Luni, 19 Ianuarie 2026
Analiză Unirea cu România, scenariu blocat politic. Ce a vrut să transmită Maia Sandu prin afirmația privind votul pentru unificare

Unirea Republicii Moldova cu România este imposibilă în prezent, iar lidera de la Chișinău a dorit să transmită un mesaj la Bruxelles prin afirmația potrivit căreia își va da votul pentru unirea celor două state în cazul organizării unui referendum, potrivit experților consultați de „Adevărul”.

Sandu a dorit să transmită un mesaj la Bruxelles, conform lui Alexandru Tănase. FOTO: Presedinte.md
„Dacă am avea un referendum, aş vota pentru reunirea cu România”,  a afirmat recent lidera de la Chișinău într-un interviu acordat unor jurnaliști britanici cunoscuți.

Maia Sandu a fost întrebată cu privire la motivele votului, iar președinta Republicii Moldova a adus mai multe argumente, inclusiv faptul că țării sale îi este dificil să țină piept atacurilor Kremlinului.

„Priviţi la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviţi la ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o ţară mică precum Republica Moldova să supravieţuiască, să existe ca democraţie, ca țară suverană și, desigur, să țină piept Rusiei”, a adăugat Maia Sandu, subliniind că, în acest moment, nu există în țara sa o majoritate favorabilă unirii, dar există una ,,care sprijină aderarea la UE și noi acționăm în sensul acesta. Este un obiectiv mult mai realist și ne ajută să rezistăm ca democrație”. 

Ulterior, premierul Alexandru Munteanu a menționat că va vota pentru unirea țării sale cu România în cazul unui referendum, accentuând că este „o decizie personală”.

Afirmația Maiei Sandu a stârnit indignare în rândul unor partide pro-ruse din Parlamentul țării vecine, printre care se numără și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), condus de fostul președinte al țării Igor Dodon. Socialiștii au cerut demisia președintei Maia Sandu și au solicitat structurilor judiciare să inițieze o anchetă privind o posibilă ,,trădare de patrie”. Instituția prezidențială nu a formulat un punct de vedere.

,,Adevărul” a vorbit despre cât de realistă este organizarea unui referendum privind unificarea celor două state, precum și despre mesajul transmis de lidera de la Chișinău, ale cărei afirmații nu sunt de obicei întâmplătoare, cu Alexandru Tănase, fost ministru al Justiției și fost președinte al Curții Constituționale și actual expert în domeniul Justiției, și cu Eugen Muravschi, expert în politici publice din cadrul Comunității WatchDog.md din Republica Moldova.

Elitele politice de la Chișinău, contra unirii

Alexandru Tănase afirmă că nu există în acest moment niciun obstacol din punct de vedere legal pentru organizarea unui referendum care să pună o asemenea întrebare pentru că Constituția Republicii Moldova prevede o astfel de posibilitate, dar nu, însă și la modul practic, subliniind că în ,,actualul context politic”, este una ,,destul de dificilă: nu cred că există un proiect fezabil în acest sens sau că cineva și-ar propune organizarea unui astfel de referendum în prezent. 

,,Până la urmă, poporul este suveranul puterii într-un stat și el decide forma în care își continuă existența. Am avut, anul trecut, un exercițiu interesant: referendumul privind integrarea europeană. În linii mari, același model ar putea fi transpus și în cazul unui eventual referendum privind unirea cu România. Problema nu ține neapărat de detaliile de ordin tehnic, acestea pot fi rezolvate de juriști, ci este una eminamente politică. Este nevoie de o decizie politică la nivelul ambelor capitale, Chișinău și București. Când va exista această decizie, atunci vor putea începe discuțiile practice pe acest subiect. Cred că voință politică la Chișinău nu există, din simplul motiv că elitele politice doresc să-și păstreze statutul de elite locale. Există oameni care dețin funcții de prim-miniștri, miniștri, șefi de departamente etc. Evident că, în cazul unui proiect unionist, multe dintre aceste poziții ar dispărea. Totuși, există momente în istoria unui popor când realitățile trebuie privite dintr-o perspectivă mai largă și nu doar prin prisma intereselor personale ale unui sau altui demnitar. Atât timp cât situația de pe frontul de Est se află sub un anumit control, discuțiile nu sunt de actualitate. Dacă însă s-ar produce o schimbare dramatică a situației de pe frontul de Est și am observa că trupele rusești avansează spre Republica Moldova, din punctul meu de vedere unirea cu România ar fi singura soluție care ar putea salva nu doar cetățenii acestei țări, ci și modul nostru obișnuit de viață din ultimii 30 de ani. În caz contrar, ezitarea de a lua o decizie tranșantă comportă riscul de a ne trezi cu toții în „închisoarea lui Putin”, din care, cred eu, nu am avea șanse să ieșim timp de decenii, dacă nu secole”, a detaliat Alexandru Tănase, actual expert în domeniul Justiției. 

