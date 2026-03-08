search
Iranul a lovit radarele sistemelor antirachetă ale SUA din Orientul Mijlociu

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Iranul vizează radarele care servesc drept „ochii” apărării aeriene din Orientul Mijlociu, lovind mai multe astfel de sisteme în ultimele zile, diminuând capacitatea SUA și a aliaților săi de a detecta rachetele inamice, relatează WSJ.

Sistem de apărare antirachetă THAAD foto arhivă
Sistem de apărare antirachetă THAAD foto arhivă

Loviturile iraniene, lansate drept represalii la campania de bombardamente a SUA și Israelului, au vizat sisteme radar, de comunicații și de apărare aeriană în Qatar, Emiratele Arabe Unite, Iordania, Bahrain, Kuweit și Arabia Saudită, potrivit oficialilor americani, analiștilor militari și imaginilor captate de sateliții comerciali.

Acest tip de atacuri sunt frecvent efectuate cu drone kamikaze, precum modelele Shahed, care costă o fracțiune din prețul rachetelor pentru care sistemele sofisticate americane au fost proiectate. În ultimele zile, Iranul a lansat mai puține rachete.

„Per ansamblu, apărările noastre funcționează destul de bine. Totuși, este clar că iranienii au clar în minte ce tip de ținte vor să continue să lovească, iar acestea includ centre de comandă și control și capacitatea noastră de a detecta rachetele și dronele inamice”, a explicat Ravi Chaudhary, fost secretar adjunct al Forțelor Aeriene americane pentru instalații.

Un purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA a declarat că armata rămâne la capacitate deplină de luptă, în ciuda atacurilor iraniene. SUA își consolidează apărarea în regiune, trimițând echipamente și interceptoare suplimentare, au spus oficialii americani.

SUA susțin că diminuează capacitatea Iranului de a lansa atacuri pe zi ce trece. Amiralul Brad Cooper, comandantul forțelor americane din Orientul Mijlociu, a declarat joi că atacurile cu rachete balistice au scăzut cu 90%, iar atacurile cu drone cu 83% de la începutul războiului.

SUA și partenerii săi din regiune folosesc o rețea de sisteme de apărare aeriană THAAD, Patriot și altele pentru a intercepta rachete, drone și rachete lansate de Iran și milițiile sale afiliate. Aceste baterii depind de radar pentru a detecta țintele, iar sistemele sunt rare și costisitoare. Conflictul a împuținat și stocurile de interceptoare folosite de SUA pentru a respinge atacurile cu rachete.

Sisteme radar de mare valoare, avariate

Una dintre cele mai semnificative lovituri a afectat un sistem radar sofisticat de avertizare timpurie de la baza Al-Udeid din Qatar, care găzduiește cea mai mare bază militară americană din regiune. Atacul a deteriorat radarul AN/FPS-132, făcându-l nefuncțional, conform imaginilor satelitare și unui oficial american.

Radarul AN/FPS-132 este proiectat să urmărească simultan multiple ținte și este unul dintre cele cinci astfel de sisteme fixe din rețeaua de avertizare nord-americană, care protejează SUA de rachete inamice, potrivit Institutului Internațional pentru Studii Strategice. Sistemul poate costa până la 1 miliard de dolari.

„Acestea sunt resurse strategice rare”, a subliniat Thomas Karako, directorul Proiectului de Apărare Antirachetă de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington.

Imaginile prin satelit captate de Planet Labs arată daune la instalația radar din Qatar. Fotografiile arată resturi pe partea de nord-est a radarului, orientată spre Iran, împreună cu scurgeri de apă, probabil rezultate din eforturile de stingere a incendiului, potrivit lui Sam Lair, cercetător la James Martin Center for Nonproliferation Studies.

„Acest lucru demonstrează fragilitatea unor astfel de radare avansate”, a spus Lair, care a publicat o analiză a imaginii din satelit.

Iranul a lovit, de asemenea, un radar TPY-2 atașat unei baterii THAAD în Iordania, conform imaginilor satelitare și unui oficial american. Imaginile satelitare revizuite de Wall Street Journal arată daune la trei sisteme radar de la Camp Arifjan, o bază folosită de forțele americane din Kuweit, precum și daune la un sistem de comunicații prin satelit de la sediul Flotei a V-a a SUA din Bahrain.

În Arabia Saudită, o imagine satelitară din 1 martie arată fum ridicându-se de la o clădire a unei instalații radar de la baza aeriană Prince Sultan.

Provocări pentru apărarea antirachetă

Sistemele radar-cheie ale SUA sunt desfășurate strategic în lume pentru a proteja împotriva amenințărilor venite din partea Iranului, Coreei de Nord, Rusiei și altor adversari. Marina americană are, de asemenea, mai multe distrugătoare ghidate în regiune, capabile să doboare rachete balistice și alte amenințări aeriene.

Aceste sisteme au jucat un rol important în conflictul actual cu Iranul. Când Iranul a lansat o rachetă către o bază militară din Turcia unde SUA stochează arme nucleare, un radar american din sud-estul Turciei a detectat racheta și a transmis alerta către o navă americană din estul Mediteranei, care a doborât racheta. Radarul din orașul Kürecik fusese instalat de administrația Obama pentru a întări apărarea NATO împotriva Iranului.

Armata SUA are doar șapte baterii THAAD operaționale, inclusiv două în Guam și Coreea de Sud. Dintre cele cinci baterii THAAD rotative ale SUA, două se află în Orientul Mijlociu - în Israel și Iordania - pentru a contracara amenințările iraniene. O a opta baterie THAAD a fost livrată anul trecut, dar este încă în testare, au spus oficialii.

Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au achiziționat propriile sisteme THAAD de la SUA și au declarat că unele dintre ele sunt operaționale.

În multe atacuri, Iranul a folosit drone kamikaze care explodează la impact. Zburând jos și lent, dronele sunt greu de interceptat de unele apărări aeriene tradiționale. Dronele au jucat un rol central în represaliile Iranului, lovind facilități petroliere, baze militare și zgârie nori din Golf.

Iranul lansează acum mai puține rachete decât în valul inițial de atacuri, în schimb atacurile cu drone au continuat într-un ritm susținut. După un val inițial de peste 500 de drone în primele două zile de conflict, Emiratele au fost vizate de peste 100 de drone zilnic, potrivit Ministerului Apărării.

Ambele părți au stocuri limitate de muniție. Oficialii de rang înalt ai Pentagonului au avertizat înainte de război că SUA și aliații săi dispun de un număr limitat de interceptoare pentru apărarea aeriană. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a dat însă asigurări că SUA dispun de suficiente muniții pentru conflict.

Iranul este considerat capabil să producă mii de drone, pe care le-a exportat și în Rusia. Moscova a folosit drone iraniene și modele similare produse în Rusia pentru lovituri asupra Ucrainei. Rusia împărtășește, de asemenea, informații cu Iranul care ar putea ajuta la țintirea forțelor militare.

„Problema atacurilor aeriene și antirachetă complexe și integrate este în această privință, și trebuie să facem față întregului spectru de amenințări, nu doar celor balistice”, a spus Karako. „Îți trebuie apărare și pentru sistemele defensive”.

