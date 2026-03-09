medlife right medlife right
Articol susținut de advertorial

Hipertensiunea arterială poate ascunde o problemă hormonală. Explicațiile dr. Claudia Irimie, endocrinolog MedLife

0
0
Publicat:

Hipertensiunea arterială este una dintre cele mai frecvente afecțiuni din România. Aproape jumătate din populația României cu vârste între 45–54 ani suferă de hipertensiune arterială. 

Dr Claudia Irimie, MedLife jpeg

De cele mai multe ori este tratată de cardiolog și ținută sub control cu medicație. Însă există situații în care tensiunea mare nu este doar o boală în sine, ci un simptom al unei probleme endocrine. Dr. Claudia Irimie, medic endocrinolog la MedLife, atrage atenția că unele forme de hipertensiune arterială (HTA) pot fi chiar vindecabile, dacă sunt descoperite la timp.

15% dintre cazuri pot avea o cauză ascunsă

De cele mai multe ori, tensiunea arterială mare nu are o cauză identificabilă. Există însă câteva semnale de alarmă care le spun medicilor că hipertensiunea arterială ar putea fi secundară, adică produsă de o problemă inclusiv endocrină iar atunci este importantă evaluarea la endocrinolog.

„Deși cei mai mulți pacienți au hipertensiune «esențială», aproximativ 15% dintre cazuri sunt forme secundare – adică tensiunea mare este un simptom al altei probleme, inclusiv endocrine,” atrage atenția dr. Claudia Irimie. În practică, nu fiecare hipertensiune are o cauză secundară, dar aceasta nu poate fi exclusă fără o evaluare corectă.

Când în joc este o cauză endocrină

Medicul endocrinolog explică foarte clar situațiile în care trebuie luată în calcul o cauză hormonală: „Semnalele de alarmă sunt acele situații în care hipertensiunea pare «mai mult decât hipertensiune» – adică e prea severă, prea timpurie, prea greu de controlat sau vine la pachet cu indicii biologice/ clinice care trimit spre o cauză hormonală.”

În opinia specialistei, ar trebui să ne gândim la o cauză endocrină mai ales când:

·        Hipertensiunea apare la vârste tinere (de exemplu sub 30–35 de ani), fără un context clar de risc.

·        Este greu de controlat: tensiunea rămâne mare în ciuda a 3 medicamente corect alese (inclusiv un diuretic) sau necesită 4+ medicamente.

·        Se asociază cu dezechilibre ale unor electroliți, cum ar fi potasiul seric scăzut.

·        Tensiunea are crize/ episoade cu palpitații, transpirații, tremor, anxietate, cefalee intensă (posibilă secreție excesivă de catecolamine).

·        Apar aspecte clinice particulare care sunt sugestive pentru excesul/ deficitul hormonal de tip:

o   creștere în greutate cu redistribuție „atipică”, vergeturi violacee, fragilitate cutanată (posibil hipercortizolism/ Cushing)

o   simptome ale excesului de hormoni tiroidieni  sau  deficitului de hormoni tiroidieni hipotiroidism (puls crescut , intoleranță la căldură/ frig, scădere/ creștere în greutate, tremor etc.)

o   modificări progresive ale fizionomiei/ mâinilor/ picioarelor (posibil acromegalie)

·        Există un incidentalom suprarenalian (o formațiune nodulară găsită întâmplător la investigarea CT/RMN la nivelul glandelor suprarenale care sunt localizate deasupra rinichilor), care poate secreta hormoni.

,,Fiecărui pacient i se fac investigațiile de bază, iar dacă apar semnale de alarmă — tensiune foarte mare sau greu de controlat, debut la vârste tinere, potasiu scăzut, crize cu palpitații și transpirații sau semne endocrine — atunci sunt recomandate investigații specifice, pentru că unele forme de hipertensiune secundară sunt tratabile țintit și uneori chiar vindecabile”, explică medicul.

