Chișinăul construiește o unitate militară la standarde UE. Maia Sandu, în inspecție la șantier: ,,Investiții în pace”

Unitatea militară este construită în apropiere de Chișinău, iar lucrările sunt realizate, până în prezent, în proporție de 50%. Președinta Maia Sandu, care este și comandantul suprem al armatei, a fost în inspecție la șantier, subliniind că investițiile în apărare sunt investiții în pace.

Unitatea militară, realizată conform standardelor Uniunii Europene, este construită în comuna Băcioi din municipiul Chișinău. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, afirmă că aproape jumătate dintre lucrări au fost deja finalizate. Construcția a început în 2024.

,,Actualmente, sunt 61 de obiective aflate în proces de realizare, multe dintre ele nefiind vizibile, precum rețelele de apă, canalizare, electricitate, acces, control și iluminat. Este un proiect complex, care va oferi condiții mult mai bune pentru viața și activitatea militarilor și civililor. Doresc ca mamele și bunicele să aibă încredere în noi, că le oferim condiții foarte bune tinerilor care își fac serviciul în interesul țării”, a adăugat ministrul moldovean.

Lucrări conform planului

Oficialul a adăugat că primii militari ar urma să fie transferați în noua unitate în 2027, chiar dacă lucrările vor continua.

,,Ne propunem ca, până la finele anului 2027, să fim capabili să transferăm militarii din unitățile aflate în prezent în orașul Chișinău în această nouă unitate. Totul depinde de modul în care antreprenorii își vor îndeplini obligațiile. Vreau să menționez că, până în acest moment, toate lucrările se desfășoară conform planului aprobat, iar toate sumele din bugetul de stat sunt investite în baza acestui plan, fără restanțe la execuție”, a detaliat șeful Ministerului Apărării.

Investiții în pace

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, comandantul suprem al armatei, a efectuat o vizită de documentare la șantierul noii unități militare. Aceasta a evaluat progresul lucrărilor și a discutat cu reprezentanții Ministerului Apărării despre etapele de execuție ale proiectului, respectarea standardelor internaționale și impactul asupra securității naționale.

,,De mulți ani vorbim despre condițiile precare în care locuiesc și se antrenează militarii moldoveni. În sfârșit lucrurile se schimbă în bine. Așa arată șantierul noii unități militare din Băcioi. Tabăra va oferi condiții moderne de cazare și instruire, conform celor mai bune practici internaționale. Investițiile în apărare sunt investiții în pace, în stabilitate și în încrederea că, chiar și într-o lume complicată, putem avea grijă unii de alții și să ne facem cu cinste datoria față de țară’’, a menționat lidera de la Chișinău.

Noua unitate va fi prima tabără militară de acest tip construită în țara vecină de la obținerea independenței sale.