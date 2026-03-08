Mirabela Grădinaru, prima doamnă a României, începe să iasă din umbra președintelui Nicușor Dan

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, intră tot mai vizibil în rolul simbolic de „primă doamnă”. Aparițiile sale publice s-au înmulțit în ultimele luni, chiar dacă acest rol este abordat diferit față de alte state, unde soțiile șefilor de stat au biografii oficiale.

În România, rolul de „primă doamnă” nu este oficializat prin legi sau prin Constituție, însă partenera de viață a șefului statului îl poate exercita simbolic. Proiectele sociale, de educație sau sănătate și alte inițiative dedicate comunităților sunt, în mod obișnuit, „rezervate” primelor doamne.

Mai prezentă pe scena publică

Mirabela Grădinaru (42 de ani) a preluat neoficial rolul de primă doamnă în luna mai 2025, după ce Nicușor Dan (56 de ani) a devenit președinte al României. Cei doi formează un cuplu de două decenii și au împreună doi copii, pe Aheea și Antim. În ultimele luni, aparițiile publice ale Mirabelei Grădinaru s-au înmulțit, iar partenera de viață a lui Nicușor Dan a fost implicată în mai multe proiecte sociale și de sănătate.

Cea mai recentă dintre acestea a fost vizita oficială a președintelui României, Nicușor Dan, la Varșovia. Cu această ocazie, Administrația Prezidențială a transmis un comunicat în care i-a atribuit oficial Mirabelei Grădinaru rolul de „primă doamnă”.

„Prima Doamnă Mirabela Grădinaru a vizitat, alături de doamna Diana Punga, consilier de stat pentru relația cu societatea civilă, două centre cu o vastă experiență în aplicarea unor soluții pentru prevenirea adicțiilor și protecția copiilor”, a informat Administrația Prezidențială, în 6 martie, alături de mai multe fotografii de la eveniment.

Joi, 5 martie, cuplul prezidențial a efectuat o vizită oficială în Polonia, unde președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu președintele Karol Nawrocki, cu premierul Donald Tusk și cu șefii celor două camere ale Parlamentului. Cuplurile prezidențiale român și polonez au fost primite la Palatul Prezidențial din Varșovia, în contextul Zilei Solidarității româno-polone, sărbătorită anual pe 3 martie.

Cu această ocazie, Mirabela Grădinaru a avut o întâlnire oficială cu soția președintelui Poloniei, Marta Nawrocka.

„Mulțumim pentru întâlnirea plăcută și timpul petrecut cu Prima Doamnă. Am vorbit despre teme sociale importante și subiecte apropiate oamenilor din țările noastre”, a transmis Marta Nawrocka.

În 27 februarie 2025, Mirabela Grădinaru a participat, în calitate oficială, la lansarea Registrului Național de Screening Neonatal și a Programului Național de Screening și Prevenție, eveniment organizat în cadrul proiectului „România în lumină” și găzduit de Administrația Prezidențială, la Palatul Cotroceni. Alături de „prima doamnă” au participat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și specialiști din domeniul medical.

Potrivit Administrației Prezidențiale a României, în deschiderea evenimentului, Mirabela Grădinaru a subliniat importanța acestui demers pentru viitorul copiilor din România, amintind că inițiativa a luat naștere în urmă cu câteva luni, în urma unui dialog aplicat privind situația copiilor născuți prematur. În doar trei luni, această preocupare comună s-a concretizat într-o soluție instituțională menită să asigure monitorizarea și îngrijirea adecvată a nou-născuților încă din primele zile de viață.

„Registrul Național de Screening Neonatal este dovada faptului că, atunci când autoritățile, societatea civilă și profesioniștii din domeniul medical colaborează, pot fi construite soluții reale pentru comunitate”, a declarat Mirabela Grădinaru.

Mirabela Grădinaru a avut la începutul mandatului prezidențial al lui Nicușor Dan o prezență publică discretă. A absentat chiar și de la ceremonia de învestire a președintelui, în 26 mai 2025, acesta motivând că ea a rămas acasă pentru a avea grijă de mezinul familiei. În următoarele luni l-a însoțit însă pe președinte în unele vizite oficiale și la diverse evenimente.

Mirabele Grădinaru, „prima doamnă” fără biografie oficială

Mirabela Grădinaru nu este prezentă pe rețelele de socializare și nu are o biografie oficială pe pagina Administrației Prezidențiale. De altfel, până recent, a fost rar menționată în comunicatele transmise de instituție.

