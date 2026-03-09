De ce legumele cu frunze verzi sunt cele mai bune pentru sănătatea intestinului. Sunt bogate în fibre și nutrienți esențiali

Legumele cu frunze verzi sunt considerate de specialiști unele dintre cele mai importante alimente pentru sănătatea sistemului digestiv. Gastroenterologii și nutriționiștii susțin că aceste legume contribuie la menținerea unui microbiom intestinal echilibrat, la o digestie mai bună și chiar la protejarea funcțiilor cognitive pe termen lung.

Potrivit experților în nutriție, legumele cu frunze verzi sunt bogate în fibre și prebiotice – compuși care hrănesc bacteriile benefice din intestin. Acestea favorizează dezvoltarea unui microbiom intestinal divers, element considerat esențial pentru o digestie sănătoasă, pentru imunitate și chiar pentru starea de bine, potrivit eatingwell.

În plus, aceste legume conțin un zahăr vegetal special numit sulfoquinovoză, care ar putea avea un rol important în menținerea sănătății intestinale.

Gastroenterologul Supriya Rao explică faptul că acest compus ajută la dezvoltarea bacteriilor benefice din microbiom.

„Fibrele sunt un nutrient esențial care ajută la promovarea unei digestii sănătoase, la reglarea nivelului zahărului din sânge și la reducerea riscului de boli de inimă”, a declarat Supriya Rao.

„Acest zahăr vegetal special, numit sulfoquinovoză, susține bacteriile sănătoase fără a oferi un avantaj celor dăunătoare”, a explicat dieteticianul Alyssa Simpson.

Specialiștii mai arată că legumele cu frunze verzi sunt bogate și în luteină, un carotenoid cunoscut pentru rolul său în sănătatea ochilor și pentru proprietățile antiinflamatoare.

Cercetările sugerează că un aport mai mare de carotenoizi poate fi asociat cu o diversitate mai mare a bacteriilor intestinale, iar această diversitate este esențială pentru funcționarea optimă a sistemului digestiv.

Aceste legume sunt adesea mai ușor de digerat decât alte alimente bogate în fibre și sunt, de obicei, bine tolerate chiar și de persoanele cu sindrom de colon iritabil sau sensibilitate la anumite tipuri de carbohidrați.

Nutriționiștii subliniază că fibrele din legumele cu frunze verzi sunt transformate în intestin în acizi grași cu lanț scurt, substanțe care pot reduce inflamația și pot contribui la menținerea sănătății mucoasei intestinale.

Cercetările recente sugerează și o legătură între sănătatea intestinului și cea a creierului, prin intermediul așa-numitei axe intestin–creier. Legumele cu frunze verzi fac parte din dieta MIND, un model alimentar creat pentru a sprijini sănătatea creierului pe măsură ce înaintăm în vârstă.

Studiile au arătat că persoanele care consumă mai multe legume cu frunze verzi pot avea o funcție cognitivă mai bună și un risc mai mic de declin cognitiv sau de apariție a bolii Alzheimer.

Specialiștii recomandă, pe lângă consumul regulat de legume cu frunze verzi, și adoptarea unor obiceiuri care susțin sănătatea intestinală.

„Consumul unei varietăți de alimente vegetale este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le poți face pentru intestinul tău. Diversitatea alimentară ajută la crearea unei diversități în microbiomul intestinal”, a explicat Simpson.

Experții sugerează chiar provocarea de a consuma aproximativ 30 de tipuri diferite de alimente vegetale pe săptămână, inclusiv legume, fructe, cereale integrale, nuci, semințe și leguminoase, pentru a susține sănătatea microbiomului.

De asemenea, includerea alimentelor fermentate, precum iaurtul, kefirul sau varza murată, poate crește populația bacteriilor benefice din intestin.

În același timp, hidratarea corespunzătoare și activitatea fizică regulată joacă un rol important în menținerea unui tranzit intestinal normal. Mișcarea ajută alimentele să se deplaseze prin sistemul digestiv, iar consumul adecvat de apă contribuie la înmuierea scaunului și la eliminarea mai ușoară a acestuia.