Când o persoană apropiată are nevoie de sprijin: Tot ce trebuie să știi despre obținerea pensiei de handicap pentru o persoană apropiată

Atunci când viața unei persoane dragi se schimbă brusc din cauza unei probleme de sănătate, rolul tău devine esențial. 

În astfel de momente, una dintre primele întrebări care apare este cât este pensia de handicap gradul 1 și ce trebuie făcut pentru ca omul de lângă tine să aibă acces la toate drepturile care i se cuvin. Te transformi, peste noapte, în sprijin, în vocea lor în fața instituțiilor și în persoana care trebuie să aducă soluții acolo unde apar doar întrebări.Acest articol nu este doar o listă de proceduri, ci o hartă care să te ajute să asamblezi piesele unui sistem complex, creat pentru a proteja demnitatea celui de lângă tine.

Primul pas – Certificatul care îi recunoaște nevoile

În limbajul comun, vorbim despre „pensie”, dar în realitate, totul începe cu Certificatul de Handicap Grav (Gradul 1). Acesta este actul eliberat de DGASPC care atestă că omul drag are nevoie de sprijin continuu pentru activitățile zilnice.

Acest certificat deschide ușa către asistența socială, un drept care i se cuvine indiferent dacă a muncit sau nu. Prin el, persoana dragă va primi:

  • Indemnizația de handicap și bugetul personal complementar – sume fixe menite să acopere cheltuielile de bază generate de dizabilitate.
  • Accesul la un însoțitor – poți alege ca cineva să fie angajat ca asistent personal sau ca cel drag să primească o sumă de bani pentru a-și organiza singur sprijinul.

Pensia de Invaliditate – Recompensa pentru anii de muncă

Dacă persoana pe care o îngrijești a lucrat și a contribuit la sistemul public de pensii, mai există o resursă vitală: Pensia de Invaliditate Gradul I.

Este important să știi că aceasta este separată de banii de la DGASPC. Ea se obține prin Casa de Pensii și se bazează pe istoricul său profesional. În acest caz, pe lângă pensia propriu-zisă, apare și o componentă crucială: indemnizația de însoțitor specifică sistemului de pensii.

Dilema Însoțitorului – Ce alegi pentru omul tău drag?

Aceasta este, probabil, cea mai importantă decizie pe care o veți lua împreună. Statul oferă două tipuri de „însoțitor”, dar trebuie aleasă doar una dintre ele:

  1. Varianta din asistență socială (DGASPC): Ideală dacă vrei să fii angajat legal să îl îngrijești.
  2. Varianta din sistemul de pensii (Casa de Pensii): Este adesea mai avantajoasă financiar, fiind calculată ca 50% din salariul minim pe economie.

În 2026, această sumă crește astfel:

  • 2.025 lei/lună (ianuarie – iunie).
  • 2.162,5 lei/lună (începând cu 1 iulie).

Cum se compune venitul total?

Ca aparținător, trebuie să urmărești un „puzzle” financiar. Venitul lunar al persoanei dragi va fi format din:

  • Baza: Indemnizația de handicap + Bugetul personal (de la DGASPC).
  • Plusul: Pensia de invaliditate (dacă a lucrat).
  • Suportul de bază: Indemnizația pentru însoțitor (opțiunea cea mai avantajoasă).
  • Solidaritatea: Un ajutor suplimentar oferit în 2026 anumitor categorii.

Așadar, pentru a calcula corect valoarea totală a veniturilor în cazul unui handicap de gradul I (cu sau fără însoțitor), este esențial să privești dincolo de o singură cifră și să însumezi toate aceste componente specifice situației tale.

Pregătirea dosarului – Lupta cu birocrația

Pentru a obține aceste drepturi la Casa de Pensii, vei avea nevoie de un dosar complet. Pregătește din timp:

  • Certificatul de handicap grav (copie și original).
  • Actele de identitate.
  • Documentele medicale recente (scrisori medicale, analize, bilete de externare).
  • Adeverințele de muncă sau carnetul de muncă pentru a dovedi vechimea.

Un scut suplimentar pentru viitorul vostru

Oricât de mult ne-am baza pe ajutorul statului, acesta acoperă adesea doar nevoile imediate. Atunci când ești singurul sprijin al unei persoane, vrei să știi că există și o plasă de siguranță extra. Dincolo de indemnizațiile standard, este important de știut că există soluții de pensii suplimentare concepute special pentru a consolida acest scut de protecție. Aceste mecanisme funcționează ca un rezervor de resurse ce pot fi accesate pe termen lung, oferind predictibilitate și acoperind cheltuieli pe care sistemul public nu le poate onora întotdeauna. Alegerea unui astfel de instrument adaugă un strat esențial de stabilitate financiară, transformând incertitudinea în garanția că persoana dragă va beneficia de un trai demn, indiferent de schimbările economice viitoare.

Pentru a aprofunda toate detaliile tehnice, criteriile de eligibilitate și noutățile legislative privind acest sprijin esențial, vă invităm să citiți articolul complet aici: Cât este pensia de handicap gradul 1 și cum o obții.

