alt atac rusesc, desfășurat într-o altă locație din regiune, a provocat un incendiu într-un depozit, a precizat oficialul.

În regiunea Herson, din sudul țării, două persoane au fost ucise, iar alte șase au fost rănite în ultimele 24 de ore, potrivit guvernatorului regional Oleksandr Prokudin. Rusia a atacat regiunea cu artilerie și drone, avariind zone rezidențiale și infrastructura socială.

În regiunea Rivne, șapte persoane au solicitat îngrijiri medicale în urma unui atac rusesc asupra infrastructurii civile, inclusiv asupra unor clădiri rezidențiale, a declarat guvernatorul regional Oleksandr Koval. Niciuna dintre cele șapte persoane rănite nu a avut nevoie de spitalizare.

În regiunea Ternopil, cinci persoane au fost rănite pe 15 octombrie, după ce Rusia a atacat orașul de două ori, a anunțat guvernatorul regional Taras Pastuh. Unul dintre atacuri a provocat un incendiu într-o clădire în care funcționa o unitate comercială.

În regiunea Sumî, din nord-estul Ucrainei, șase persoane au fost rănite în atacurile rusești din ultimele 24 de ore, a anunțat administrația militară regională. Trupele ruse au lansat 70 de atacuri asupra a 38 de localități, folosind artilerie, mortiere, drone FPV, vehicule aeriene fără pilot și bombe planante.

În regiunea Odesa, din sudul țării, patru persoane au fost rănite în atacurile rusești din ultimele 24 de ore, potrivit guvernatorului regional Oleh Kiper. Rusia a lovit locuințe private, o întreprindere de producție și infrastructura energetică, a adăugat oficialul.

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