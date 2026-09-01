Rusia testează pragul NATO

Rusia testează rezistența NATO printr-un război purtat sub pragul confruntării directe, folosind drone, sabotaj, spionaj și operațiuni de influență pentru a intimida societățile europene, a slăbi sprijinul pentru Ucraina și a descoperi cât de departe poate merge fără a provoca un răspuns colectiv.

Foto: ChatGPT

De la dronele descoperite în Germania la sabotajele suspectate asupra industriei europene de apărare, Moscova extinde presiunea asupra aliaților Ucrainei fără a trece pragul care ar transforma confruntarea din „zonă gri” într-un conflict deschis.

Europa descoperă un război care nu seamănă cu războiul

Rusia a intensificat presiunea asupra aliaților europeni ai Ucrainei printr-o succesiune de acțiuni plasate deliberat în ceea ce strategii numesc „zona gri”: suficient de agresive pentru a provoca teamă, costuri și instabilitate, dar suficient de ambigue pentru a nu declanșa automat un răspuns militar occidental.

Escaladarea vine într-un moment complicat pentru Kremlin. Armata rusă continuă să înainteze cu dificultate în Ucraina, în timp ce Kievul reușește lovituri tot mai adânci și mai costisitoare asupra infrastructurii energetice, logistice și industriale de pe teritoriul Rusiei. În această logică, frontul nu se mai termină la granița Ucrainei. Banii, armamentul, componentele, informațiile și infrastructura care susțin rezistența ucraineană se află în mare parte pe teritoriul NATO. Iar Moscova pare tot mai interesată să exercite presiune tocmai asupra acestui sistem din spatele frontului.

Pentru liderii Alianței, succesiunea incidentelor indică o disponibilitate tot mai mare a Kremlinului de a-și asuma riscuri în Europa. Obiectivul ar fi dublu: reducerea fluxului de ajutor occidental către Kiev și accentuarea diviziunilor dintre aliați.

Oficialii occidentali iau în calcul inclusiv scenarii mai periculoase. Rusia ar fi capturat drone ucrainene care, potrivit unor evaluări occidentale, ar putea fi folosite într-o eventuală operațiune sub steag fals împotriva unui stat NATO. Kremlinul respinge acuzațiile. Dmitri Peskov susține că asemenea informații sunt folosite pentru a justifica militarizarea Europei și consolidarea poziției occidentale împotriva Rusiei.

În acest context trebuie citită și vizita-surpriză făcută la Moscova de directorul CIA, John Ratcliffe. Potrivit persoanelor familiarizate cu deplasarea, unul dintre mesajele transmise Kremlinului a fost că Statele Unite își susțin aliații din NATO. Nu este un detaliu minor. Atunci când un asemenea avertisment este transmis prin șeful serviciului american de informații externe, și nu doar prin canalele diplomatice obișnuite, mesajul capătă o greutate aparte.

Remigijus Bridikis, directorul serviciului civil de informații al Lituaniei, rezumă simplu logica atribuită Moscovei: Rusia caută modalități de a reduce sprijinul NATO pentru Ucraina, iar răspândirea panicii este unul dintre efectele urmărite.

Multe incidente mici, o singură presiune

Privit separat, fiecare episod poate părea limitat. Privite împreună, însă, incidentele încep să deseneze o hartă.

În Germania au fost descoperite trei drone explozive în apropierea sau în interiorul unui aeroport, una dintre ele sub un avion cargo ucrainean. Drone rusești au pătruns în mod repetat în spațiul aerian al unor state NATO, iar una dintre ele a fost recent doborâtă deasupra României.

Serviciile olandeze de informații avertizează, în paralel, că actori statali ruși desfășoară sistematic operațiuni de spionaj digital. Una dintre metode este aproape banală prin simplitatea ei: compromiterea camerelor video conectate la internet pentru urmărirea transporturilor de ajutor destinate Ucrainei.

Estonia investighează dacă în spatele incendiului care a vizat compania de apărare Milrem Robotics s-a aflat un sabotaj legat de Rusia. Explozii și incendii produse la instalații de muniție din Italia, Bulgaria și Finlanda au provocat suspiciuni similare, deși autoritățile nu au afirmat că dețin dovezi privind implicarea Moscovei. Distincția este importantă: într-un război construit pe ambiguitate, suspiciunea nu trebuie confundată cu atribuirea.

În Slovacia, poliția a anunțat că a dejucat un atac asupra unei fabrici de drone, pus la cale de trei cetățeni străini a căror naționalitate nu a fost făcută publică. Și aici, suspiciunile s-au îndreptat rapid spre Rusia.