Expertul Eugen Muravschi afirmă că cel mai realist scenariu este reunirea în cadrul Uniunii Europene, unde nu ar mai exista o graniță la Prut, iar o unire în sensul celui din anul 1918, adică transformarea a două state într-unul singur, nu este un proiect politic viabil în acest moment nici la Chișinău, nici la București.

„Nu există temei pentru o discuție reală despre posibilitatea unirii Republicii Moldova cu România, deoarece, pe de o parte, nu există un consens social în Republica Moldova, iar sondajele confirmă acest lucru. Pe de altă parte, nici la nivel internațional nu este clar cât de favorabil ar fi privit un asemenea demers. Comunitatea internațională este, în general, reticentă față de schimbarea granițelor pe criterii istorice — trauma războaielor iugoslave nu s-a închis complet, iar invazia Rusiei în Ucraina accentuează aceste temeri. Am văzut, de asemenea, că la Chișinău proiectele politice unioniste au eșuat, iar în România fostul proiect politic unionist AUR s-a transformat, de fapt, într-un proiect mai degrabă pro-rus și anti-Republica Moldova. Din acest punct de vedere, nici la nivelul clasei politice și al partidelor nu există premise reale pentru a discuta despre unire astăzi”, a subliniat expertul Eugen Muravschi.

Mesaj pentru Uniune

Fostul ministru al Justiției și fost președinte al Curții Constituționale Alexandru Tănase subliniază că ,,de regulă, Maia Sandu își calibrează foarte atent mesajele, adaptându-le intereselor sale politice”, motiv pentru care crede că ,,acest mesaj nu este întâmplător”.

,,El trebuie citit în paralel cu declarația președintelui României, Nicușor Dan, care, în Germania, acum câteva luni, a afirmat că ar sprijini ideea unui referendum privind unirea Republicii Moldova cu România. Logica acestui mesaj este de a transmite un semnal clar partenerilor europeni și birocrației de la Bruxelles: dacă Republica Moldova va fi tratată în același mod ca Albania sau Macedonia de Nord, cu discuții întinse pe parcursul a zece ani fără o finalitate concretă, atunci există o soluție alternativă. La nivel politic, mesajele UE sunt optimiste. Însă, când intrăm în zona tehnică, unde intervin experții și birocrația europeană, observăm criterii greu de cuantificat obiectiv și o tendință de tergiversare. Nu este exclus ca atât Chișinăul, cât și Bucureștiul să resimtă riscul transformării integrării europene într-un joc de lungă durată, fără finalitate. În acest sens, mesajul doamnei Sandu, coroborat cu cel al președintelui României, reprezintă un avertisment clar către Bruxelles și alte cancelarii occidentale: Republica Moldova nu își poate permite ani de discuții inutile. Noi nu suntem Macedonia de Nord și nici Albania, aflate într-un mediu geopolitic stabil. Distanța de la Chișinău până la primul soldat rus este de aproximativ 30 km, iar bombardamentele asupra regiunii Odesa s-au auzit clar în sectorul Ciocana din Chișinău și în alte zone ale capitalei. De aceea, avem nevoie de un plan B: o soluție alternativă, în cazul în care soluția de bază, integrarea europeană, se dovedește nefuncțională”, a adăugat Alexandru Tănăse.

Eugen Muravschi: ,,Nu putem vorbi de trădare de patrie”

În ceea ce privește reacția partidelor pro-Kremlin față de afirmația Maiei Sandu, acestea au încercat să-și facă capital politic pe seama președintei țării, spune Eugen Muravschi.

„Să nu uităm însă că atât comuniștii, cât și socialiștii sunt partide pro-ruse, iar în arsenalul lor de propagandă se regăsesc vechile mituri românofobe: idei despre fascism, jandarmi români și altele asemenea. Sunt două partide care, ca parte a programului lor politic, manifestă ostilitate față de România și încearcă să promoveze o imagine cât mai negativă a acesteia în Republica Moldova. Evident, au profitat de această ocazie pentru a semăna din nou dezbinare în societate”, a explicat expertul.

Dar specialistul nuanțează că nu există temei pentru o anchetă penală în cazul acestui scenariu ipotetic.

„Nu poate exista o trădare de patrie ipotetică. Trădarea de patrie fie se produce, fie nu. Astfel de opinii pot fi exprimate de orice cetățean, indiferent dacă susține sau nu ideea unirii. În cazul Maiei Sandu, chiar dacă putem discuta dacă declarația a fost sau nu chibzuită, nu putem vorbi despre trădare de patrie. Mai mult, dacă socialiștii și comuniștii ar căuta potențiali trădători în propriile rânduri, cu siguranță ar găsi, întrucât ambele partide sunt infestate de agenți și persoane care acționează mai degrabă în interesele Federației Ruse decât ale Republicii Moldova. În acest fel, ei încearcă să distragă atenția de la propriii trădători”, a conchis reprezentantul Comunității WatchDog.md.

459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
