Șeful serviciilor speciale ale Poloniei s-a întâlnit cu directorul CIA, pe fondul temerilor privind o amenințare rusă la adresa NATO

Ministrul polonez responsabil de serviciile speciale, Tomasz Siemoniak, s-a întâlnit cu directorul CIA, John Ratcliffe, în apropiere de Washington, pentru a discuta despre securitatea Poloniei, în contextul îngrijorărilor tot mai mari legate de o posibilă amenințare a Rusiei la adresa NATO. Întâlnirea a avut loc după discuțiile recente purtate de Ratcliffe cu oficiali ruși de rang înalt și pe fondul intensificării eforturilor diplomatice americane privind Ucraina, Rusia și securitatea NATO.

Tomasz Siemoniak, șeful serviciilor speciale poloneze Foto: XStanisław Żaryn @StZaryn

Tomasz Siemoniak

Ministrul polonez care coordonează serviciile speciale ale țării, Tomasz Siemoniak, a purtat discuții cu directorul CIA, John Ratcliffe, în contextul în care temerile legate de amenințarea Rusiei la adresa NATO sunt tot mai mari, iar Statele Unite își reiau eforturile diplomatice pentru încheierea războiului din Ucraina.

Siemoniak a confirmat întâlnirea, desfășurată marți la sediul agenției, în apropiere de Washington, precizând într-o postare pe X că a avut o „conversație extrem de importantă” cu Ratcliffe.

Acesta a adăugat că l-a informat pe premierul polonez Donald Tusk cu privire la cele mai importante aspecte „legate de securitatea Poloniei, rezultate în urma întâlnirii”. „Alianța polono-americană este puternică și de nezdruncinat”, a afirmat Siemoniak.

„Cooperarea strânsă dintre serviciile noastre de informații reprezintă unul dintre fundamentele acesteia”, a adăugat el, mulțumindu-i lui Ratcliffe pentru „prietenie”, precum și pentru sprijinul și încrederea acordate Poloniei.

Întâlnirea are loc pe fondul reluării eforturilor diplomatice americane pentru încheierea războiului din Ucraina și al temerilor legate de posibilitatea ca acest conflict să se extindă dincolo de granițele ucrainene.

La 25 august, Ratcliffe a călătorit la Moscova, unde s-a întâlnit cu Serghei Narișkin, șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR), și cu Alexandr Bortnikov, directorul Serviciului Federal de Securitate (FSB).

Detaliile discuțiilor nu au fost făcute publice. Vizita neanunțată a lui Ratcliffe la Moscova a survenit însă pe fondul avertismentelor venite din partea oficialilor americani din serviciile de informații, potrivit cărora Rusia ar putea urmări să testeze NATO prin operațiuni de război hibrid împotriva statelor baltice și a Poloniei, inclusiv prin sabotarea infrastructurii sau prin atacuri sub steag fals, potrivit Bloomberg.

În weekendul trecut, emisarii prezidențiali americani Steve Witkoff și Jared Kushner s-au întâlnit sâmbătă, la Moscova, cu președintele rus Vladimir Putin, înainte de a purta discuții, a doua zi, la Kiev, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Întâlnirile nu au produs însă un progres imediat.