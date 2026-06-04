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Republica Moldova face un nou pas spre aderarea la UE. Bruxelles-ul confirmă deschiderea negocierilor pentru primul capitol

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Republica Moldova a primit confirmarea oficială din partea Uniunii Europene că este pregătită pentru deschiderea negocierilor privind primul cluster de aderare, un nou pas important în procesul de integrare europeană al țării.

Republica Moldova face un nou pas spre aderarea la UE FOTO: Arhivă
Republica Moldova face un nou pas spre aderarea la UE FOTO: Arhivă

Președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene a transmis miercuri seară o scrisoare oficială autorităților de la Chișinău prin care confirmă că Republica Moldova îndeplinește condițiile necesare pentru deschiderea Clusterului 1 – „Aspecte fundamentale” și invită partea moldoveană să își prezinte poziția de negociere, notează știrileprotv.ro.

„În numele statelor membre ale Uniunii Europene, dorim să vă informăm că, în urma evaluării îndeplinirii criteriilor de referinţă pentru deschiderea Clusterului 1 - Aspecte fundamentale, Uniunea Europeană consideră în prezent că Republica Moldova este suficient de pregătită, în această etapă, pentru negocierile privind Clusterul 1. Prin urmare, sunteţi invitată să transmiteţi poziţia de negociere a Republicii Moldova Conferinţei pentru aderare, în vederea deschiderii acestui cluster”, se arată în documentul transmis ambasadoarei Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, Daniela Morari.

Ambasadoarea Daniela Morari a salutat decizia Bruxellesului și a mulțumit Președinției cipriote pentru sprijinul acordat.

„Suntem recunoscători Preşedinţiei Cipriote a Consiliului UE pentru sprijinul şi leadership-ul puternic de care a dat dovadă în ultimele luni, precum şi pentru eforturile sale continue de a avansa procesul de extindere. Acest lucru marchează un pas important înainte şi reflectă progresul constant al procesului de aderare a ţării noastre la UE”, a declarat aceasta.

La rândul său, viceprim-ministrul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a apreciat că decizia este rezultatul eforturilor diplomatice depuse în ultimii ani și reprezintă un semnal clar de susținere din partea partenerilor europeni.

„Astăzi au fost făcuţi noi paşi importanţi, sub Preşedinţia cipriotă a Consiliului UE, pentru avansarea formală a procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Este un semnal important că extinderea rămâne o prioritate strategică pentru Uniunea Europeană şi că Moldova continuă să beneficieze de sprijin pentru parcursul său european”, a scris Gherasimov pe Facebook.

Potrivit oficialului moldovean, următoarea etapă constă în finalizarea procedurilor administrative la nivelul Consiliului UE, care vor permite deschiderea oficială a primului cluster de negocieri în cadrul unei conferințe interguvernamentale.

„Moldova este pregătită să avanseze pe baza propriilor merite, iar fiecare pas înainte ne apropie de obiectivul nostru strategic - aderarea la Uniunea Europeană”, a subliniat vicepremierul moldovean.

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Actuala conducere proeuropeană de la Chișinău și-a stabilit ca obiectiv semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană până în 2028.

Evoluția vine după ce ambasadorii statelor membre ale UE reuniți la Bruxelles au decis miercuri să avanseze oficial procesul de aderare atât pentru Republica Moldova, cât și pentru Ucraina.

Un purtător de cuvânt al Președinției cipriote a Consiliului UE a descris decizia drept „o etapă importantă” pe calea integrării europene a celor două țări și o dovadă a angajamentului Uniunii față de politica de extindere.

La rândul său, ministrul irlandez de Externe, Helen McEntee, a calificat decizia drept „o etapă istorică”, apreciind eforturile de reformă ale celor două state.

Potrivit publicației POLITICO, poziția comună a Uniunii Europene urmează să fie aprobată oficial săptămâna viitoare, ceea ce va permite organizarea unor conferințe interguvernamentale separate cu Republica Moldova și Ucraina la Luxemburg, unde negocierile de aderare ar putea avansa formal către următoarea etapă.

Deschiderea clusterelor de negociere necesită acordul unanim al tuturor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene.

Procesul a fost blocat în ultimele luni de opoziția exprimată de fostul guvern de la Budapesta față de candidatura Ucrainei la UE.

Situația s-a schimbat însă după instalarea noului premier ungar, Péter Magyar, care a anunțat miercuri seară că Budapesta și Kievul au ajuns la un „acord istoric” privind drepturile minorității maghiare din Ucraina.

Acordul prevede extinderea drepturilor lingvistice, educaționale, culturale și politice ale comunității maghiare din Transcarpatia și este considerat un pas esențial pentru deblocarea negocierilor de aderare ale Ucrainei.

Republica Moldova și Ucraina au obținut statutul de țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană în iunie 2022, la câteva luni după declanșarea invaziei ruse în Ucraina.

Negocierile de aderare au fost lansate oficial în iunie 2024, iar de atunci autoritățile de la Chișinău au participat la procesul de evaluare tehnică desfășurat împreună cu Comisia Europeană pentru toate cele șase clustere de negociere.

Deschiderea oficială a Clusterului 1, care vizează domenii esențiale precum statul de drept, reforma justiției, funcționarea instituțiilor democratice și drepturile fundamentale, este considerată una dintre cele mai importante etape din procesul de aderare la Uniunea Europeană.

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