Această ambiguitate poate servi ea însăși intereselor Kremlinului. Moscova nu trebuie neapărat să fie responsabilă pentru fiecare incendiu, explozie sau dronă suspectă pentru a beneficia politic de atmosfera creată. Dacă europenii ajung să creadă că Rusia poate lovi oricând și aproape oriunde, reputația de omniprezență devine ea însăși o armă.

Sabotajul la comandă

Autoritățile europene descriu și o schimbare a metodei. În loc să se bazeze exclusiv pe ofițeri de informații și rețele clandestine tradiționale, Rusia este acuzată că recrutează executanți locali prin Telegram și alte platforme online pentru operațiuni de sabotaj, spionaj și vandalism.

Este o formulă adaptată perfect „zonei gri”. Costă puțin, permite negarea implicării statului și complică enorm atribuirea juridică. Un executant recrutat online poate să nu aibă nicio legătură directă și vizibilă cu un serviciu rus de informații. Între comanditar și acțiunea finală pot exista suficiente verigi pentru ca demonstrarea responsabilității politice să dureze luni sau chiar ani.

Iar Moscova nu are nevoie ca fiecare operațiune să reușească. Este suficient ca ele să se repete.

Potrivit Sahaidachnyi Security Center din Ucraina, ritmul incidentelor documentate și atribuite sprijinului rusesc ar fi crescut de la aproximativ zece pe lună în multe dintre lunile de după 2024 la aproximativ 15 lunar începând din aprilie. Chiar autorii monitorizării avertizează însă că imaginea este incompletă, deoarece numeroase incidente suspectate de legături rusești nu intră în baza lor de date.

Importantă nu este, așadar, doar cifra, ci tendința.

Frontul ucrainean se prelungește în interiorul NATO

Această intensificare coincide cu o nouă etapă a războiului. Ucraina lovește tot mai eficient ținte aflate la mare distanță în interiorul Rusiei, inclusiv infrastructură petrolieră, energetică și industrială care susține economia de război.

Moscova încearcă, în oglindă, să lovească sistemul care alimentează capacitatea ucraineană de a continua lupta. Numai că o parte importantă a acestui sistem se află dincolo de granițele Ucrainei: fabrici de armament, depozite, noduri logistice, aeroporturi, căi ferate și infrastructuri digitale aflate în state NATO.

Aici apare problema fundamentală pentru Alianță. Un atac masiv asupra unui stat membru este relativ ușor de încadrat politic și militar. O dronă găsită lângă un aeroport, un incendiu suspect într-o fabrică, un cablu deteriorat, o cameră video compromisă sau un sabotor recrutat pe Telegram sunt mult mai greu de tratat.

Fiecare incident poate fi prea mic pentru o reacție majoră. Împreună însă pot forma o campanie.

Aceasta este esența războiului sub prag.

Testarea articolului 5 fără declanșarea lui

Cele mai îngrijorătoare sunt evaluările americane potrivit cărora Rusia ar putea încerca, în următorii ani, să testeze hotărârea NATO printr-o acțiune limitată împotriva unui stat membru.

Un asemenea test nu trebuie să însemne o invazie clasică. Poate începe printr-un atac cibernetic major, sabotarea unei infrastructuri critice sau o incursiune militară de foarte mică amploare, suficient de ambiguă pentru a produce dezbatere între aliați asupra naturii răspunsului.

Aceasta ar fi adevărata miză: nu neapărat cucerirea unui teritoriu, ci testarea voinței politice a Alianței.

Articolul 5 funcționează prin credibilitate. Adversarul trebuie să creadă că atacarea unui aliat va determina reacția celorlalți. Dacă Moscova poate crea o situație suficient de ambiguă încât capitalele NATO să înceapă să discute dacă incidentul constituie sau nu un atac, atunci testul și-a atins deja o parte din obiectiv.

Alegerile sunt și ele un câmp de luptă

Există apoi dimensiunea politică. Germania, Franța, Finlanda, Estonia și Polonia traversează sau se apropie de cicluri electorale importante. Pentru Kremlin, perioadele electorale oferă teren fertil pentru exploatarea nemulțumirilor existente.

Polonia este un exemplu sensibil. Tensiunile legate de refugiații ucraineni pot fi exploatate pentru a transforma o problemă socială într-o dispută despre costurile susținerii Kievului.

Parlamentarul estonian Marko Mihkelson formulează obiectivul mai larg: schimbarea status quo-ului european. Din această perspectivă, sabotajul, dezinformarea, presiunea electorală și intimidarea nu sunt instrumente separate. Ele aparțin aceleiași strategii de exploatare a fracturilor interne.

Moscova nu trebuie neapărat să aducă la putere un partid favorabil Rusiei. Poate fi suficient să fragmenteze societatea, să radicalizeze dezbaterea și să transforme ajutorul pentru Ucraina într-un cost electoral pentru guvernele care îl susțin.

