 Alertă la graniţa Poloniei cu Ucraina. Tusk anunță că a fost dejucată o ameninţare directă din partea Rusiei: „Ne aşteptăm la acţiuni similare în alte ţări” | adevarul.ro
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Alertă la graniţa Poloniei cu Ucraina. Tusk anunță că a fost dejucată o ameninţare directă din partea Rusiei: „Ne aşteptăm la acţiuni similare în alte ţări”

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Premierul polonez Donald Tusk a declarat joi că autorităţile de la Varşovia au reuşit să prevină o ameninţare la adresa unui punct de trecere a frontierei cu Ucraina şi a avertizat că Rusia ar putea continua să vizeze astfel de obiective în regiune.

Donald Tusk, premierul Poloniei
Donald Tusk, premierul Poloniei Foto: Profimedia

Declaraţiile au fost făcute la Bratislava, la o zi după ce un atac cu drone asupra unui punct de trecere a frontierei dintre Ucraina şi Republica Moldova, în regiunea Odesa, s-a soldat cu două victime, potrivit Reuters, citată de Agerpres.

Potrivit premierului polonez, ameninţarea a fost eliminată în urma cooperării dintre serviciile de securitate poloneze şi cele ucrainene.

„Noaptea trecută, datorită cooperării dintre serviciile noastre şi omologii lor ucraineni, o ameninţare directă la adresa unuia dintre punctele de trecere a frontierei a fost evitată”, a declarat Donald Tusk.

Liderul de la Varşovia consideră că infrastructura de la graniţa cu Ucraina poate deveni o ţintă pentru Moscova, în contextul atacurilor asupra rutelor comerciale utilizate de Kiev.

„După cum ştiţi, Rusia a recurs deja la atacuri provocatoare asupra punctelor de trecere a frontierei - de exemplu, în Republica Moldova. Ne aşteptăm la acţiuni similare care vizează punctele de trecere a frontierei cu Ucraina în alte ţări, inclusiv în Polonia, a afirmat Tusk.

Premierul polonez a reiterat apelurile privind consolidarea măsurilor de securitate pe flancul estic al NATO, avertizând că statele din regiune trebuie să fie pregătite pentru noi provocări.

El a dezvăluit că a primit recent informaţii de la serviciile americane de informaţii privind posibile evoluţii în perioada următoare.

„Un raport destul de precis direct de la CIA cu privire la posibile evenimente în lunile următoare”, a spus Donald Tusk, adăugând că datele primite confirmă avertismentele formulate de autorităţile poloneze în ultimele luni.â

„Atât Polonia, cât şi întreaga Europă trebuie să fie pregătite pentru diferite posibilităţi”

În acest context, şeful guvernului de la Varşovia a subliniat necesitatea pregătirii pentru diferite scenarii de securitate.

„Trebuie să anticipăm diverse scenarii. Atât Polonia, cât şi întreaga Europă trebuie să fie pregătite pentru diferite posibilităţi privind situaţia nu doar pe frontul ruso-ucrainean, ci şi de-a lungul flancului estic al UE”, a declarat premierul polonez

Amintim că Tomasz Siemoniak, ministrul polonez responsabil de serviciile speciale, s-a întâlnit cu directorul CIA, John Ratcliffe, în apropiere de Washington, pentru a discuta despre securitatea Poloniei, în contextul îngrijorărilor tot mai mari legate de o posibilă amenințare a Rusiei la adresa NATO. Întâlnirea a avut loc după discuțiile recente purtate de Ratcliffe cu oficiali ruși de rang înalt și pe fondul intensificării eforturilor diplomatice americane privind Ucraina, Rusia și securitatea NATO.

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