Studiile științifice arată că hipertensiunea poate fi găsită la aproximativ 5–10% dintre pacienții hipertensivi. Cea mai frecventă cauză de hipertensiune endocrină este hiperaldosteronismul primar (sindromul Conn) — adică secreție excesivă de aldosteron, un hormon secretat de glandele suprarenale. Un studiu despre screeningul pentru hipertensiunea endocrină la pacienți tineri (sub 40 de ani) a scos la iveală că 20% dintre aceștia aveau hipertensiune de cauză endocrină, iar hiperaldosteronismul primar a fost diagnosticat la 14,6% dintre ei.

O legătură directă între disfuncția tiroidiană și tensiunea arterială

 „Tiroida influențează tensiunea arterială prin efectele hormonilor tiroidieni asupra inimii, vaselor și rinichilor. Când funcția tiroidei produce prea puțini sau prea mulți hormoni, «se schimbă setările» sistemului cardiovascular.”

Dr. Irimie explică diferențele: „Dacă tiroida e hipofuncțională, tensiunea poate crește, mai ales valoarea diastolică, iar în cazurile în care tiroida eliberează o cantitate prea mare de hormoni tensiunea crește mai ales valoarea sistolică.”

În cazul unei hipertensiuni nou apărute, însoțită de simptome precum puls rapid, tremor, variații de greutate sau intoleranță la frig ori căldură, medicul recomandă verificarea hormonilor tiroidieni. „Când un pacient are hipertensiune nou apărută și asociază simptome sugestive, este rezonabil să includem în evaluare și TSH și FT4 — pentru că normalizarea funcției tiroidiene poate îmbunătăți controlul tensiunii.”

Ce se întâmplă dacă tratăm doar tensiunea, nu și cauza?

Ignorarea cauzei endocrine poate avea consecințe serioase. „Dacă tratăm o hipertensiune endocrină doar cu «medicamente clasice pentru inimă» (antihipertensive), fără să corectăm cauza hormonală, se pot întâmpla câteva lucruri importante: tensiunea rămâne greu de controlat sau revine constant la valori mari. Practic, tratăm efectul, nu cauza,” avertizează endocrinologul.

Mai mult decât atât, riscurile cresc: „Excesul hormonal nu afectează doar tensiunea, ci poate avea efecte directe asupra vaselor, inimii și rinichilor. În timp, asta se poate traduce prin risc mai mare de infarct, accident vascular cerebral, insuficiență cardiacă, afectare renală.”

Există și situații acute periculoase, cum este feocromocitomul, unde „crizele pot deveni severe și pot duce la urgențe cardiace sau neurologice care pot conduce chiar la deces”. În sindromul Cushing, rămân active problemele asociate (glicemie crescută/ diabet, fragilitate vasculară, risc trombotic etc.); iar în hiperaldosteronism primar, potasiul poate rămâne scăzut sau instabil, cu risc de tulburări de ritm și afectare cardiovasculară.

De multe ori, HTA nu dă simptome ani la rând, însă în acest timp poate afecta inima, creierul, rinichii și ochii. De aceea, o pastilă luată „la întâmplare” nu este o soluție — poate chiar să fie greșită pentru situația respectivă.

,,Se poate pierde o șansă reală de tratament țintit (și uneori chiar de vindecare). Unele cauze endocrine permit tratamente specifice sau intervenții care pot normaliza tensiunea sau o pot face mult mai ușor de controlat decât înainte”, precizează medicul.

Un diagnostic care a schimbat destinul unei tinere

Dr. Claudia Irimie a avut pacienți cu astfel de probleme, cu hipertensiune care apare în crize, mai ales la persoane tinere. ,,O pacientă de 24 de ani s-a prezentat după mai multe evaluări medicale, inclusiv în străinătate, pentru episoade repetate de creșteri bruște și foarte mari ale tensiunii arteriale („crize hipertensive”). În urma investigațiilor endocrinologice, analizele au arătat valori mult crescute ale catecolaminelor – hormoni de tip „adrenalină”, produși de glandele suprarenale, care pot declanșa palpitații, transpirații, anxietate și creșteri severe ale tensiunii arteriale. Explorările imagistice (CT) au evidențiat formațiuni tumorale mari la nivelul ambelor glande suprarenale. În astfel de situații, lucrăm întotdeauna în echipă: endocrinolog, cardiolog, chirurg, radiolog și medic de laborator, pentru a lua cea mai bună decizie, în condiții de maximă siguranță pentru pacient”, a povestit medicul.