Paradoxul flancului estic

Există însă o problemă pentru această strategie: acolo unde presiunea rusă este cea mai vizibilă, rezultatul poate fi exact invers.

Statele de pe flancul estic se numără printre cele mai ferme susținătoare ale continuării ajutorului militar pentru Ucraina și ale creșterii cheltuielilor de apărare. Nu este neapărat surprinzător. Societățile care au cunoscut dominația sovietică sau presiunea directă a Moscovei interpretează amenințarea rusă diferit de statele occidentale care au beneficiat timp de decenii de distanță geografică și securitate strategică.

Cu alte cuvinte, intimidarea poate produce frică, dar poate produce și rezistență.

România, laboratorul involuntar al zonei gri

Pentru România, această discuție nu mai este teoretică. Proximitatea războiului din sudul Ucrainei, atacurile rusești asupra porturilor dunărene și incidentele repetate cu drone au transformat frontiera românească într-unul dintre locurile unde limitele dintre război, accident și provocare sunt testate permanent.

WSJ acordă o atenție aparte cazului românesc și observă o evoluție interesantă: expunerea repetată la incidente asociate războiului nu ar fi produs automat resemnare sau retragerea sprijinului pentru Ucraina. Dimpotrivă, apropierea fizică a amenințării ar fi contribuit la consolidarea percepției negative asupra Moscovei.

Este o concluzie importantă, pentru că pune sub semnul întrebării una dintre ipotezele strategiei ruse. Dacă scopul presiunii din zona gri este să convingă populația că susținerea Ucrainei îi aduce războiul acasă, atunci România arată că mecanismul poate funcționa și invers: cu cât amenințarea devine mai concretă, cu atât Rusia poate fi percepută mai clar drept sursa problemei, nu Ucraina.

Expulzările reciproce de diplomați dintre București și Moscova completează tabloul unei relații care a trecut mult dincolo de răceala diplomatică obișnuită.

Limita strategiei ruse

Aici apare unul dintre paradoxurile cele mai interesante ale campaniei.

Zona gri funcționează cel mai bine atunci când societatea atacată nu știe exact ce se întâmplă, cine este responsabil și dacă amenințarea justifică o reacție. Dar repetarea excesivă poate distruge tocmai această ambiguitate.

După suficiente drone, sabotaje, atacuri cibernetice și operațiuni de influență, fiecare nou incident nu mai provoacă neapărat panică. Poate confirma pur și simplu percepția că există un adversar persistent.

Apare astfel un posibil efect de saturare. Instrumentul conceput pentru intimidare începe să producă adaptare.

Tocmai de aceea, scenariile privind un eventual test limitat asupra unui stat NATO trebuie luate în serios. Dacă instrumentele obișnuite ale zonei gri își pierd treptat capacitatea de șoc, tentația escaladării către o acțiune puțin mai vizibilă poate crește.

Nu pentru declanșarea deliberată a unui război NATO–Rusia, ci pentru descoperirea pragului exact până la care Alianța poate fi împinsă fără să răspundă colectiv.

Ce înseamnă pentru București

România se află într-o poziție incomodă, dar strategic importantă. Este simultan stat NATO de frontieră, vecin al Ucrainei, nod logistic pentru flancul estic și stat riveran Mării Negre. În apropierea gurilor Dunării, războiul convențional și zona gri se ating aproape fizic.

Prima lecție este că incidentele nu mai pot fi analizate exclusiv separat. O dronă, un atac cibernetic, un sabotaj sau o operațiune de influență pot părea gestionabile individual. Problema apare atunci când sunt privite ca elemente ale unei campanii de uzură politică și psihologică.

A doua lecție privește apărarea. România are nevoie nu numai de avioane și sisteme antiaeriene, ci și de radare, senzori, război electronic, protecție a infrastructurii critice, contrainformații și capacitatea de a identifica rapid originea unui atac. În zona gri, atribuirea devine parte a descurajării.

Iar a treia lecție este politică. Reziliența unei societăți nu poate fi măsurată numai prin capacitatea armatei de a intercepta o dronă. Ea se măsoară și prin capacitatea instituțiilor de a explica populației ce s-a întâmplat, fără panică, dar și fără minimalizare.

România poate transforma tocmai experiența acumulată la granița cu Ucraina într-un argument în interiorul NATO. Un stat care demonstrează că suportă presiunea fără să-și modifice orientarea strategică are o poziție mai puternică atunci când solicită aliaților radare, interceptoare, infrastructură și prezență militară.

În definitiv, acesta este testul pe care Rusia îl aplică Europei. Nu dacă NATO poate câștiga un război convențional cu Rusia, ci câtă agresiune poate absorbi înainte de a decide că ceea ce numește „zonă gri” este, de fapt, o formă de război.