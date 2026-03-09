Kushner și Witkoff pleacă de urgență în Israel. Care este motivul ?

Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele președintelui, Jared Kushner, urmează să ajungă de urgență în Israel pe 10 martie. Vizita are loc pe fondul unor divergențe apărute între Washington și Tel Aviv în legătură cu atacurile Israelului asupra infrastructurii petroliere din Iran, relatează The Times of Israel.

Potrivit unui înalt oficial american din domeniul securității, Israelul a informat în prealabil Washingtonul despre planurile de a lovi infrastructura petrolieră iraniană, însă nu a precizat amploarea exactă a operațiunii. În evaluarea inițială a SUA, lovitura urma să fie în mare parte simbolică. Dimensiunea reală a atacurilor a surprins însă administrația americană, care consideră că o asemenea acțiune nu a fost neapărat cea mai inspirată decizie.

Oficialul american a explicat că Washingtonul este îngrijorat de faptul că loviturile asupra instalațiilor care furnizează combustibil inclusiv pentru populația civilă din Teheran ar putea avea efectul invers celui dorit: ar putea consolida regimul iranian și ar putea alimenta resentimentele populației împotriva Israelului și a Statelor Unite.

De cealaltă parte, un oficial israelian din domeniul securității a declarat că atacurile asupra depozitelor de combustibil au avut și rolul de a transmite un mesaj clar Teheranului: Iranul trebuie să înceteze atacurile asupra obiectivelor civile din Israel.

Loviturile au fost lansate sâmbătă seara, 7 martie, când armata israeliană (IDF) a atacat depozite de petrol din Teheran care alimentau, printre altele, și instalații militare. Potrivit CNN, de la rafinăria de petrol Shahran din capitala Iranului s-au ridicat flăcări și coloane groase de fum.

Între timp, tensiunile din regiune au avut un impact direct asupra piețelor energetice. Prețul petrolului de tip WTI a depășit pentru prima dată din iulie 2022 pragul de 100 de dolari pe baril.

Președintele SUA, Donald Trump, consideră însă că scumpirea petrolului, provocată de escaladarea conflictului cu Iranul, este justificată. Într-o postare pe rețeaua Truth Social, liderul american a afirmat că majorarea temporară a prețurilor reprezintă o mică „taxă pentru securitate și liniște” în Statele Unite și în întreaga lume.

„Când amenințarea nucleară din partea Iranului va fi eliminată, prețurile vor scădea rapid. Doar niște proști pot crede altceva”, a scris Trump.

La deschiderea tranzacțiilor de luni, 9 martie, petrolul WTI a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril și a continuat să crească. La scurt timp, atât WTI, cât și Brent se tranzacționau deja la peste 107 dolari pe baril. Potrivit Bloomberg, în doar câteva minute după deschiderea pieței, prețurile au urcat cu aproximativ 20%.

Principalul motiv al acestui salt brusc îl reprezintă războiul dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, conflict izbucnit la sfârșitul lunii februarie 2026 și care a dus practic la blocarea Strâmtorii Ormuz — una dintre cele mai importante rute de transport energetic din lume.

Prin această strâmtoare, situată între Iran și Oman, treceau anual transporturi de petrol și gaze în valoare de peste 500 de miliarde de dolari. Ruta asigura aproximativ 20% din livrările mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate (LNG).

În același timp, administrația Trump nu intenționează, cel puțin pentru moment, să elibereze petrol din rezerva strategică națională pentru a tempera creșterea prețurilor. O astfel de măsură ar putea totuși reduce temporar presiunea de pe piețe.

În prezent, Rezerva Strategică de Petrol a Departamentului Energiei al SUA conține aproximativ 415 milioane de barili — puțin peste jumătate din capacitatea maximă, estimată la circa 700 de milioane de barili.

Secretarul american al energiei, Chris Wright, a încercat duminică, 8 martie, în intervenții la posturile CNN și CBS, să calmeze îngrijorările de pe piețele petroliere globale. El a declarat că explozia prețurilor este determinată în primul rând de panică și temeri în rândul investitorilor, nu de o lipsă reală de resurse energetice.

„Există suficient petrol. În acest moment, lumea nu se confruntă cu un deficit nici de petrol, nici de gaze naturale”, a subliniat oficialul american.