Tânăra a fost supusă unei intervenții chirurgicale, în urma căreia au fost îndepărtate formațiunile tumorale adrenale. Evoluția a fost foarte bună: tensiunea arterială s-a normalizat, confirmând diagnosticul de feocromocitom bilateral, o situație rară.

,,Un detaliu care ne-a bucurat în mod special a fost că, la mai puțin de doi ani după tratament, pacienta a rămas însărcinată și a avut o evoluție bună pe parcursul sarcinii. Este un exemplu de cauză rară de hipertensiune care, atunci când este diagnosticată corect și tratată la timp, poate fi vindecată, cu un impact major asupra calității vieții”, a povestit dr. Irimia.

În anumite situații, hipertensiunea se poate vindeca

Hipertensiunea este adesea tăcută, dar periculoasă, motiv pentru care endocrinologul insistă asupra screeningului activ: „Este necesar un screening activ pentru depistarea precoce a formelor secundare de hipertensiune arterială. Un diagnostic pus la timp ne permite să intervenim asupra cauzei, să prevenim complicațiile, să îmbunătățim calitatea vieții și, în anumite situații, să obținem chiar vindecarea hipertensiunii arteriale. În practica noastră există cazuri corect diagnosticate de hipertensiune arterială secundară în care, după tratarea cauzei, obținem vindecarea hipertensiunii.

Totuși, nu întotdeauna valorile revin complet la normal, mai ales după 40–50 de ani, când pot exista modificări vasculare ireversibile. De aceea, recomandările dr. Irimie sunt:

·        „Măsurați tensiunea regulat, nu doar când vă simțiți rău.”

·        „Tratamentul trebuie ales și ajustat de medic.”

·        „Luați tratamentul consecvent, nu doar «când simt că am tensiune».”

Surse:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25119722/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24371473/

Oameni Fericiți, Medici buni

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și face parte dintr-un demers amplu de informare și educare, dedicat prevenției și unui stil de viață sănătos, pe termen lung.

La MedLife, sănătatea este abordată cu atenție și responsabilitate, pornind de la nevoile reale ale fiecărui pacient. Deciziile medicale se bazează pe evaluări complexe, susținute de echipe multidisciplinare de medici buni și tehnologii de ultimă generație. Prin soluții moderne de diagnostic și tratament și, mai nou, prin expertiza în genomică și posibilitatea de identificare timpurie a riscurilor pentru boli comune sau asociate stilului de viață, MedLife își propune să ajute oamenii să aibă mai multă grijă de sănătatea lor.

Obiectivul este clar: prevenția activă și intervenția la timp, înainte ca problemele de sănătate să afecteze echilibrul și calitatea vieții. Pentru că sănătatea înseamnă mai mult decât absența bolii. Înseamnă energie, mobilitate și echilibru, la orice vârstă. MedLife investește constant în soluții care susțin o stare de sănătate durabilă și contribuie la o viață trăită bine, nu doar astăzi, ci pe termen lung.

