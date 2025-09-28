Prezență record la vot în diaspora moldovenească, cu aglomerație în mai multe capitale europene

Autoritățile de la Chișinău raportează o mobilizare fără precedent a alegătorilor moldoveni din străinătate, în cadrul alegerilor parlamentare ce au loc azi. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță cozi considerabile în fața mai multor secții de vot din marile orașe europene, inclusiv la București, Roma, Atena, Praga, Nürnberg și Lisabona.

Imaginile publicate de instituție surprind o atmosferă „de responsabilitate civică și solidaritate”, potrivit unei declarații oficiale. MAE subliniază că participarea masivă reflectă unitatea comunităților moldovenești din diaspora, adăugând: „Fiecare vot contează. Viitorul Republicii Moldova este în mâinile noastre.”

Participare peste așteptări

Până la ora 13:20, peste 800.000 de alegători votaseră în țară și în diaspora, dintre care aproximativ 100.000 în afara granițelor, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC). Cele mai active categorii de votanți sunt persoanele cu vârste între 36 și 45 de ani.

În ceea ce privește distribuția pe gen, femeile reprezintă 53,17% din totalul votanților, în timp ce bărbații au o pondere de 46,83%. Participarea este semnificativ mai mare decât cea înregistrată la aceeași oră în turul întâi al alegerilor prezidențiale din 2024, când au votat 716.887 de persoane.

Procesul electoral continuă în secțiile din Europa și Asia, urmând ca, odată cu diferențele de fus orar, votul să înceapă și în Statele Unite și Canada.

Cozi și suspiciuni privind transportul organizat

Autoritățile semnalează aglomerații și la secțiile din Bruxelles, Moscova, Veneția și Villeneuve-Saint-Georges, în apropiere de Paris.

Inspectoratul General al Poliției din Republica Moldova a fost sesizat cu privire la presupuse cazuri de transport organizat al alegătorilor din Federația Rusă către secții de vot din Belarus, practică interzisă de legislația electorală moldovenească. În Sankt-Petersburg, ar fi fost pus la dispoziție un autocar pentru a duce alegători la Moscova, unde funcționează doar două secții de votare.

Pe rețelele de socializare au fost distribuite imagini care arată mai multe autobuze parcate în apropierea Ambasadei Republicii Moldova din capitala rusă. Printre alegători s-ar fi aflat persoane purtând pancarte cu portretul bașcanului Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată în august la închisoare.

Situații similare au fost documentate și în alegerile anterioare. În 2024, presa belorusă a relatat despre transportul gratuit al moldovenilor din Rusia către Minsk, prin autocare și zboruri charter.

Autoritățile de la Chișinău afirmă că investighează aceste informații și dau asigurări că orice formă de implicare ilegală în procesul electoral va fi examinată cu prioritate.