O dronă apărută din senin deasupra Aeroportului din Sofia a dus la închiderea spațiului aerian

Spațiul aerian de deasupra Aeroportului „Vasil Levski” din Sofia a fost închis temporar sâmbătă după-amiază, după ce sistemele de securitate au detectat o dronă misterioasă în apropierea zonei de operare a aeronavelor. Incidentul a determinat activarea imediată a procedurilor de siguranță și notificarea autorităților competente, au relatat Agenția Națională de Presă BTA și Fakti.bg.

Potrivit informațiilor publicate de Fakti.bg, un zbor care venea din Köln a fost informat în timp real despre prezența dronei și a fost deviat către Aeroportul Varna, unde a aterizat în siguranță. Aceleași detalii au fost confirmate și de BTA, care notează că pilotul a fost redirecționat imediat ce autoritățile au activat procedurile de securitate.

Închiderea spațiului aerian a fost de scurtă durată, însă necesară pentru a preveni orice risc pentru aeronavele aflate în apropiere.

Incidentul readuce în atenție vulnerabilitatea aeroporturilor europene în fața utilizării neautorizate a dronelor, un fenomen care a provocat în ultimii ani perturbări semnificative în mai multe țări.

Autoritățile au identificat operatorul dronei

Ministerul de Interne a transmis pentru televiziunea publică BNT, că semnalul privind drona a fost verificat, iar în urma investigației a fost identificat un fotograf amator care filma aterizările și decolările avioanelor.

Bărbatul a predat voluntar echipamentul poliției, a oferit explicații și a fost ulterior eliberat.

Nu au fost raportate incidente suplimentare, iar autoritățile nu au indicat existența unor intenții ostile.

Traficul aerian a revenit la normal

După neutralizarea dronei și încheierea verificărilor, spațiul aerian a fost redeschis, iar operațiunile aeroportuare au revenit la normal.

În septembrie 2024, o dronă de proveniență necunoscută a fost găsită pe plaja nordică din Burgas, în zona Solnitske, din Bulgaria.