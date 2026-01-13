Prorușii, conduși de Igor Dodon, cer demisia Maiei Sandu pentru că susține unirea României cu Rep. Moldova: „Trădare de patrie”

Socialiștii, conduși de fostul președinte de țară Igor Dodon, cer demisia președintei Maia Sandu, pe motiv că susține unirea țării sale cu România, și solicită structurilor judiciare să inițieze o anchetă privind posibila „trădare de patrie”. Instituția prezidențială nu a formulat un punct de vedere.

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) afirmă că susținerea unirii Republicii Moldova cu România de lidera de la Chișinău,, nu este o opinie personală și nici o speculație abstractă, ci un act deschis de trădare politică îndreptat împotriva statalității moldovenești, a Constituției, suveranității și neutralității țării”.

,,De facto, Maia Sandu a recunoscut public că nu consideră Republica Moldova o valoare ce merită păstrată și că este dispusă să susțină distrugerea acesteia. Aceasta reprezintă o trădare directă a intereselor naționale, exprimată conștient, public și pe o platformă străină”.

,,Deosebit de cinic și periculos este faptul că asemenea declarații provin de la o persoană care ocupă temporar funcția de Președinte al Republicii Moldova. Potrivit Constituției, Președintele este garantul suveranității și independenței statului. Maia Sandu, dimpotrivă, utilizează funcția supremă în stat ca tribună pentru promovarea proiectului unionist și a dictatului extern, subminând bazele statalității moldovenești”, se arată într-un comunicat de presă al PSRM.

Mai mult, socialiștii afirmă că ,,Maia Sandu trebuie să demisioneze imediat”, solicitând Procuraturii Generale (PG) sau Serviciului de Informații și Securitate (SIS) ,,să inițieze de urgență o anchetă privind posibila trădare de patrie, întrucât apelurile publice ale șefului statului la dezmembrarea țării necesită cea mai dură evaluare juridică și politică”.

Afirmațiile liderei de la Chișinău

Responsabilii Administrației Prezidențiale de la Chișinău nu au comentat poziția socialiștilor, făcută publică la scurt timp după ce Maia Sandu a declarat că își va da votul pentru unirea Republicii Moldova cu România în cazul unui referendum pe această temă. Afirmația a fost făcută în cadrul unui interviu acordat de doi celebri jurnaliști britanici, în incinta Administrației Prezidențiale de la Chișinău.

„Dacă am avea un referendum, aş vota pentru reunirea cu România”, a menționat lidera de la Chișinău.

Chestionată cu privire la motivele votului, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adus mai multe argumente, inclusiv faptul că țării îi este dificil să țină piept atacurilor Kremlinului.

„Priviţi la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviţi la ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o ţară mică precum Republica Moldova să supravieţuiască, să existe ca democraţie, ca țară suverană și, desigur, să țină piept Rusiei”, a adăugat Maia Sandu.

Dar lidera de la Chișinău a recunoscut că, în acest moment, nu există în țara sa o majoritate favorabilă unirii.

„Ca preşedinte al Republicii Moldova, înţeleg, mă uit la sondaje, că nu există o majoritate astăzi care să sprijine unirea cu România. Dar există o majoritate care sprijină aderarea la UE și noi acționăm în sensul acesta. Este un obiectiv mult mai realist și ne ajută să rezistăm ca democrație”, a mai afirmat președinta Maia Sandu.

Interviul a durat peste o oră, timp în care Maia Sandu a vorbit în limba engleză despre situaţia politică din Republica Moldova și din regiune, despre copilăria sa în fosta URSS sau despre mişcările de renaştere naţională de la sfârşitul anilor ’80.

„La sfârşitul anilor ’80, au fost mişcările de renaştere naţională și, bineînţeles, au fost discuţii despre reunirea cu România, deoarece Moldova făcea parte anterior din România. Atunci, desigur, nu puteam şti câţi oameni ar fi sprijinit unirea, pentru că nu am avut un referendum. Dar dacă e să judecăm după numărul mare de participanți la mişcarea din Piaţa Marii Adunări Naţionale (PMAN) din Chișinău, unde au fost sute de mii de persoane, putem spune că am fi avut sprijin pentru unirea cu România”, a detaliat Maia Sandu.

Interviul a fost realizat de Rory Stewart și Alastair Campbell, doi jurnaliști britanici care găzduiesc cel mai mare podcast politic din Marea Britanie, „The Rest Is Politics: Leading”.