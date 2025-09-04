Când UE va deschide primul cluster de negocieri de aderare cu Chișinău. Anunțul președintelui Consiliului European

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a anunțat că primul cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova va fi deschis după alegerile parlamentare din 28 septembrie, anunțul fiind făcut în timpul vizitei sale la București.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a făcut declarații pentru presă în data de 3 septembrie la București după întrevederea cu președintele României, Nicușor Dan.

Oficialul european a menționat că a avut discuții despre viitorul Uniunii Europene cu liderul de la Cotroceni, subliniind că ,,Balcanii de Vest sunt foarte importanți. Ucraina este foarte importantă. Dar Moldova reprezintă o oportunitate-cheie”.

,,Guvernul Republicii Moldova face o treabă foarte bună, punând în aplicare reformele necesare. Și de aceea, în unanimitate, ultimul Consiliu European a aprobat propunerea de a deschide oficial primul grup de negocieri cu Moldova, iar cu siguranță, imediat după alegerile ce vor avea loc pe 28 septembrie, vom avea condițiile necesare pentru a deschide în mod formal negocierile cu Moldova, iar acest lucru este foarte important pentru a consolida Uniunea noastră”, a adăugat șeful CE.

Decuplarea Kievului de Chișinău

Recent, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a criticat ideea decuplării Kievului de Chișinău pe parcursul european, subliniind că este „o mișcare foarte proastă”.

Iar președintele Maia Sandu a afirmat că procesul de aderare al Republicii Moldova și al Ucrainei la UE este unul bazat pe merite. Ea a subliniat că, deși ambele țări au îndeplinit condițiile necesare pentru a trece la următoarea etapă, Chișinăul nu poate începe negocierile pe primul cluster din cauza unui blocaj politic legat de Ucraina. Lidera de Chișinău și-a exprimat încrederea că va fi găsită o soluție, menționând că țara sa este pregătită pentru pașii următori.

,,În orice caz, nu există o regulă strictă conform căreia o țară, două sau trei trebuie să meargă împreună. Întregul proces se bazează pe merite. Desigur, intervine și elementul politic, iar , mica întârziere este cauzată tocmai de un astfel de aspect politic. Acum, am toată încrederea că instituțiile europene vor găsi o soluție. Noi nu stăm cu mâinile în sân, așteptând. Știm care sunt pașii următori și deja lucrăm la ei. Astfel, atunci când procedura formală va fi finalizată, vom putea avansa mai repede către etapa următoare. Totul depinde de capacitatea noastră tehnică și de susținerea politică pentru acest proces”, a conchis Maia Sandu.

Lidera de la Chișinău a făcut aceste precizări după ce publicația ,,Politico” a relatat că Uniunea Europeană ia în considerare acordarea unui pas important în procesul de aderare al Republicii Moldova, înaintea alegerilor parlamentare care vor avea loc la sfârșitul lunii septembrie, plasând astfel Chișinăul înaintea Ucrainei.

Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană pe 3 martie 2022, la mai bine de o săptămână de la începerea războiului din Ucraina. Chișinăul a obținut statutul de țară candidată la Uniune în luna iulie a aceluiași an, în același timp cu Kievul.

Pe 15 iunie 2024, ambasadorii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au dat „acordul de principiu” pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, anunțul fiind făcut de Președinția belgiană a Consiliului UE.

Însă, la masa de tratativelor, cele două țări merg separat, negocierile propriu-zise fiind individuale și putând dura mult, durata acestora variind în funcție de mai multe aspecte.