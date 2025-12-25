Ce poți face de Crăciun în marile orașe din România. Concerte, târguri festive și atracții pentru toate vârstele

Românii care aleg să petreacă Crăciunul în marile orașe ale țării au la dispoziție numeroase evenimente și activități festive. De la concerte cu artiști cunoscuți, la târguri de Crăciun, patinoare și parcuri de distracții. Oferta este una variată, atât pentru adulți, cât și pentru cei mici.

Primăria Capitalei a organizat trei târguri cu intrare liberă în Piața Constituției, Piața Universității și Esplanada Operei Naționale.

București: concerte zilnice și târguri deschise până la final de an

În Capitală, târgurile de Crăciun rămân deschise, majoritatea, până la sfârșitul anului, cu programe speciale dedicate sărbătorilor de iarnă. Pe scenele amenajate vor urca colindători, ansambluri folclorice și artiști îndrăgiți, iar copiii se pot bucura de activități interactive și spectacole dedicate lor.

La Târgul de Crăciun din Piața Constituției, cea mai mare scenă din București găzduiește, în săptămâna Crăciunului, concerte pentru toate gusturile:

Joi, 25 decembrie

19:00 – 20:00: Ovidiu Lipan Țăndărică & Fanfara Zece Prăjini

20:00 – 21:00: Raluka

21:00 – 22:00: Damian & Brothers

Vineri, 26 decembrie

18:30 – 19:00: Aurelian Temișan & T-Band

19:00 – 20:00: Andreea Bălan

20:00 – 21:00: Direcția 5

21:00 – 22:00: Horia Brenciu & HB Orchestra

Sâmbătă, 27 decembrie

19:00 – 20:00: Andreea Bănică

20:00 – 21:00: Alina Eremia

21:00 – 22:00: Loredana

În incinta târgului funcționează și un mini-parc de distracții, cu roată panoramică și carusel venețian.

Bucharest Opera Christmas Market

Tot în București, Bucharest Opera Christmas Market, organizat în fața Operei Naționale, oferă concerte și spectacole:

Joi, 25 decembrie

18:00 – 20:00: Opera Christmas Show

20:00 – 21:00: Narcisa Suciu & Band

Vineri, 26 decembrie

18:00 – 19:00: Sorin Zlat Band – „A Jazzy Christmas”

19:00 – 20:00: Ioana Ignat

20:00 – 21:00: Florian Rus

Sâmbătă, 27 decembrie

18:30 – 21:30: „Spărgătorul de nuci” – transmisie live din Sala Mare a Operei Naționale București

Bucharest Downtown Christmas Market

În plus, până pe 28 decembrie 2025, în Piața Universității are loc Bucharest Downtown Christmas Market, un eveniment cu 15 food truck-uri, DJ, carusel și instalații luminoase, organizat de Primăria Capitalei prin CREART, în parteneriat cu Food Truck Festival.

Cluj-Napoca: „Planeta Crăciun” în Piața Unirii

La Cluj-Napoca, Târgul de Crăciun se desfășoară între 21 noiembrie 2025 și 1 ianuarie 2026, sub conceptul „Planeta Crăciun”. Piața Unirii a fost transformată într-un univers tematic spectaculos, cu instalații luminoase, concerte pentru toate vârstele și o atmosferă care îmbină tradiția cu elemente SF.

La Iași, roată panoramică și patinoar în premieră

La Iași, zona centrală a orașului a fost animată de o roată panoramică și de Târgul de Crăciun, unde au fost amplasate zeci de căsuțe.

În premieră, în Piața Unirii a fost amenajat un patinoar, deschis până la jumătatea lunii ianuarie. Pentru buna desfășurare a evenimentelor, circulația rutieră este restricționată în anumite zone până pe 11 ianuarie.

La Timișoara, magie de iarnă în patru piețe centrale

La Timișoara, Târgul de Crăciun se desfășoară timp de cinci săptămâni, până pe 7 ianuarie 2026, în Piețele Victoriei, Libertății, Sfântul Gheorghe și Unirii. Vizitatorii sunt așteptați cu roată panoramică, patinoar, carusele și trenulețul lui Moș Crăciun. Pe scena din Piața Victoriei au avut loc colinde și spectacole susținute de artiști locali și invitați speciali.

La Craiova, târgul premiat la nivel european

La Craiova, Târgul de Crăciun continuă în Piețele Mihai Viteazul și Frații Buzești, fiind desemnat cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa, conform clasamentului European Best Destinations.

Joi, 25 decembrie, în Piața Mihai Viteazul sunt programate momente speciale, precum „Dansul fulgilor de nea” și spectacolele „Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun”.