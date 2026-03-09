Detaliile date de Zelenski despre dronele de interceptare și specialiștii trimiși să protejeze bazele americane din Iordania

search
Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a trimis drone de interceptare și o echipă de specialiști pentru a ajuta la protejarea bazelor militare ale Statele Unite din Iordania, pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Volodimir Zelenski. FOTO: Profimedia
Volodimir Zelenski. FOTO: Profimedia

Într-un interviu acordat publicației The New York Times, liderul ucrainean a spus că Washingtonul a cerut ajutor pe 5 martie, iar Kievul a reacționat imediat.

„Am reacționat imediat. Am spus: da, bineînțeles, vom trimite experții noștri”, a declarat Zelenski, precizând că echipa de specialiști a fost trimisă chiar a doua zi.

Decizia vine într-un moment de tensiuni crescute în regiune, după ce Iran a lansat drone și rachete către baze americane, misiuni diplomatice și alte ținte din regiune, ca reacție la loviturile militare efectuate de Statele Unite și Israel asupra unor obiective iraniene.

Escaladarea conflictului a început pe 28 februarie, când Washingtonul și Tel Avivul au lansat atacuri coordonate asupra infrastructurii militare a Iranului și asupra unor lideri ai regimului.

Rusia a condamnat atacurile, Ministerul rus de Externe calificându-le drept „un act de agresiune neprovocat împotriva unui stat suveran și independent”, deși Moscova continuă războiul la scară largă împotriva Ucraina.

Experiența Ucrainei în combaterea dronelor

Ucraina a acumulat o experiență considerabilă în contracararea dronelor de atac de tip Shahed, fabricate în Iran, pe care Rusia le folosește frecvent în atacurile asupra orașelor și infrastructurii ucrainene încă din 2022.

În paralel, Kievul dezvoltă drone de interceptare și alte tehnologii destinate apărării spațiului aerian.

Zelenski a spus că Ucraina discută și cu alte state din regiune despre cooperare în domeniul securității.

„Poate că ei pot vorbi cu rușii, iar rușii ar putea face o pauză. În acest caz, desigur, putem ajuta Orientul Mijlociu să se apere”, a afirmat liderul ucrainean.

Posibil schimb de informații între Rusia și Iran

Potrivit The Washington Post, Moscova ar fi furnizat Iranului informații despre pozițiile militare americane din regiune, inclusiv despre nave și aeronave.

Un oficial american citat de publicație a declarat că Rusia ar putea considera acest gest drept o formă de represalii pentru sprijinul militar acordat de Washington Ucrainei după invazia rusă pe scară largă din 2022.

Președintele SUA, Donald Trump, a minimalizat însă importanța informației. „Nu schimbă prea mult lucrurile, dacă vă uitați la ce s-a întâmplat cu Iranul în ultima săptămână. Ei ar spune că noi facem același lucru împotriva lor, nu-i așa? N-ar spune că noi facem asta împotriva lor?”, a spus președintele american.

