Ce poți face de Crăciun în marile orașe din România. Concerte, târguri festive și atracții pentru toate vârstele

Ce poți face de Crăciun în marile orașe din România. Concerte, târguri festive și atracții pentru toate vârstele0
Românii care aleg să petreacă Crăciunul în marile orașe ale țării au la dispoziție numeroase evenimente și activități festive. De la concerte cu artiști cunoscuți, la târguri de Crăciun, patinoare și parcuri de distracții. Oferta este una variată, atât pentru adulți, cât și pentru cei mici.
Primăria Capitalei a organizat trei târguri cu intrare liberă în Piața Constituției, Piața Universității și Esplanada Operei Naționale.
București: concerte zilnice și târguri deschise până la final de an
În Capitală, târgurile de Crăciun rămân deschise, majoritatea, până la sfârșitul anului, cu programe speciale dedicate sărbătorilor de iarnă. Pe scenele amenajate vor urca colindători, ansambluri folclorice și artiști îndrăgiți, iar copiii se pot bucura de activități interactive și spectacole dedicate lor.
La Târgul de Crăciun din Piața Constituției, cea mai mare scenă din București găzduiește, în săptămâna Crăciunului, concerte pentru toate gusturile:
Joi, 25 decembrie
19:00 – 20:00: Ovidiu Lipan Țăndărică & Fanfara Zece Prăjini
20:00 – 21:00: Raluka
21:00 – 22:00: Damian & Brothers
Vineri, 26 decembrie
18:30 – 19:00: Aurelian Temișan & T-Band
19:00 – 20:00: Andreea Bălan
20:00 – 21:00: Direcția 5
21:00 – 22:00: Horia Brenciu & HB Orchestra
Sâmbătă, 27 decembrie
19:00 – 20:00: Andreea Bănică
20:00 – 21:00: Alina Eremia
21:00 – 22:00: Loredana
În incinta târgului funcționează și un mini-parc de distracții, cu roată panoramică și carusel venețian.
Bucharest Opera Christmas Market
Tot în București, Bucharest Opera Christmas Market, organizat în fața Operei Naționale, oferă concerte și spectacole:
Joi, 25 decembrie
18:00 – 20:00: Opera Christmas Show
20:00 – 21:00: Narcisa Suciu & Band
Vineri, 26 decembrie
18:00 – 19:00: Sorin Zlat Band – „A Jazzy Christmas”
19:00 – 20:00: Ioana Ignat
20:00 – 21:00: Florian Rus
Sâmbătă, 27 decembrie
18:30 – 21:30: „Spărgătorul de nuci” – transmisie live din Sala Mare a Operei Naționale București
Bucharest Downtown Christmas Market
În plus, până pe 28 decembrie 2025, în Piața Universității are loc Bucharest Downtown Christmas Market, un eveniment cu 15 food truck-uri, DJ, carusel și instalații luminoase, organizat de Primăria Capitalei prin CREART, în parteneriat cu Food Truck Festival.
Cluj-Napoca: „Planeta Crăciun” în Piața Unirii
La Cluj-Napoca, Târgul de Crăciun se desfășoară între 21 noiembrie 2025 și 1 ianuarie 2026, sub conceptul „Planeta Crăciun”. Piața Unirii a fost transformată într-un univers tematic spectaculos, cu instalații luminoase, concerte pentru toate vârstele și o atmosferă care îmbină tradiția cu elemente SF.
La Iași, roată panoramică și patinoar în premieră
La Iași, zona centrală a orașului a fost animată de o roată panoramică și de Târgul de Crăciun, unde au fost amplasate zeci de căsuțe.
În premieră, în Piața Unirii a fost amenajat un patinoar, deschis până la jumătatea lunii ianuarie. Pentru buna desfășurare a evenimentelor, circulația rutieră este restricționată în anumite zone până pe 11 ianuarie.
La Timișoara, magie de iarnă în patru piețe centrale
La Timișoara, Târgul de Crăciun se desfășoară timp de cinci săptămâni, până pe 7 ianuarie 2026, în Piețele Victoriei, Libertății, Sfântul Gheorghe și Unirii. Vizitatorii sunt așteptați cu roată panoramică, patinoar, carusele și trenulețul lui Moș Crăciun. Pe scena din Piața Victoriei au avut loc colinde și spectacole susținute de artiști locali și invitați speciali.
La Craiova, târgul premiat la nivel european
La Craiova, Târgul de Crăciun continuă în Piețele Mihai Viteazul și Frații Buzești, fiind desemnat cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa, conform clasamentului European Best Destinations.
Joi, 25 decembrie, în Piața Mihai Viteazul sunt programate momente speciale, precum „Dansul fulgilor de nea” și spectacolele „Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun”.