În alte state europene, rolul „primei doamne” a fost abordat diferit. Marta Nawrocka, soția președintelui Poloniei, are o activitate intensă pe rețelele sociale, având peste 214.000 de urmăritori pe Facebook și o pagină biografică pe site-ul Administrației Prezidențiale din Polonia.

„Una dintre pasiunile Martăi Nawrocka este dansul, inclusiv baletul. Soția președintelui practică în mod regulat sport – merge cu bicicleta și face role. Împreună cu fiica sa, Katarzyna, își dezvoltă și pasiunile artistice. Este o cititoare pasionată de romane polițiste și literatură non-ficțiune”, sunt câteva dintre lucrurile pe care oamenii le pot afla despre soția președintelui Karol Nawrocki de pe site-ul Președinției din Polonia.

Melania Trump, „prima doamnă” a Statelor Unite ale Americii, urmărită de 2,8 milioane de oameni pe Facebook, are propria pagină biografică pe site-ul „Casei Albe”.

„Melania Trump este soția celui de-al 45-lea și al 47-lea președinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, și mama fiului lor, Barron Trump. S-a născut în Slovenia, la 26 aprilie 1970, fiind a doua Primă Doamnă a Statelor Unite născută în afara țării. De la o vârstă fragedă a început ceea ce avea să devină curând o carieră de succes în modelling, apărând în numeroase campanii publicitare de mare profil și colaborând cu unii dintre cei mai cunoscuți fotografi din industria modei”, notează site-ul whitehouse.gov.

Brigitte Macron, soția președintelui Franței, Emmanuel Macron, este, de asemenea, prezentată pe site-ul elysee.fr, al Administrației prezidențiale din Franța. Cei care vizitează platforma online au posibilitatea să trimită mesaje atât către Emmanuel Macron, cât și către soția sa.

Desislava Kirilova Radeva, soția președintelui Bulgariei, Rumen Radev, Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean Volodymyr Zelenskyy, Letizia Ortiz, soția regelui Spaniei Felipe VI, și Sanja Musić Milanović, soția președintelui Croației Zoran Milanović, au și ele biografii oficiale pe paginile administrațiilor prezidențiale sau, în cazul Spaniei, pe cele ale Casei Regale.

Cine este Mirabela Grădinaru

Originară din Vaslui, fiica unei învățătoare, Mirabela Grădinaru s-a mutat în București în perioada studenției, când a fost admisă la Facultatea de Geografie, specializarea Geografie-Franceză, din cadrul Universității din București. Mirabela a relatat că l-a cunoscut pe Nicușor Dan în 2005, într-un club studențesc.

„Era sfârșit de sesiune, mi s-a întors o prietenă din Franța, a vrut să mergem în club. Acolo, la un moment dat, m-a invitat la dans. Era Phoenix – «În umbra marelui urs»! Nu a fost dragoste la prima vedere, a fost chimie”, relata aceasta în emisiunea „La Măruță”.

Cei doi au rămas împreună și, spunea ea, au construit o relație solidă, în centrul căreia se află cei doi copii. Aceasta mai afirma că cei doi parteneri de viață își împărțeau într-un mod echilibrat sarcinile familiale. Ziua Mirabelei începe la ora 6 dimineața, cu pregătirea micului dejun pentru copii și pentru soțul ei, afirma aceasta.

Mirabela deținea o funcție de conducere într-o companie auto din România și a fost activă în plan civic și politic, sprijinindu-și partenerul în lansarea asociației „Salvați Bucureștiul” și la fondarea USR. De-a lungul timpului, a rămas însă o prezență publică discretă.

„Înainte de copii am fost foarte activă, lucram, făceam voluntariat, dădeam și meditații la franceză. Întotdeauna mi-a plăcut să ajut cauze în care am crezut. Ce s-a schimbat, într-adevăr, este că a trebuit să suplinesc absența lui Nicușor, astfel încât copiii să simtă iubirea și protecția părinților. Niciun eveniment din viața adultului nu ar trebui să modifice viața unui copil. Ei trebuie să crească în normalitate”, afirma aceasta, potrivit publicației Totul despre Mame.

În trecut, ea a clarificat public că familia lor este creștin-ortodoxă, iar copiii sunt botezați. Declarația a venit ca reacție la zvonuri și informații false legate de religia copiilor. În alte interviuri, a vorbit despre credința sa în Dumnezeu, care a ajutat-o să treacă peste unele momente dificile din viață.

„Cred foarte mult în Dumnezeu. Cele mai grele lupte nu au fost cele din viața publică, ci acelea din primele luni de viață ale copiilor”, afirma partenera președintelui, pentru Totul despre Mame.