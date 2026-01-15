search
Un alt lider din Republica Moldova își declară votul pentru unirea cu România la un eventual referendum

0
0
Publicat:

Premierul Alexandru Munteanu susține că va vota pentru unirea țării sale cu România în cazul unui referendum, afirmație făcută după ce președinta Republicii Moldova a subliniat recent același lucru.

Alexandru Munteanu a afirmat că va susține unirea țării sale cu România. FOTO: Facebook.com
Alexandru Munteanu a afirmat că va susține unirea țării sale cu România. FOTO: Facebook.com

Aflat într-o vizită de lucru în nordul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu a fost întrebat de jurnaliști dacă va vota pentru ori împotriva unificării țării sale cu România. Acesta a răspuns că își va da votul de susținere.

„Este o decizie personală. Eu, Alexandru Munteanu, aș vota pentru”, a subliniat prim-ministrul moldovean.

Dar șeful Cabinetului de miniștri a menționat că va depune toate eforturile pentru ca țara sa, candidată la Uniunea Europeană, să își atingă obiectivul de a deveni membră cu drepturi depline.

„Ca prim-ministru al Republicii Moldova, care este un manager și trebuie să îndeplinească voința majorității populației Republicii Moldova, majoritate care a decis că obiectivul nostru este integrarea europeană, voi face tot ce este în posibilitățile mele și, în limita cunoștințelor mele, voi depune toate eforturile pentru a obține acest obiectiv. Să avem și noroc. Cred că facem deja tot ce este necesar și chiar mai mult. Consider că acesta este cel mai important lucru pentru noi, deocamdată”, a conchis premierul.

Afirmațiile Maiei Sandu

Recent, lidera de la Chișinău a declarat că își va da votul pentru unirea Republicii Moldova cu România în cazul unui referendum pe această temă. Afirmația a fost făcută în cadrul unui interviu acordat de doi celebri jurnaliști britanici, în incinta Administrației Prezidențiale de la Chișinău.

„Dacă am avea un referendum, aş vota pentru reunirea cu România”, a menționat lidera de la Chișinău.

Chestionată cu privire la motivele votului, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adus mai multe argumente, inclusiv faptul că țării îi este dificil să țină piept atacurilor Kremlinului.

„Priviţi la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviţi la ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o ţară mică precum Republica Moldova să supravieţuiască, să existe ca democraţie, ca țară suverană și, desigur, să țină piept Rusiei”, a adăugat Maia Sandu.

Dar lidera de la Chișinău a recunoscut că, în acest moment, nu există în țara sa o majoritate favorabilă unirii.

„Ca preşedinte al Republicii Moldova, înţeleg, mă uit la sondaje, că nu există o majoritate astăzi care să sprijine unirea cu România. Dar există o majoritate care sprijină aderarea la UE și noi acționăm în sensul acesta. Este un obiectiv mult mai realist și ne ajută să rezistăm ca democrație”, a mai afirmat președinta Maia Sandu.

Reacția prorușilor

Ulterior, socialiștii, conduși de fostul președinte de țară Igor Dodon, au cerut demisia președintei Maia Sandu, pe motiv că susține unirea țării sale cu România, și solicită structurilor judiciare să inițieze o anchetă privind posibila „trădare de patrie”. Instituția prezidențială nu a formulat un punct de vedere.

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) au afirmat că susținerea unirii Republicii Moldova cu România de lidera de la Chișinău,, nu este o opinie personală și nici o speculație abstractă, ci un act deschis de trădare politică îndreptat împotriva statalității moldovenești, a Constituției, suveranității și neutralității țării”.

,,De facto, Maia Sandu a recunoscut public că nu consideră Republica Moldova o valoare ce merită păstrată și că este dispusă să susțină distrugerea acesteia. Aceasta reprezintă o trădare directă a intereselor naționale, exprimată conștient, public și pe o platformă străină”.

,,Deosebit de cinic și periculos este faptul că asemenea declarații provin de la o persoană care ocupă temporar funcția de Președinte al Republicii Moldova. Potrivit Constituției, Președintele este garantul suveranității și independenței statului. Maia Sandu, dimpotrivă, utilizează funcția supremă în stat ca tribună pentru promovarea proiectului unionist și a dictatului extern, subminând bazele statalității moldovenești”, se arată într-un comunicat de presă al PSRM.

Mai mult, socialiștii au subliniat că ,,Maia Sandu trebuie să demisioneze imediat”, solicitând Procuraturii Generale (PG) sau Serviciului de Informații și Securitate (SIS) ,,să inițieze de urgență o anchetă privind posibila trădare de patrie, întrucât apelurile publice ale șefului statului la dezmembrarea țării necesită cea mai dură evaluare juridică și politică”.