Mai multe informații despre serviciile disponibile pot fi găsite pe www.medlife.ro.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce se întâmplă cu sancțiunile americane asupra Rusiei după razboiul din Iran. Anunțul guvernului SUA
digi24.ro
image
Românii au început să treacă granița pentru a-și alimenta mașinile. Unde găsesc carburanți sub 7 lei pe litru. „Ne convine”
stirileprotv.ro
image
VORTEX POLAR! Meteorologii sunt cu ochii pe un martie neobișnuit. Vreme cum nu s-a mai VĂZUT
gandul.ro
image
Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, cere Rusiei să se abțină de la interferența în alegeri
mediafax.ro
image
„Cum o să puteți trei luni să nu faceți schimbările?”. Răspunsul lui Gigi Becali a făcut senzație în direct. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cu cine ar vota românii la parlamentare. Diferență mică între locurile trei și patru
libertatea.ro
image
Tot mai mulți europeni renunță la traiul în Germania, arată un raport. Din ce motive aleg să părăsească țara
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Cum a numit-o Ronald Gavril pe Anamaria Prodan, după ce agenta a spus ce relație are cu Dan Alexa
digisport.ro
image
VIDEO Prima ruptură majoră între SUA și Israel după invazia în Iran: „Bibi” l-ar fi „făcut” pe la spate pe Trump, iar acum sunt neînțelegeri (surse)
stiripesurse.ro
image
După ce doi „pești ai Apocalipsei” au eșuat simultan în fața a două turiste americane, cresc temerile privind un dezastru iminent
antena3.ro
image
Tineri cu boli rare, rămaşi la maturitate ai nimănui: "Nu avem destule centre pentru copiii care devin adulţi"
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
cancan.ro
image
Avarie la Casa de Pensii. Pensionarii nu mai au acces la propriul cont online de pensie. Care e cauza?
newsweek.ro
image
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
prosport.ro
image
Regula celor trei mișcări în caz de cutremur, explicată de medicul Tudor Ciuhodaru. Cum reacționezi corect
playtech.ro
image
Planul B al FCSB dacă sare în aer varianta cu Mirel Rădoi: „Îl vor toți”. Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Răsturnare de situație în "telenovela" Rădoi la FCSB
digisport.ro
image
Se întâmplă ceva bizar! De ce rebelii Houthi din Yemen stau departe de războiul din Iran
stiripesurse.ro
image
Ziua 9 de război în Orientul Mijlociu. Drone iraniene au lovit Dubaiul, Kuweitul și Arabia Saudită. Tensiunile s-au extins până în Liban
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat două decrete înainte de weekend. Banii se plătesc în trei rate
romaniatv.net
image
Se majorează pensiile! Anunț de la Ministerul Muncii
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Traumele prin care a trecut Maria, fiica adoptată a lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. După abandonul familiei, a fost la un pas de a fi adoptată, dar iarăși abandonată: „A avut și probleme de sănătate”
actualitate.net
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Provocările anului 2026 în funcție de ziua nașterii. Numerolog și psiholog Alexandra Rusu: „Energia colectivă a anului face ca oamenii să iasă din ceea ce nu îi mai reprezintă”
click.ro
image
„Toate obiectele sunt mai valoroase de două ori decât apartamentul în sine”. Cât costă locuința-muzeu scoasă la vânzare într-un oraș din România
click.ro
image
Celebrul consilier spiritual Andrei Diaconu, previziuni-bombă pentru 2026: „Adevăruri ascunse încep să iasă la suprafață”
click.ro
Printesa Beatrice, Printesa Eugenie si Printul Andrew in 2019, la nunta lui Harry cu Meghan. FOTO Getty Images 960049188 jpg
Bani murdari pentru fetele lui tata! S-a aflat de unde aveau Prințesele Beatrice și Eugenie bani pentru stilul lor de viață luxos
okmagazine.ro
adult meditating with planet view jpg
Mercur retrograd în Pești până pe 20 martie 2026! Ocazie bună să reevaluăm ceea ce credeam despre spiritualitate și divinitate
clickpentrufemei.ro
download jpg
Comoară romană scoasă din pământ: lingouri vechi de 2.000 de ani, descoperite pe un câmp din Țara Galilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
loading Se încarcă comentariile...

