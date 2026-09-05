 Alertă la granița Poloniei cu Ucraina. Avioane de luptă, mobilizate după un val de atacuri rusești | adevarul.ro
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Alertă la granița Poloniei cu Ucraina. Avioane de luptă, mobilizate după un val de atacuri rusești

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Polonia și-a mobilizat, sâmbătă, 5 septembrie, aviația militară și a emis alerte pentru populaţie în două regiuni aflate la granița cu Ucraina, după un nou val de atacuri rusești cu drone și rachete.

Polonia a ridicat avioane militare de la sol.
Polonia a ridicat avioane militare de la sol. Foto: X @AviationNews

Sâmbătă, 5 septembrie, autoritățile poloneze au emis alerte pentru locuitorii din regiunile Lublin și Podkarpackie, din sud-estul țării, în timp ce avioane ale Forțelor Aeriene poloneze au fost ridicate de la sol pentru a supraveghea spațiul aerian. Decizia a fost luată în urma atacurilor rusești desfășurate pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei poloneze, potrivit polskieradio.pl.

Centrul Guvernamental pentru Securitate din Polonia (RCB) a transmis alertele în jurul orei locale 15:00, prin intermediul rețelelor de telefonie mobilă și al rețelelor sociale. Aproximativ o oră mai târziu, autoritățile au anunțat că pericolul a trecut.

Măsuri similare au fost luate în repetate rânduri de Polonia de la începutul invaziei rusești, atunci când atacurile asupra Ucrainei s-au apropiat de granița sa.

Mobilizarea aviației poloneze de sâmbătă a avut loc în paralel cu alertele aeriene din Ucraina, inclusiv în regiunea Kiev și în mai multe zone din estul, centrul și vestul țării.

Incidentul a avut loc într-un moment diplomatic sensibil, în care Donald Trump încearcă să grăbească un armistiţiu, prin trimiterea emisarilor săi Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova şi apoi la Kiev.

Între timp, Rusia și Ucraina au anunțat o înțelegere privind suspendarea temporară a loviturilor asupra capitalelor celor două țări, în timpul unei misiuni diplomatice americane.

Președintele rus Vladimir Putin a ordonat o pauză de trei zile a atacurilor asupra Kievului, care urma să înceapă la miezul nopții de sâmbătă spre duminică. Anunțul a coincis cu vizita la Moscova a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner, care urmau să ajungă ulterior și la Kiev.

Atacurile care au determinat Polonia să-și ridice avioanele de luptă au avut loc înainte ca această pauză să intre în vigoare.

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