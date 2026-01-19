Tirana îndeamnă Chișinăul să recunoască independența Kosovo

Aflat la Chișinău, președintele Albaniei, Bajram Begaj, a îndemnat Chișinăul să recunoască independența Kosovo, în timpul unei conferințe de presă susținute alături de omologul său moldovean, Maia Sandu. Vizita sa în țara vecină durează trei zile.

„Vă felicit pentru preluarea președinției Consiliului Europei până în luna mai. Albania apreciază poziția constructivă a Republicii Moldova în sprijinul dorinței Kosovo de a deveni membră a Consiliului Europei. De asemenea, apreciem contribuția Republicii Moldova la asigurarea securității Albaniei, inclusiv prin trupele dislocate în Kosovo. Sperăm că veți reconsidera problema recunoașterii independenței Kosovo. Albania felicită Republica Moldova pentru angajamentul față de valorile democratice”, a afirmat liderul de la Tirana.

Tot la Chișinău, președintele Albaniei, o țară candidată la Uniunea Europeană, la fel ca și Republica Moldova, a subliniat că țara sa consideră extinderea UE drept „unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru asigurarea securității și păcii durabile”.

„Susținem cu tărie aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Trebuie să aprofundăm relațiile noastre pentru a deveni membri cu drepturi depline ai UE. Albania rămâne un prieten al Republicii Moldova și o țară candidată care aspiră sincer la aderarea la UE”, a subliniat liderul de la Tirana.

State europene, pe același drum

Acesta i-a trimis o invitație liderei de la Chișinău în Albania. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat că vizita omologului său albanez în țara sa este prima din ultimii peste două decenii.

,,Republica Moldova și Republica Albania sunt două state europene care merg pe același drum. Suntem țări candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană. Două țări unite de aceleași valori și de convingerea că viitorul nostru este în Europa – un viitor al păcii, securității și al bunăstării. Trăim însă într-un context geopolitic tot mai complicat, marcat de incertitudine și de riscuri care ne afectează pe toți. Pentru state mici ca ale noastre, apartenența la Uniunea Europeană nu este doar un proiect de dezvoltare, ci și o formă de protecție. De aceea, astăzi, am reconfirmat împreună angajamentul nostru ferm față de parcursul european”, a adăugat Maia Sandu.

Conform președintei Maia Sandu, extinderea Uniunii este ,,o investiție strategică în securitatea și stabilitatea întregului continent”.

,,Atât Moldova, cât și Albania vor aduce în Uniune societăți reziliente, cetățeni atașați valorilor europene și care au experiența unor transformări dificile, dar necesare. Apreciem progresul Albaniei în procesul de aderare și deschiderea de a împărtăși cu noi din experiența acumulată pe acest drum. Pentru Moldova, această experiență este foarte utilă. Suntem determinați să avansăm rapid și ne dorim să învățăm unii de la alții – în domenii precum statul de drept, buna guvernare, digitalizarea și modernizarea administrației publice. Fiecare țară avansează pe baza propriilor merite și reforme, dar solidaritatea dintre statele candidate ne face mai puternici. Securitatea regională a fost un subiect important al discuțiilor noastre”, a mai spus Maia Sandu.

Fără sprijin este imposibil

Lidera de la Chișinău a mai afirmat războiul Rusiei împotriva Ucrainei îi afectează pe toți, arătând ,,cât de interconectată este securitatea țărilor din Europa de Sud-Est”.

,,În astfel de vremuri, niciun stat nu poate face față singur acestor amenințări. Doar prin unitate, instituții puternice și respect pentru dreptul internațional putem asigura o pace durabilă. Republica Moldova apreciază rolul Albaniei ca factor de stabilitate regională, contribuția sa în cadrul NATO, angajamentul pentru securitatea euro-atlantică și sprijin pentru Ucraina. Împărtășim aceeași viziune cu privire la o Europă unită, puternică și sigură”, a conchis Maia Sandu.

Concert, în prima zi a vizitei sale

Liderul de la Tirana se află în Republica Moldova în perioada 18-20 ianuarie. Cu o zi înainte, a participat împreună cu Maia Sandu la un concert susținut de soprana Ulpiana Aliaj și pianistul Jusuf Beshiri, eveniment organizat la Chișinău cu ocazia vizitei sale.

,,Cei doi artiști albanezi au bucurat publicul cu un program care a reflectat atât cultura albaneză, cât și patrimoniul muzical al întregului continent”, au menționat reprezentanții Administrației Prezidențiale de la Chișinău.

Vizita are loc în contextul intensificării relațiilor dintre cele două țări candidate pentru aderarea la UE.