Partenerii noștri

image
Ce se întâmplă cu sancțiunile americane asupra Rusiei după razboiul din Iran. Anunțul guvernului SUA
digi24.ro
image
Românii au început să treacă granița pentru a-și alimenta mașinile. Unde găsesc carburanți sub 7 lei pe litru. „Ne convine”
stirileprotv.ro
image
VORTEX POLAR! Meteorologii sunt cu ochii pe un martie neobișnuit. Vreme cum nu s-a mai VĂZUT
gandul.ro
image
După ce doi „pești ai Apocalipsei” au eșuat simultan în fața a două turiste americane, cresc temerile privind un dezastru iminent
antena3.ro
image
„Cum o să puteți trei luni să nu faceți schimbările?”. Răspunsul lui Gigi Becali a făcut senzație în direct. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cu cine ar vota românii la parlamentare. Diferență mică între locurile trei și patru
libertatea.ro
image
Tot mai mulți europeni renunță la traiul în Germania, arată un raport. Din ce motive aleg să părăsească țara
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Tineri cu boli rare, rămaşi la maturitate ai nimănui: "Nu avem destule centre pentru copiii care devin adulţi"
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
cancan.ro
image
Cum a numit-o Ronald Gavril pe Anamaria Prodan, după ce agenta a spus ce relație are cu Dan Alexa
digisport.ro
image
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
prosport.ro
image
Regula celor trei mișcări în caz de cutremur, explicată de medicul Tudor Ciuhodaru. Cum reacționezi corect
playtech.ro
image
Planul B al FCSB dacă sare în aer varianta cu Mirel Rădoi: „Îl vor toți”. Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Răsturnare de situație în "telenovela" Rădoi la FCSB
digisport.ro
image
Nicușor Dan a semnat noua lege care îi privește pe români în cel mai greu moment al țării
bugetul.ro
image
Ziua 9 de război în Orientul Mijlociu. Drone iraniene au lovit Dubaiul, Kuweitul și Arabia Saudită. Tensiunile s-au extins până în Liban
kanald.ro
image
Se schimbă permisului auto în România. Ce se întâmplă după vârsta de 70 de ani și...
playtech.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat două decrete înainte de weekend. Banii se plătesc în trei rate
romaniatv.net
image
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
as.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Traumele prin care a trecut Maria, fiica adoptată a lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. După abandonul familiei, a fost la un pas de a fi adoptată, dar iarăși abandonată: „A avut și probleme de sănătate”
actualitate.net
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Cinci lucruri pe care nu le știai despre Iuri Gagarin, primul om care a călătorit în spațiu. Care au fost ultimele sale cuvinte
click.ro
image
Provocările anului 2026 în funcție de ziua nașterii. Numerolog și psiholog Alexandra Rusu: „Energia colectivă a anului face ca oamenii să iasă din ceea ce nu îi mai reprezintă”
click.ro
Printesa Beatrice, Printesa Eugenie si Printul Andrew in 2019, la nunta lui Harry cu Meghan. FOTO Getty Images 960049188 jpg
Bani murdari pentru fetele lui tata! S-a aflat de unde aveau Prințesele Beatrice și Eugenie bani pentru stilul lor de viață luxos
okmagazine.ro
adult meditating with planet view jpg
Mercur retrograd în Pești până pe 20 martie 2026! Ocazie bună să reevaluăm ceea ce credeam despre spiritualitate și divinitate
clickpentrufemei.ro
download jpg
Comoară romană scoasă din pământ: lingouri vechi de 2.000 de ani, descoperite pe un câmp din Țara Galilor
historia.ro
Picture1 png
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde
clicksanatate.ro
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cinci lucruri pe care nu le știai despre Iuri Gagarin, primul om care a călătorit în spațiu. Care au fost ultimele sale cuvinte
image
Provocările anului 2026 în funcție de ziua nașterii. Numerolog și psiholog Alexandra Rusu: „Energia colectivă a anului face ca oamenii să iasă din ceea ce nu îi mai reprezintă”

OK! Magazine

image
Meghan Markle, imagine adorabilă cu fiica sa, Prințesa Lilibet, de Ziua Internațională a Femeii

Click! Pentru femei

image
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde